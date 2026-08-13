El embajador Peter Lamelas cuestionó el uso de tecnología china y confirmó que Washington evalúa financiar una obra clave para la red eléctrica.

Estados Unidos elevó la presión para que Huawei quede fuera de proyectos estratégicos de infraestructura energética en Argentina, mientras analiza participar del financiamiento de una obra de transmisión eléctrica valuada en u$s800 millones. El planteo fue realizado por el embajador estadounidense Peter Lamelas durante el AmCham Energy Forum, donde vinculó la elección de proveedores tecnológicos con la seguridad de los datos y las condiciones que buscan las empresas internacionales antes de invertir.

La postura de Washington se conoce después de que la embajada estadounidense cuestionara un acuerdo entre la distribuidora eléctrica neuquina CALF y Huawei. La disputa convirtió a la compañía china en uno de los principales focos de la discusión sobre infraestructura crítica y seguridad tecnológica.

Qué dijo Lamelas sobre Huawei y las inversiones

Uno de los principales ejes de la exposición del embajador fue el riesgo que, según Estados Unidos, implica la utilización de tecnología china en redes e instalaciones estratégicas.

"China exige a las empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología. Todo está controlado por el Partido Comunista chino. Eso no vale y tampoco ayudará a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta", declaró Lamelas ante los asistentes al foro.

Para el funcionario, la seguridad tecnológica ya forma parte de las condiciones que analizan los capitales extranjeros antes de avanzar con nuevos proyectos en Argentina.

En ese sentido, sostuvo que el país debe ofrecer previsibilidad y garantías suficientes para las compañías que evalúan instalarse o ampliar sus operaciones.

"Empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en la Argentina, pero quieren garantías que sus datos son protegidos y están en redes de confianza", afirmó.

El embajador también utilizó como referencia las restricciones existentes en Estados Unidos para plantear su posición sobre la compañía china.

"¿Por qué en uno de los países más libres, como Estados Unidos, no se pueden comprar ni vender equipos de Huawei?".

La posición estadounidense tomó mayor relevancia durante las últimas semanas a partir de la presión ejercida sobre CALF. Washington sostiene que la utilización de tecnología de la empresa china en una zona estratégica como Vaca Muerta representa un riesgo para sus intereses de seguridad.

Vaca Muerta y el desembarco de inversiones

El planteo adquiere especial relevancia por el crecimiento previsto para Vaca Muerta y por las inversiones necesarias para ampliar la infraestructura que acompañará la expansión de la producción energética.

Según la visión planteada por Lamelas, las redes y sistemas tecnológicos que acompañen ese desarrollo deben ofrecer garantías suficientes para que empresas estadounidenses y europeas estén dispuestas a comprometer capital.

El escenario también está atravesado por una competencia internacional cada vez mayor por el acceso y control de infraestructura considerada crítica. Para Washington, limitar la participación de determinados proveedores tecnológicos forma parte de una estrategia más amplia de protección de datos y seguridad.

Lamelas destacó que las empresas estadounidenses ocupan una posición relevante a nivel internacional en materia de seguridad y transparencia, y sostuvo que esos estándares son importantes para atraer nuevos capitales al país.

Estados Unidos analiza financiar una obra energética de u$s800 millones

Durante el encuentro, el embajador también reveló que Estados Unidos analiza participar en el financiamiento de AMBA I, un proyecto destinado a ampliar la capacidad de transmisión eléctrica en una zona clave del país.

La obra contempla una inversión estimada en u$s800 millones y busca reducir las restricciones que actualmente presenta la red eléctrica en el área metropolitana, donde se concentra una parte importante de la demanda.

El esquema de licitación incorpora restricciones para empresas bajo control estatal, un criterio que coincide con las preocupaciones expresadas por Lamelas respecto de determinados proveedores tecnológicos.

"Estamos revisando AMBA I para ver si es posible ayudar con el financiamiento", expresó el diplomático.

La eventual participación estadounidense permitiría sumar respaldo financiero internacional a una obra considerada relevante para acompañar el crecimiento de la demanda energética.

Qué necesita Argentina para atraer más capital

Más allá de la infraestructura, Lamelas consideró que Argentina deberá avanzar en otros aspectos para aprovechar el potencial que ofrece el sector energético.

Entre ellos, mencionó:

Continuidad de las reformas económicas.

Reducción de trabas burocráticas.

Más capacitación profesional en tecnología, inteligencia artificial y minería.

El embajador destacó que el país cuenta con profesionales altamente capacitados, aunque advirtió que la magnitud de la expansión prevista requerirá ampliar esa base de trabajadores especializados.

"Argentina tiene profesionales extraordinarios, pero el crecimiento que viene es enorme, exige mucho más", sostuvo.

En esa línea, mencionó iniciativas de formación vinculadas con inteligencia artificial y tecnología, además de programas de capacitación impulsados por compañías internacionales y proyectos educativos asociados al desarrollo de Vaca Muerta.

Seguridad tecnológica, un factor para las inversiones

La exposición del embajador dejó planteado que Washington considera la seguridad tecnológica un elemento clave para definir futuros proyectos y facilitar el ingreso de capitales extranjeros a Argentina.

Para Estados Unidos, la protección de los datos y el control de las redes estratégicas están estrechamente vinculados con la seguridad nacional. Por eso, la elección de proveedores tecnológicos puede convertirse en un factor relevante para acceder a financiamiento y atraer inversiones.

En este escenario, la postura de Washington apunta a que Argentina priorice proveedores considerados confiables por sus socios occidentales en proyectos de infraestructura crítica.

Al cierre del encuentro, Lamelas ratificó el respaldo de la embajada estadounidense a las compañías interesadas en participar del desarrollo energético argentino y destacó el trabajo de AmCham y de los empresarios que participaron del foro.