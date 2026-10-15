Cómo hacer pagos internacionales en minutos usando pesos argentinos y sin trabas bancarias

La nueva solución digital permite a microempresas y emprendedores liquidar pagos al exterior usando pesos de manera agil y sin restricciones

Los bancos tradicionales concentran su negocio de comercio exterior en empresas que importan más de un millón de dólares al año. Todos los demás quedan afuera.

Miles de pequeños importadores argentinos dependen de circuitos informales o pagan comisiones prohibitivas. No tienen acceso a las herramientas que usan las compañías grandes.

Para resolver esa fricción, BIND PSP y Mastercard lanzaron este miércoles Pagos FX, una plataforma que permite a microempresas y cuentapropistas pagar facturas comerciales al exterior. El sistema funciona así: cargás pesos en una cuenta virtual y la plata llega a tu proveedor internacional en su propia moneda, casi en el acto.

La herramienta estará plenamente operativa desde este viernes. Apunta a un universo inicial de unas 10.000 micro y pequeñas empresas argentinas que compran en el exterior entre u$s10.000 y u$s400.000 al año.

Pero también permite operaciones puntuales más chicas. El monto mínimo arranca en u$s300 por transacción. El tope inicial es u$s100.000.

Por qué los pequeños importadores quedaban afuera del sistema

Las MiPyMEs representan el 98% de las empresas de América Latina. Generan el 60% del empleo regional.

Sin embargo, todavía encuentran barreras enormes a la hora de operar a nivel internacional. Los bancos tradicionales no les ofrecen herramientas accesibles porque sus volúmenes de operación son demasiado bajos para justificar la estructura de costos del comercio exterior bancario.

Gestionar una cuenta corresponsal propia es complejo y caro. Negociar directamente con un banco extranjero, también. Las alternativas disponibles suelen ser informales o tienen comisiones que hacen inviable la operación.

"Operar internacionalmente no debería requerir una estructura financiera compleja detrás de cada pago", explicó Alberto Murad, CEO de BIND PSP. "Con Pagos FX buscamos acercar a las MiPyMEs una alternativa más simple, ágil y trazable para pagar a sus proveedores del exterior".

Gerardo Guastavino, Head de Negocios Internacionales de Grupo BIND, puso el foco en el segmento objetivo: "la base de la pirámide COMEX". Firmas unipersonales, micro y pymes, donde las fricciones y la falta de acceso a las herramientas tradicionales resultan notorias.

Cómo funciona Pagos FX paso a paso

A diferencia del canal bancario tradicional de comercio exterior —que opera a través del Mercado Libre de Cambios (MLC) al dólar oficial—, esta solución funciona sobre rieles bursátiles y fintech.

El circuito integra tres pasos en un mismo flujo: onboarding digital, cotización cerrada con dólar CCL y liquidación instantánea en destino a través de la red global Mastercard Move.

Primer paso: Registro y fondeo en pesos. La pyme no necesita ser cliente del banco BIND ni abrir una cuenta en el exterior. Se registra de forma digital en BIND PSP y obtiene una CVU exclusiva para esta operatoria.

Desde esa CVU puede transferir pesos desde cualquier banco o billetera. No hay requisito de cuenta previa.

Segundo paso: Carga de factura y cotización cerrada. El usuario debe cargar obligatoriamente la factura comercial del bien o servicio a pagar. También los datos del beneficiario.

El sistema calcula el tipo de cambio implícito a través de una operación de dólar Contado con Liquidación (CCL) por cuenta y orden del cliente. Informa en pantalla el monto exacto en pesos necesario para que al proveedor le llegue la cifra exacta facturada.

No hay diferencias de cambio ni comisiones sorpresa en el camino. La cotización está cerrada antes de confirmar.

Tercer paso: Liquidación instantánea en destino. Una vez aceptada la operación, esos dólares bursátiles se conectan con la red global Mastercard Move. La plataforma los convierte y deposita en la cuenta bancaria del proveedor extranjero en su moneda local.

El usuario puede hacer seguimiento del pago durante todo el proceso. Esto reduce intermediaciones y costos transaccionales.

Qué mercados y velocidades de pago están disponibles

Actualmente, la solución tiene habilitados corredores hacia mercados clave: Estados Unidos, Brasil, México, China, Canadá, Reino Unido y la zona SEPA, entre otros.

Según el corredor elegido, las operaciones pueden procesarse bajo tres modalidades: Instant, Near Real-Time o T+1. Esto combina cobertura internacional con distintas velocidades de procesamiento.

La herramienta permite cursar operaciones desde montos muy bajos. Esto la hace útil tanto para compras puntuales como para proveedores recurrentes.

Restricciones normativas y a quiénes alcanza

Al tratarse de una operación con dólar bursátil, la herramienta apunta mayormente a empresas que no acceden al Mercado de Cambios oficial.

El usuario firma al final del pago una declaración jurada confirmando que cumple con la restricción cruzada de 90 días (anteriores y posteriores) sin operar en el mercado de cambios oficial.

Tampoco está habilitada para remesas familiares o transferencias entre personas sin respaldo comercial. La factura comercial es obligatoria.

Esta limitación normativa define el público objetivo: pequeños importadores que no califican para operar en el MLC por volumen o porque ya operaron con dólar bursátil recientemente.