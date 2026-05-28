YPF: Horacio Marín afirmó que la Argentina podría exportar u$s30.000 millones en energía

La combinación estratégica de recursos naturales y cooperación público-privada podría transformar el desarrollo y las exportaciones argentinas

Argentina tiene potencial para exportar más de u$s30.000 millones anuales en petróleo y gas a partir de 2031. Así lo aseguró este jueves Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, durante su exposición en el Latam Economic Forum.

El evento se desarrolló en Parque Norte. Fue organizado por el asesor financiero Darío Epstein junto a la Fundación de Acción Social de Jabad.

Marín planteó que el sector energético y el agro representan "las dos turbinas" capaces de impulsar el crecimiento económico argentino en los próximos años.

"Lo más rentable en la Argentina es el campo, pero con la energía le ponemos una segunda turbina al avión y despega, porque con dos turbinas los aviones despegan y con una sola no", señaló el ejecutivo para graficar el potencial conjunto de ambos sectores.

La meta exportadora y cómo alcanzarla

El titular de YPF remarcó que el objetivo del sector es superar los u$s30.000 millones anuales en exportaciones energéticas hacia el inicio de la próxima década.

Para llegar a esa meta se necesita trabajo conjunto. El Estado, la petrolera estatal y las compañías privadas que operan en la industria deben coordinar esfuerzos.

"Todos queremos lograr el objetivo del país. Todos tenemos un objetivo común y es que la Argentina exporte más de 30.000 millones de dólares en el 2031", afirmó Marín.

El ejecutivo destacó que el sector energético logró acelerar inversiones y proyectos gracias a un "círculo virtuoso económico" basado en tres actores: el Gobierno da las condiciones macroeconómicas y los incentivos, YPF empuja el desarrollo estratégico, y las empresas privadas aportan capital y tecnología para generar riqueza.

Marín consideró que las políticas económicas actuales favorecen el desarrollo de inversiones en energía. El ordenamiento macroeconómico y los incentivos oficiales fueron claves para impulsar nuevos proyectos.

"Los Gobiernos dan las condiciones y los privados generan la riqueza", expresó.

La estrategia de YPF y la articulación con el sector privado

Desde YPF se impulsó una estrategia de articulación con otras compañías del sector. El objetivo