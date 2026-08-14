El informe oficial apunta a actores internacionales por montar un esquema de desvío comercial con impacto en restricciones y relaciones bilaterales

La Casa Blanca señaló a la Argentina como parte de una red global de más de 40 países que participan en la triangulación de mercancías de origen chino hacia Estados Unidos. El objetivo es evadir aranceles que rondan el 50%.

El señalamiento aparece en un informe oficial titulado "The Great Transshipment Scam" (La gran estafa del trasbordo). El documento fue elaborado por la Oficina de Política Comercial y Manufacturera del gobierno de Donald Trump.

Washington ubicó a la Argentina en el Nivel 3 de la denominada Red de Triangulación en la Sombra. La clasificación la cataloga como un "nodo de riesgo" dentro del esquema.

Cómo funciona el sistema de triangulación que señala Estados Unidos

El mecanismo consiste en desviar productos fabricados en China hacia un tercer país intermedio, donde las mercancías pueden ser reempaquetadas o recibir una nueva identidad de origen antes de continuar hacia el mercado estadounidense.

La operatoria aprovecha una brecha arancelaria significativa. Los productos provenientes de China enfrentan aranceles cercanos al 50%, mientras que las mercancías del país intermediario pagan tasas mucho menores.

Según el informe, la red funciona como un sistema distribuido de centros de terminación, plataformas logísticas, corredores de procesamiento y operadores de zonas francas. Todos estos nodos permiten que productos chinos ingresen al mercado estadounidense bajo nuevas identidades nacionales.

El documento considera vinculados a China aquellos productos que "no necesariamente son declarados como de origen chino al ingresar al país, pero que presentan indicios sustanciales de origen económico, control o contenido chino".

El costo de esta operatoria para Estados Unidos es monumental. Alcanza los u$s60.000 millones anuales, según el Consejo de Asesores Económicos (CEA) de la Casa Blanca. El fraude desplaza aproximadamente 450.000 puestos de trabajo estadounidenses.

Qué rol le atribuye Washington a la Argentina en la red

El informe incorpora a la Argentina dentro de los denominados "Corredores Latinoamericanos". Comparte esta categoría con Brasil, Chile, Colombia y Perú.

Washington atribuye a estos países una función específica: almacenamiento en depósitos fiscales y ensamblaje regional de productos de procedencia china. Posteriormente, esas mercancías pueden ser direccionadas hacia Estados Unidos a través de rutas comerciales del Atlántico y el Pacífico.

La clasificación elaborada por la Casa Blanca divide a los países señalados en tres niveles de riesgo.

El Nivel 1 está integrado por los "líderes diversificados a gran escala". Son países y bloques que concentran grandes volúmenes de bienes vinculados a China, pero cuentan con bases industriales diversificadas y grandes plataformas de exportación hacia EEUU.

En este grupo aparecen Canadá, la Unión Europea, India, Israel, Japón, México, Corea del Sur y Taiwán.

El Nivel 2 reúne a los "líderes a gran escala con una importante integración económica con China", países con volúmenes relevantes de triangulación y fuerte participación en cadenas de suministro vinculadas a Beijing.

El grupo está compuesto por Brasil, Indonesia, Malasia, Tailandia, Turquía y Vietnam. Sus capacidades industriales, portuarias y logísticas les permiten trasladar volúmenes significativos de productos vinculados a China hacia las rutas comerciales con destino a Estados Unidos.

Por qué Argentina quedó en el Nivel 3 de la clasificación

El Nivel 3 es donde aparece la Argentina. Washington la cataloga como parte de los "pequeños objetivos oportunistas de China".

El informe describe a estas economías como "mercados con menores volúmenes absolutos de trasbordo ilegal". Sin embargo, poseen características que pueden convertirlas en eslabones débiles y objetivos atractivos para operaciones de redireccionamiento.

Entre esas características aparecen: mano de obra de bajo costo, zonas francas, acceso portuario o fronterizo, depósitos aduaneros, capacidad de ensamblaje especializada, acceso preferencial al mercado estadounidense y controles aduaneros limitados.

El Nivel 3 es el grupo más numeroso de la clasificación. Entre los ejemplos mencionados aparecen:

Camboya, por su mano de obra y zonas de procesamiento

Laos y Myanmar, por sus corredores fronterizos con China

Panamá y Costa Rica, por sus plataformas logísticas y de reexportación

Azerbaiyán y Georgia, por sus conexiones ferroviarias, puertos secos y rutas terrestres

Jordania, por su acceso comercial preferencial y capacidad de ensamblaje

El señalamiento llega en medio de la tensión por Huawei

El señalamiento de Washington sobre la Argentina se conoce en paralelo a declaraciones explosivas del embajador estadounidense en el país. Peter Lamelas participó del AmCham Energy Forum en Buenos Aires y cuestionó el vínculo de empresas locales con compañías chinas.

En ese contexto, Lamelas afirmó: "China exige a las empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología".

La declaración estuvo vinculada con la advertencia estadounidense a la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF). La cooperativa firmó un contrato con Huawei para el despliegue de una red de fibra óptica.

China respondió posteriormente a través de un comunicado de su embajada en Buenos Aires. El tono fue duro y directo.

La Embajada china calificó las acusaciones como una "calumnia sin ningún fundamento" y sostuvo que las declaraciones de Lamelas "vienen generalizando el concepto de seguridad nacional y sembrando miedo en el mercado".

El portavoz de la representación diplomática cuestionó la política de Washington hacia las empresas chinas. Apuntó contra la estrategia denominada "patio pequeño y muro alto", mediante la cual Estados Unidos busca limitar la participación de compañías de China en sectores considerados estratégicos.

"Lo que viene haciendo la parte estadounidense, en esencia, es motivado por la mentalidad de Guerra Fría", afirmó el portavoz.

Por último, el representante chino cuestionó específicamente las advertencias realizadas por Washington en Argentina. Sostuvo que el accionar estadounidense "no está en sintonía con la política argentina de apertura económica".