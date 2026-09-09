Elaion presenta Extradrive: tecnología que protege el motor cuando más lo necesita

Los motores evolucionan y sus exigencias también. ELAION brinda más protección, limpieza y control térmico, y contribuye a extender la vida útil del motor

Cada vez que un vehículo arranca, circula en el tránsito, recorre kilómetros en ruta o enfrenta temperaturas extremas, su motor opera bajo condiciones variables y exigentes de carga, presión y temperatura. En ese contexto, el lubricante debe hacer mucho más que reducir la fricción: tiene que proteger las piezas críticas, mantener limpio el interior del motor y colaborar con el control del calor.

Para responder a estos desafíos, ELAION presenta su tecnología EXTRADRIVE, desarrollada para actuar de manera integral y acompañar las exigencias de los motores actuales.

EXTRADRIVE: triple acción para cuidar el motor

Protección, limpieza y control térmico trabajando en equilibrio para darle más vida útil al motor.

PROTECCIÓN cuando más importa

En el interior del motor, las superficies metálicas trabajan a distancias microscópicas. Si la película lubricante pierde resistencia, aumenta el contacto entre las piezas y, con él, la fricción, la temperatura y el desgaste. EXTRADRIVE orienta las moléculas del lubricante para formar un blindaje molecular sobre las superficies metálicas, minimizando el desgaste. Además, cada lubricante ELAION cuenta con una viscosidad HTHS adecuada a las necesidades del motor, para sostener una película resistente en zonas críticas incluso a alta temperatura y máxima exigencia.

Elaion Extradrive brinda mayor protección, limpieza y control térmico.

Un motor LIMPIO conserva su rendimiento

La combustión genera hollín y otros contaminantes que pueden formar depósitos y afectar la circulación del aceite. El poder dispersante de doble afinidad química de EXTRADRIVE captura el hollín y lo mantiene suspendido en el lubricante, evitando que se deposite sobre las piezas y facilitando su retención en el filtro. A la vez, una película estable reduce el contacto metal con metal y el desprendimiento de partículas que pueden acelerar la oxidación. Así, favorece piezas más limpias, un flujo de lubricación estable y un rendimiento sostenido.

Mayor CONTROL TÉRMICO en condiciones extremas

El lubricante también cumple un rol clave en el manejo de la temperatura: reduce la fricción, ayuda a evitar puntos calientes, absorbe calor y lo transporta lejos de los componentes críticos. Gracias a la calidad de sus bases y a su estabilidad térmica, ELAION con tecnología EXTRADRIVE limita la evaporación y la oxidación prematura del aceite, contribuyendo a conservar sus propiedades durante todo el intervalo de uso.

La tecnología EXTRADRIVE actúa de manera integral para cumplir con las exigencias de los motores actuales.

TECNOLOGÍA respaldada por las principales exigencias internacionales

Esta triple acción se complementa con el respaldo de normas internacionales como API, ACEA e ILSAC, y con pruebas específicas desarrolladas por las principales automotrices. Así, cada producto ofrece la protección adecuada según el diseño y las necesidades particulares de cada motor.

ELAION con tecnología EXTRADRIVE. CALIDAD QUE FLUYE EN CADA MOTOR.