La flexibilización de reglas para ingresar kits de ensamblaje desde Asia busca incentivar la inversión y mejorar la competitividad de la industria local

El Gobierno eliminó el derecho antidumping que pesaba sobre las zapatillas deportivas desmontadas provenientes de China. La medida se publicó este martes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 531/2026.

Los calzados deportivos desmontados de origen chino quedan así excluidos de pagar un valor mínimo de importación. Hasta ahora, cada par debía respetar un precio FOB (Free On Board) de al menos u$s15,70.

La decisión apunta a bajar los costos de producción local para marcas como Puma y Topper, reducir los precios finales y modernizar la oferta tecnológica en el mercado interno.

Desde 2021 hasta hoy, todas las zapatillas provenientes de China debían cumplir con ese piso. Con esta modificación, los kits de ensamblaje utilizados por las principales terminales radicadas en el país quedan fuera de esa restricción.

El cambio permitirá una reducción directa en los costos de los insumos que las fábricas locales necesitan para armar el calzado deportivo.

Por qué se eliminó la medida antidumping y cómo impacta

La decisión se basa en un informe técnico de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE). El organismo detectó un cambio de circunstancias en el mercado, especialmente en el segmento deportivo.

Según el reporte oficial, el sector evolucionó hacia productos de alta performance que integran innovaciones en diseño, materiales y tecnología para el rendimiento deportivo.

Argentina es competitiva en calzado de cuero y moda urbana. Pero en el segmento deportivo existe una brecha tecnológica significativa, reconoció la CNCE.

Mientras la producción nacional se basa en procesos convencionales y materiales tradicionales, el calzado de alta performance ensamblado a partir de kits importados incorpora materiales y tecnologías avanzadas cuya producción local es inexistente.

Con este panorama, la CNCE concluyó que mantener las trabas a los kits no protegía a la industria. Por el contrario, la encarecía.

El organismo argumentó que la importación de calzado de deporte desmontado puede favorecer esquemas de integración productiva local. Lejos de desplazar la producción nacional, esta estrategia permite sostener el segmento deportivo en términos de empleo y mejora del producto físico por trabajador.

Topper y Puma pidieron levantar la restricción a las zapatillas

La eliminación de esta medida antidumping fue solicitada por actores centrales de la industria local. Topper y Puma Sports Argentina presentaron el pedido formal ante las autoridades.

Estas empresas adoptaron un modelo de producción basado en el ensamblado de piezas importadas. El texto oficial destacó que esta estrategia ha permitido sostener el segmento deportivo nacional.

No solo en términos de niveles de empleo. También mediante la mejora del producto físico por trabajador, posibilitando la presencia de marcas locales en una categoría que, de otro modo, dependería exclusivamente de la importación de productos terminados.

La medida se alinea con la reciente baja del Derecho de Importación Extrazona (DIE) para diversos productos. La CNCE sostuvo que la eliminación del antidumping resulta plenamente consistente con esta orientación de política económica.

La exclusión aplica específicamente al calzado deportivo desmontado con suela o parte superior distinta del cuero natural. El calzado de vestir de alta gama y el calzado de seguridad industrial siguen bajo los esquemas de protección vigentes para la industria del cuero.

El objetivo oficial es permitir una mayor oferta de modelos avanzados a precios más competitivos en el mercado local. Las marcas locales podrán competir con tecnología de punta sin depender exclusivamente de la importación de productos terminados.