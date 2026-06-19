El saldo comercial de mayo marcó un récord histórico impulsado por exportaciones en alza y caída de importaciones, según datos del Indec

El intercambio comercial de la Argentina cerró mayo con un resultado sin precedentes: un superávit de u$s3.504 millones, el valor más alto en términos nominales desde que existen registros oficiales del Indec.

El desempeño del mes estuvo explicado por un fuerte crecimiento de las exportaciones y una contracción de las compras externas. Las ventas al exterior avanzaron 34% interanual, mientras que las importaciones retrocedieron 7%, configurando el saldo positivo más abultado de la serie histórica.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, el resultado también se amplió de manera significativa: el superávit llegó a cerca de u$s11.800 millones, superando incluso el total registrado durante todo 2025.

Exportaciones récord y 30 meses de superávit: los números clave del comercio exterior en mayo

El organismo estadístico informó que en mayo las exportaciones alcanzaron los u$s9.537 millones, mientras que las importaciones se ubicaron en u$s6.033 millones.

Con este resultado, la balanza comercial sumó 30 meses consecutivos con saldo positivo, una racha inédita en la serie reciente.

Energía y agro, los motores del crecimiento

El impulso exportador se explicó por un desempeño positivo en prácticamente todos los rubros.

El segmento de Combustibles y Energía fue el de mayor expansión, con un incremento interanual de 167,1% y niveles récord para el período.

fue el de mayor expansión, con un incremento interanual de 167,1% y niveles récord para el período. También se destacaron las Manufacturas de Origen Agropecuario , con un alza de 20,5% interanual.

, con un alza de 20,5% interanual. Los Productos Primarios registraron un crecimiento de 22,5% en comparación con el mismo período del año anterior.

registraron un crecimiento de 22,5% en comparación con el mismo período del año anterior. Las Manufacturas Industriales avanzaron 20,1% interanual

En el caso de la industria manufacturera, los envíos al exterior alcanzaron el segundo valor más alto para un mes de mayo en toda la serie histórica.

Comercio exterior: energía lidera el superávit y las importaciones siguen en descenso

El sector energético tuvo un rol clave en el resultado global. Registró un superávit de u$s1.543 millones, con exportaciones por u$s1.745 millones e importaciones que cayeron 32,9% hasta u$s202 millones.

En el acumulado enero-mayo, las exportaciones totalizaron u$s40.359 millones, con un crecimiento interanual de 24,3%, mientras que el superávit comercial alcanzó u$s11.783 millones.

Las compras externas sumaron u$s6.033 millones, lo que implicó una caída de u$s455 millones respecto del mismo mes del año anterior. La baja se explicó principalmente por una reducción en las cantidades importadas (-13,6%), parcialmente compensada por un aumento de precios del 7,6%.

Dentro de los rubros, se destacó la caída de Piezas y Accesorios para Bienes de Capital, que retrocedieron 26,6% interanual.

La industria vuelve a caer: la UIA estima un retroceso de 5% en mayo

En paralelo, la actividad manufacturera mostró un nuevo retroceso. Según estimaciones preliminares de la Unión Industrial Argentina (UIA), la producción habría caído cerca de 5% interanual en mayo.

En la comparación mensual, también se habría registrado una baja de aproximadamente 0,8% frente a abril, consolidando una tendencia de debilidad en el sector.

Con este comportamiento, la industria acumula en los primeros cinco meses de 2026 una contracción cercana al 3% interanual, y se mantiene por debajo de los niveles de 2022 y 2023 en torno a un 10%.