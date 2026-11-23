El régimen fija topes de valor, peso y cantidad, además de cinco envíos anuales. Qué impuestos se pagan y cómo consultar el cupo

Superar los 400 dólares implica tributar por el excedente, mientras que exceder los cinco envíos anuales elimina el beneficio.

El régimen de envíos por courier limita cada paquete a 3.000 dólares, 50 kilos, tres unidades iguales y uso no comercial.

Comprar productos en el exterior a través de empresas de courier permite recibir paquetes en la Argentina bajo un régimen simplificado. Para esta modalidad, ARCA establece límites de valor, peso y cantidad de unidades, además de un máximo de cinco envíos por año calendario para acceder al beneficio de pequeños envíos.

Una de las cuestiones claves es hacer una distinción entre superar la franquicia de u$s 400 y exceder los requisitos del régimen. En el primer caso, el comprador tiene que pagar los respectivos impuestos sobre el excedente de u$s400, mientras que, si se usa los cinco envíos anuales se pierde el beneficio para toda todas las operaciones siguientes.

Cuáles son los límites de ARCA para comprar por courier

El régimen de pequeños envíos permite recibir paquetes del exterior siempre que cumplan cuatro condiciones: no pueden superar los 3.000 dólares de valor FOB por envío, cada paquete tiene que pesar como máximo 50 kilos, la mercadería puede incluir hasta tres unidades de la misma especie y no debe tener finalidad comercial.

Estas condiciones se aplican al régimen simplificado para pequeños envíos. Por eso, si una compra supera alguno de esos parámetros —por ejemplo, si el paquete pesa más de 50 kilos o incluye cuatro unidades iguales— deja de encuadrar en esa modalidad. En esos casos, se suele hacer una "importación tradicional" por régimen general.

Qué pasa si la compra supera los USD 400 o agotás los cinco envíos

La franquicia permite que los primeros 400 dólares FOB de cada envío queden exentos del derecho de importación y de la tasa de estadística. Sin embargo, el comprador tiene pagar el IVA y los impuestos internos, cuando correspondan.

Si el valor de la mercadería supera los USD 400 y no excede el máximo de USD 3.000 por envío, los tributos de los que estaba exento el comprador se aplican sobre el excedente. Por ejemplo, si un pedido tiene un valor FOB de USD 600, los primeros USD 400 quedan alcanzados por la franquicia y los USD 200 restantes tributan los derechos de importación y la tasa de estadística que correspondan.

El escenario cambia cuando la persona ya utilizó los cinco envíos permitidos durante el año calendario. ARCA precisó que, si quiere realizar una nueva importación, la empresa de courier le informará que debe abonar la totalidad de los impuestos, porque ya agotó el cupo anual de la franquicia.

El procedimiento para conocer los envíos courier restantes

Los usuarios pueden revisar el detalle de sus operaciones, identificar qué empresa de courier intervino y consultar cómo se afectó el cupo anual desde el servicio "Envíos Postales Internacionales", disponible en la web de ARCA.

Para ingresar se necesita Clave Fiscal con nivel de seguridad 2 como mínimo. El organismo aclaró que no es necesario presentar un formulario para utilizar el régimen, ya que las empresas de envíos realizan las gestiones ante ARCA a nombre del destinatario.

Cómo evitar estafas con supuestos pagos de ARCA

ARCA también advirtió que no se comunica con los contribuyentes por correo electrónico, llamadas telefónicas o mensajes en redes sociales para exigir el pago de tributos vinculados con compras internacionales.

Los impuestos se abonan a través de la empresa de courier que interviene en la operación. Por eso, ante un mensaje que solicite transferir dinero o ingresar a un enlace para liberar un paquete, se debe verificar la información directamente con el prestador contratado y no compartir datos personales ni bancarios.