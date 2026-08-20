El PIN de seguridad garantiza que cada viaje comience con el conductor y pasajero asignados. Nueva garantía de seguridad para todos los trayectos

Cabify incorpora el PIN de seguridad, una nueva funcionalidad disponible en su aplicación que, mediante un código numérico de cuatro dígitos único por viaje, confirma que el pasajero está subiendo al vehículo que la plataforma le asignó.

Más allá de confirmar que cada pasajero aborda el vehículo correcto, la herramienta también garantiza al conductor que la persona que recoge es quien solicitó el viaje.

Cabify suma PIN de seguridad: cómo funciona

La aplicación genera automáticamente un código PIN de seguridad de cuatro dígitos para cada trayecto. Tanto el conductor como el pasajero pueden activar esta funcionalidad desde los ajustes de su propia app: cuando cualquiera de los dos la tiene habilitada, la verificación se aplica al viaje. Al llegar al punto de encuentro, el conductor solicita el código al pasajero e ingresa en su dispositivo para validar la identidad antes de iniciar el viaje. Si el pasajero no encuentra el código en el momento, la app ofrece un flujo alternativo de verificación manual para no demorar el inicio del viaje.

Más seguridad para los pasajeros, más flexibilidad para los conductores

Para los pasajeros, el PIN de seguridad suma una capa de seguridad: la confirmación de que el auto que los espera es el asignado por la plataforma, especialmente en los momentos de mayor concurrencia o durante la noche.

La funcionalidad es personalizable desde los ajustes de seguridad de la app: el usuario puede mantenerla activa en todo momento, desactivarla o programarla para que opere exclusivamente en viajes nocturnos (de 21:00 a 06:00 horas).

"La seguridad es el núcleo de lo que ofrecemos y el PIN de seguridad es la expresión concreta de ese compromiso. No se trata solo de llegar al destino: se trata de saber, desde el primer momento, que estás en el lugar correcto con la persona correcta. Ese es el estándar que nos exigimos en cada viaje."

— Manuel Machado, Head of Growth, Cabify Argentina y Uruguay

Disponibilidad

El PIN de seguridad ya está disponible en la aplicación en Argentina, tras una fase de implementación progresiva. La herramienta se integra al ecosistema de más de 20 procesos y desarrollos tecnológicos con los que la plataforma trabaja para garantizar viajes seguros. Según datos propios, el 79% de los usuarios de Cabify elige la plataforma por la garantía adicional de seguridad que ofrece.