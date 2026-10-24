Las exportaciones agroindustriales siguen marcando récords: los números de septiembre

El noveno mes del año volvió a marcar una cifra nunca antes alcanzada en volumen y valor para las ventas de productos del agro al exterior

Las exportaciones de la agroindustria argentina alcanzaron marcas históricas durante el mes de septiembre, consolidando la presencia del país en los mercados internacionales. De acuerdo con los datos oficiales procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional sobre estadísticas del INDEC, durante el noveno mes del año se despacharon 11,43 millones de toneladas por un monto total de u$s5.654 millones. Este resultado representó un crecimiento del 17% en volumen y del 14% en valor en la comparación interanual frente al mismo período del año anterior.

En el análisis mensual, el sector agroindustrial representó el 56% de las exportaciones totales de la Argentina. Entre los complejos que mostraron los incrementos interanuales más marcados durante septiembre sobresalieron la cebada —con un salto del 276% en volumen y 311% en valor— y el maíz, que creció 112% en volumen y 121% en divisas. También registraron variaciones positivas el complejo olivícola (53% en volumen y 32% en valor), el trigo (25% y 34%), las legumbres (16% y 15%), las preparaciones alimenticias (9% y 13%) y los productos vitivinícolas (7% y 3%).

Exportaciones del agro: balance de los primeros nueve meses de 2026

Al analizar el acumulado entre enero y septiembre de 2026, la balanza comercial agroindustrial sostuvo su ritmo de crecimiento alcanzando un récord histórico de 95,73 millones de toneladas exportadas. La cifra supera en un 11% el volumen registrado en los primeros nueve meses de 2025 y generó un ingreso acumulado de u$s43.206 millones, un 13% por encima de la marca del año anterior.

El informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca destaca que 33 de los 54 complejos analizados presentaron mejoras en sus ventas durante los tres primeros trimestres del año:

Girasol: Creció un 83% en volumen y un 82% en valor.

Porcinos y Ovinos: El sector porcino trepó 72% en volumen y 96% en divisas, mientras que el ovino avanzó 47% y 87% respectivamente.

Forrajeras y Apicultura: Registraron alzas del 65% y 33% en volumen exportado.

Cereales y Legumbres: El trigo acumuló subas del 43% en volumen y 32% en valor, el maíz avanzó 25% y 24%, y las legumbres 32% y 35%.

Lácteos, Pesca y Bovinos: Las ventas de lácteos subieron 17% en volumen y 8% en valor; la pesca y acuicultura avanzaron 8% y 20%; mientras que el sector bovino aumentó 2% en volumen y 33% en valor.

Los 10 principales compradores de los productos argentinos

En cuanto al mapa de inserción comercial, el 50% del valor total de los embarques agroindustriales concretados entre enero y septiembre se concentró en diez países de destino. En orden de importancia por facturación, la nómina de los principales compradores del agro argentino estuvo encabezada por: