Empresarios y gremios de la logística buscan certezas ante versiones de cambios que afectarían normativas y procesos del comercio internacional

Versiones sobre una posible reforma del Código Aduanero pusieron en alerta a distintos actores del comercio exterior argentino. Cámaras empresarias y organizaciones sindicales comenzaron a reclamar información oficial ante la falta de precisiones del Gobierno sobre cambios que podrían modificar el régimen de controles en el ingreso y egreso de mercaderías.

Según trascendió, las eventuales reformas estarían siendo evaluadas desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. El área que conduce Federico Sturzenegger no emitió hasta ahora declaraciones públicas sobre el tema.

Las primeras referencias surgieron a principios de abril. Fueron trabajadores de la Aduana quienes manifestaron preocupación por cambios que, según esas versiones, apuntarían a una flexibilización de controles aduaneros.

De confirmarse, las modificaciones implicarían una reducción en las regulaciones que hoy rigen el movimiento de mercaderías en el comercio exterior, lo que generó inquietud tanto en el sector privado como en organizaciones gremiales.

Más de veinte cámaras reclaman una reunión urgente con ARCA

La inquietud escaló rápidamente. El Centro Despachante de Aduana convocó a representantes de más de veinte cámaras y entidades vinculadas al comercio exterior. El encuentro se realizó el 7 de abril.

La conclusión fue unánime: solicitar una reunión formal con Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El objetivo era obtener precisiones sobre el alcance de las reformas.

Hasta el momento, ese encuentro no se concretó. Tampoco hubo pronunciamientos oficiales que confirmen o desmientan los cambios en evaluación.

Las cámaras empresarias buscan entender qué modificaciones podrían implementarse y cómo impactarían en sus operaciones. La falta de información oficial alimenta la incertidumbre en un sector clave para la economía.

Qué dicen los sindicatos sobre la posible reforma

Los referentes sindicales también se pronunciaron. Cristian Jerónimo, triunviro de la CGT y secretario general del sindicato del vidrio, señaló que no cuentan con información detallada sobre los cambios.

Sin embargo, reconoció que existen versiones preliminares circulando en el sector. Jerónimo se refirió al posible impacto de las modificaciones en la estructura de control aduanero.

En ese marco, destacó el rol del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), conducido por Daniel Mallotti. Esta organización nuclea a trabajadores que participan directamente en los controles aduaneros.

Jerónimo también mencionó la articulación entre SUPARA y la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), encabezada por Pablo Flores. Ambas organizaciones representan a trabajadores del ámbito fiscal y aduanero dentro de la estructura que depende de ARCA.

La preocupación sindical se centra en que una flexibilización profunda de controles podría afectar tanto las funciones de los trabajadores como la efectividad del sistema de fiscalización aduanera.

Qué dijeron fuentes oficiales sobre las versiones de reforma

Consultadas por distintos medios, fuentes oficiales no brindaron detalles sobre el contenido de posibles reformas. Según indicaron, no hay información pública confirmada respecto de una transformación del Código Aduanero.

Sin embargo, las versiones que circulan en distintos sectores apuntan en una dirección específica. Los cambios podrían estar vinculados a la adopción de esquemas regulatorios similares a los vigentes en Estados Unidos.

Este tipo de modelos suele implicar controles más focalizados y menos intervención en operaciones de bajo riesgo. Pero sin confirmación oficial, todo permanece en el terreno de las especulaciones.

Qué cambios concretos ya implementó el Gobierno en regímenes aduaneros

Más allá de las versiones sobre reformas estructurales, el Gobierno nacional sí avanzó con modificaciones en regímenes específicos. A través del Decreto 252/2026, publicado en el Boletín Oficial, se introdujeron cambios en el Régimen de Aduana en Factoría (RAF).

Este sistema permite el ingreso de insumos importados destinados a procesos productivos locales. Las empresas pueden importar partes o componentes sin abonar derechos de importación ni impuestos asociados al momento de su ingreso.

Los tributos se difieren hasta la finalización del proceso productivo. Se pagan si el bien resultante se comercializa en el mercado interno. Se exceptúan en caso de exportación.

El decreto señala que la medida apunta a simplificar, modernizar y ampliar el acceso a este régimen, así como a promover la incorporación de valor agregado local a los insumos importados.

Entre los cambios introducidos, se eliminó la obligación de presentar una garantía global única. Ahora se habilita el uso de alternativas previstas en el Código Aduanero.

También se suprimió el requisito de suscribir actas-convenio con cámaras sectoriales para acceder al régimen. Además, se fijó un plazo de un año para el pago de tributos cuando los productos se destinen al mercado interno.

Según lo establecido en la norma, las modificaciones buscan facilitar el funcionamiento de las operaciones vinculadas a la importación de insumos y la producción local.

Qué otras modificaciones aduaneras implementó el Gobierno

En noviembre de 2025, el Gobierno había implementado cambios en una norma reglamentaria del Código Aduanero. Las modificaciones afectaron los mecanismos de garantía exigidos a los operadores de comercio exterior.

La medida habilitó la posibilidad de presentar declaraciones juradas como instrumento de garantía. Esto reemplazó otras modalidades que implicaban mayores costos operativos.

Según lo establecido en el texto oficial, esta modificación permite a los operadores cumplir con los requisitos mediante la presentación de documentación firmada. Aplica en casos donde los regímenes de importación requieran garantizar tributos.

La normativa menciona objetivos vinculados a la simplificación de trámites y la reducción de costos operativos para empresas del sector.

En este contexto, las distintas iniciativas y versiones sobre posibles reformas continúan siendo seguidas de cerca. Actores del sector privado y organizaciones sindicales permanecen a la espera de definiciones oficiales sobre el alcance de eventuales cambios en el régimen aduanero vigente.