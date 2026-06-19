El saldo comercial de mayo marcó un récord histórico impulsado por exportaciones en alza y caída de importaciones, según datos del Indec

El intercambio comercial de la Argentina cerró mayo con un resultado sin precedentes: un superávit de u$s3.504 millones, el valor más alto en términos nominales desde que existen registros oficiales del Indec.

El desempeño del mes estuvo explicado por un fuerte crecimiento de las exportaciones y una contracción de las compras externas. Las ventas al exterior avanzaron 34% interanual, mientras que las importaciones retrocedieron 7%, configurando el saldo positivo más abultado de la serie histórica.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, el resultado también se amplió de manera significativa: el superávit llegó a cerca de u$s11.800 millones, superando incluso el total registrado durante todo