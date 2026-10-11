Un informe del mercado vitivinícola mostró la variación interanual en exportación de vinos

Las ventas al exterior de la industria vitivinícola argentina mostraron una sólida recuperación durante el noveno mes del año. Según el último informe elaborado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) —organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación—, las exportaciones de vino totalizaron 230.744 hectolitros (hl) en septiembre, cifra que representa un crecimiento interanual del 24,2% en comparación con el mismo mes de 2025.

Este repunte adquiere un valor estratégico para el sector, ya que quiebra la tendencia negativa previa: el mercado venía de atravesar dos meses consecutivos de fuertes caídas interanuales, tras registrar contracciones del 41,8% en julio y del 29,6% en agosto respecto a los mismos meses del año anterior. La reactivación de septiembre se reflejó en ambas modalidades comerciales: los vinos fraccionados treparon un 26%, mientras que los despachos a granel crecieron un 18% (impulsados de forma extraordinaria por los vinos blancos, que se dispararon un 329,4%). Por su parte, las exportaciones de mosto concentrado también mostraron un salto del 34,5% mensual.

Exportaciones de vino: el acumulado del año, la cepa estrella y el panorama económico

En el balance consolidado de los primeros nueve meses de 2026 (enero-septiembre), la vitivinicultura argentina alcanzó un volumen acumulado de 1.480.437 hl, lo que implica un incremento del 3,2% interanual. Al analizar la dinámica por tipo de producto, los despachos sin mención varietal encabezaron la suba con un 42,2%, seguidos por los vinos espumosos (17,4%), mientras que los varietales anotaron una leve baja del 2,5%. En cuanto a las variedades más demandadas en las góndolas internacionales, el Malbec reafirma su hegemonía al concentrar casi el 70% del total exportado, secundado por el Cabernet Sauvignon (9%) y el Chardonnay (7%).

Pese al saldo positivo en volumen físico de vinos, el valor FOB total de la categoría registró una contracción del 4,7% acumulada, sumando u$s474,4 millones. La situación fue inversa en el mercado del mosto concentrado, que alcanzó las 72.385 toneladas (+20,1%) y generó ingresos por u$s105,4 millones (+9,3%). A falta de contabilizar el último trimestre del año, las cifras físicas de enero a septiembre ya rozan la totalidad de lo comercializado durante todo el 2025, garantizando que el mercado vitivinícola cerrará el 2026 con balance anual positivo.