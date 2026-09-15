Argentina vuelve a venderle pollo a un país con un mercado de u$s1400 millones por año

El sector agroindustrial argentino alcanzó un hito clave para su comercio exterior. Tras intensas negociaciones técnicas, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación confirmó que el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF) decidió levantar de manera oficial la suspensión de importación que pesaba sobre los productos avícolas nacionales. La medida, que entró en vigencia a partir del 8 de septiembre de 2026, fue adoptada tras una minuciosa evaluación de las garantías sanitarias brindadas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

El aval dispuesto por las autoridades asiáticas comprende la carne aviar y sus derivados provenientes de aves faenadas desde el 8 de septiembre, así como también los ovoproductos elaborados con huevos cosechados desde esa misma fecha. La decisión representa un importante respaldo al estatus sanitario de la avicultura argentina, permitiéndole al país volver a posicionarse en una de las naciones más exigentes del mundo en materia de inocuidad y calidad alimentaria.

Japón: un mercado millonario y el impacto para la cadena avícola

La reapertura del destino asiático abre oportunidades comerciales de gran volumen para los frigoríficos y productores locales, considerando la escala de consumo de la potencia oriental: