Cabify refuerza su apuesta por el medioambiente con el lanzamiento de Cabify Eléctrico

Con foco en la reducción de la huella de carbono, da un paso para transformar la movilidad en una ciudad donde el sector representa el 31% de las emisiones

Cabify anunció el lanzamiento de "Cabify Eléctrico", una nueva categoría de servicio en su aplicación que permite a los usuarios viajar en vehículos 100% eléctricos cero emisiones.

La iniciativa estará disponible inicialmente en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y forma parte de la estrategia global de la compañía para avanzar en la descarbonización del transporte urbano y compensar las emisiones*.

El impacto ambiental del transporte en la ciudad

La llegada de esta categoría responde a un desafío prioritario en la agenda ambiental local. De acuerdo con el último Inventario de Gases de Efecto Invernadero (IGEI) 2023 de la Subsecretaría de Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las emisiones anuales alcanzaron las 10,75 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. De ese total, el sector del transporte representa el 31% de la huella ambiental porteña, posicionándose como la segunda fuente de emisiones más importante.

Frente a este escenario, la incorporación de unidades 100% eléctricas permite atacar directamente el origen de estas emisiones, ya que al no utilizar combustibles fósiles evitan la generación de CO2 por cada kilómetro recorrido por estos vehículos.

Compromiso con el futuro de las ciudades

Desde 2018, Cabify se posicionó como la primera plataforma de su sector en compensar el 100% de las emisiones generadas por sus viajes. Con el lanzamiento de esta flota eléctrica, la compañía va un paso más allá en su hoja de ruta de sostenibilidad: pasar de la compensación a la reducción.

"En Cabify fuimos pioneros en la industria al asumir el compromiso de compensar nuestra huella de carbono. Hoy damos un paso decisivo en la descarbonización del transporte en Argentina apostando por la electrificación de la flota. Este hito no solo reduce de forma directa las emisiones de CO2 en cada viaje al no generar gases contaminantes durante los recorridos, sino que refuerza nuestro compromiso diario con la movilidad sostenible y la construcción de ciudades más limpias, eficientes y habitables para todos", sostiene Manuel Machado, Head of Growth Cabify Argentina y Uruguay.

La estrategia de compensación de Cabify contempla iniciativas locales en los países donde opera. En Argentina, la compañía impulsa la conservación de selva nativa a través del proyecto Selva de Urundel REDD+, que comprende la conservación de más de 50.000 hectáreas de selva nativa y contribuye a evitar emisiones asociadas a la deforestación y degradación forestal, además de preservar los ecosistemas y la biodiversidad de la región.

Una opción sostenible y sin costo adicional

Para los pasajeros, la experiencia de viaje será ágil e intuitiva. La categoría "Cabify Eléctrico" aparecerá disponible de forma directa en el menú de la aplicación, manteniendo exactamente las mismas tarifas que un viaje estándar.

Ventajas operativas y económicas para conductores

En el caso de los usuarios conductores, además del impacto ambiental, la electrificación representa una oportunidad económica. Un vehículo eléctrico genera un ahorro de hasta un 20% en costos operativos en comparación con un auto a combustión. A este ahorro se le suman los beneficios fiscales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), tales como exenciones en el pago de patentes y facilidades de acceso a créditos específicos para la adquisición o renting de unidades de cero emisiones.

Un paso firme hacia ciudades más limpias, sostenibles y pensadas para las personas

El lanzamiento de esta nueva categoría marca un punto de inflexión en la manera en que nos desplazamos por la ciudad. Con Cabify Eléctrico, la movilidad sustentable deja de ser una alternativa del futuro para convertirse en una realidad cotidiana y accesible para miles de personas que buscan reducir su huella ambiental en cada viaje.

*Para garantizar la máxima integridad y transparencia, nuestra neutralidad en carbono es verificada externamente bajo la norma internacional ISO 14068-1.