Las compras vía courier desde el exterior siguen creciendo fuerte en Argentina: en cinco meses subieron 113% interanual y muestran un fuerte dinamismo

Las compras de productos desde el extranjero mediante el régimen de courier continúan ganando terreno entre los consumidores argentinos. En los primeros cinco meses del año, el volumen de este tipo de operaciones trepó un 113% en la comparación interanual y ya supera los u$s500 millones acumulados.

De acuerdo con un informe de la consultora Analytica, solo en mayo se registraron importaciones por u$s115 millones, lo que implica un salto del 84,4% frente al mismo mes de 2025.

Importaciones vía courier en alza: niveles récord y mayor peso dentro del ranking del comercio exterior

"Las importaciones vía courier durante mayo se ubicaron en u$s115 millones, máximo para un mes de mayo en dólares constantes y apenas por debajo del récord de u$s118 millones alcanzado el mes previo", indicó la consultora.

El dato confirma que, si bien no es el canal principal del comercio exterior, el sistema viene marcando niveles récord dentro de su segmento y mantiene una tendencia ascendente sostenida.

Según el relevamiento privado, el courier todavía representa una porción menor dentro del total de importaciones, que en mayo mostraron una caída del 7% interanual.

Sin embargo, su participación se ha ido consolidando y ya figura como la tercera categoría más relevante dentro del análisis desagregado a ocho dígitos del sistema de clasificación del Mercosur.

Cómo funciona el sistema courier en Argentina

El esquema de envíos internacionales "puerta a puerta" permite la compra de productos en el exterior bajo ciertas condiciones establecidas por la normativa vigente.

Entre los principales puntos a tener en cuenta se destacan:

El peso máximo por paquete es de hasta 50 kilos , tanto para envíos courier como para pequeños envíos postales.

, tanto para envíos courier como para pequeños envíos postales. El valor máximo permitido por operación es de u$s3.000.

No existe un límite anual de envíos bajo modalidad courier.

En el caso de los "pequeños envíos ", se admiten hasta tres unidades por paquete y un máximo de cinco operaciones por persona al año.

", se admiten hasta tres unidades por paquete y un máximo de cinco operaciones por persona al año. Impuestos y excepciones vigentes

En materia tributaria, los envíos con valor inferior a u$s400 están exentos de derechos de importación y tasa de estadística. Sin embargo, el IVA debe abonarse de manera obligatoria.

Además, al momento de recibir la compra no es necesario realizar ningún registro adicional en la web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), salvo en los casos en los que el envío se realice a través de Correo Argentino, donde sí se exige la gestión correspondiente.

Qué productos están prohibidos

ARCA mantiene controles sobre los productos que ingresan al país mediante compras internacionales, con el objetivo de evitar el ingreso de mercadería restringida o peligrosa.

Entre los artículos prohibidos se encuentran: