La exportación de lana también mostró un importante crecimiento interanual en 2026

De mediados de 2025 a mediados de 2026, las exportaciones de lana aumentaron un 28% en volúmen y 66% en valor: China y Europa, los principales compradores

La cadena ovina argentina sumó un nuevo capítulo positivo a los indicadores de comercio exterior del sector agroindustrial. Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, las exportaciones de lana durante la zafra 2025/2026 (período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026) registraron un incremento del 28% en volumen y del 66% en valor monetario en comparación con el ciclo anterior.

Durante la última campaña finalizada a mitad de año, el país despachó un total de 39.730 toneladas de lana por un monto de 189,6 millones de dólares, superando sensiblemente los registros de la zafra 2024/2025, donde se habían enviado 31.088 toneladas por u$s114,3 millones. El salto resulta aún más pronunciado al contrastar con los datos del ciclo 2023/2024, evidenciando un crecimiento acumulado del 69% en volumen físico y un 101,4% en divisas generadas para la economía nacional.

El mercado de exportación de lana argentina tuvo un año de crecimiento de casi el 30% en volumen

Exportaciones de lana: mercados clave y consolidación del arranque de la nueva zafra

El mapa del comercio exterior de la fibra lanera argentina mantiene una división clara entre sus principales clientes globales: China lidera las compras en la categoría de lana sucia, mientras que los países de la Unión Europea concentran la demanda del mercado de lana peinada de mayor valor agregado.

Por su parte, los primeros datos correspondientes a la zafra 2026/2027 marcan una tendencia de expansión sostenida. Durante el primer bimestre del ciclo (julio y agosto de 2026), las ventas al exterior de lana alcanzaron las 6.901 toneladas base sucia por un valor de u$s37,4 millones. Estos números representan un aumento interanual del 39% en volumen y del 103% en divisas para el arranque de la campaña, confirmando la recuperación estructural y el fortalecimiento del sector textil ovino en las plazas internacionales.