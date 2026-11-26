La producción de maquinaria cayó 36% frente a 2022, mientras la molienda de oleaginosas creció 16%. La inserción externa marcó diferencias

Las industrias exportadoras crecieron 2,5%, con subas del 18% en la refinación de combustibles y del 16% en la molienda de oleaginosas.

La producción industrial orientada al mercado interno cayó 12,2% frente a 2022 y la de los proveedores de la construcción retrocedió 22%.

Según la UBA y el CONICET, la industria que compite con importaciones produjo 19% menos entre enero y septiembre de 2026 que en 2022.

La industria argentina atraviesa realidades muy distintas según la actividad. Mientras algunos sectores perdieron terreno frente a los productos importados y otros sintieron el freno del mercado interno, las ramas con mayor inserción exportadora consiguieron sostener e incluso aumentar sus niveles de producción.

Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el CONICET,identificó tres comportamientos. Entre enero y septiembre de 2026, los sectores que compiten con importaciones produjeron un 19% menos que en el mismo período de 2022. Los orientados al mercado interno retrocedieron 12%, mientras que los exportadores registraron una mejora del 2,5%.

La producción de maquinaria cayó 36% y crecieron las importaciones

El grupo más afectado fue el de las actividades que compiten directamente con bienes importados. Dentro de ese conjunto, la producción de maquinaria y equipo se contrajo 36% frente a los primeros nueve meses de 2022. También retrocedieron los productos químicos (-13%), los metales (-15%) y otras manufacturas (-8%).

El deterioro fue particularmente marcado en algunas ramas. La fabricación de equipos y aparatos eléctricos cayó 56%, mientras que la producción de otra maquinaria de uso especial bajó 50%. En paralelo, las importaciones de equipos eléctricos aumentaron 33% y las de maquinaria agropecuaria, 81%. En maquinaria de uso general, las compras externas crecieron 10%.

El informe también detectó que en tres de cada cuatro sectores que compiten con productos importados, las compras al exterior tuvieron un mejor desempeño que la producción local, ya que crecieron o cayeron menos. Esto significa que, incluso en actividades donde también bajaron las importaciones, los fabricantes argentinos perdieron terreno frente a la oferta extranjera.

En el sector químico, por ejemplo, las importaciones de agroquímicos aumentaron 277% frente a 2022, mientras que la producción local cayó 14%. En los productos metálicos para uso estructural, las compras externas crecieron 188% y la actividad nacional retrocedió 4%.

La construcción y el consumo también golpearon a las fábricas

La debilidad de la demanda interna explicó buena parte del retroceso de otro grupo de actividades. Los sectores orientados principalmente al mercado local produjeron 12,2% menos que en los primeros nueve meses de 2022.

El golpe fue más profundo entre los proveedores de la construcción, cuya producción cayó 22%. Ninguna de las ramas que integran ese segmento logró crecer: los productos de arcilla y cerámica retrocedieron 44%, la cal y el yeso bajaron 33%, los productos minerales no metálicos cayeron 28% y el cemento, 26%.

En las ramas vinculadas al consumo de los hogares, la producción de alimentos retrocedió 6% en conjunto. Las bebidas registraron una caída de 19%, mientras que los fiambres y embutidos bajaron 3%. En cambio, la fabricación de productos de panadería y pastas se mantuvo estable respecto de 2022.

El informe vinculó el comportamiento de estas actividades con la evolución de la demanda doméstica. A diferencia de las ramas que compiten con importaciones, en este grupo el principal problema no fue la pérdida de mercado frente a productos extranjeros, sino la menor demanda de sus propios productos.

La caída de los pedidos también puso a distintas fábricas ante la necesidad de ajustar sus niveles de producción y postergar inversiones, en un escenario de actividad industrial debilitada

Qué industrias lograron crecer gracias a las exportaciones

En el otro extremo, las ramas exportadoras fueron las únicas que, en conjunto, superaron los niveles de producción de 2022. Dentro de este grupo, los sectores alimenticios avanzaron 4,1%, con un desempeño destacado de la molienda de oleaginosas, que creció 16%. También aumentaron la preparación de frutas, hortalizas y legumbres (5%), los productos lácteos (3%) y la molienda de cereales (1%).

En la molienda de oleaginosas, las exportaciones subieron 18% frente a 2022. El IIEP atribuyó el desempeño a una mayor disponibilidad de materia prima por las buenas cosechas de las campañas 2024/25 y 2025/26, junto con una mejora en el diferencial de precios del aceite respecto del poroto de soja.

La refinación de combustibles también mostró una evolución favorable: su producción aumentó 18% y las exportaciones, 107%. El informe vinculó este resultado con la mayor disponibilidad de petróleo no convencional de Vaca Muerta y el incremento en la utilización de las plantas refinadoras.

No obstante, la inserción internacional no garantizó resultados positivos para todas las actividades. La producción automotriz cayó 15%, aunque sus exportaciones crecieron 10%. En el caso del cuero, la actividad industrial retrocedió 32%, en un contexto en el que las exportaciones de cueros sin procesar aumentaron y redujeron los incentivos para avanzar con el procesamiento local.