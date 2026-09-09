Está diseñado para principiantes y usuarios con experiencia. Abarca 16 módulos divididos en cuatro secciones, con una duración aproximada de 95 minutos

Binance Academy, la plataforma educativa de Binance, anunció el lanzamiento de "Gestión de riesgos cripto" , un nuevo curso diseñado para ayudar a usuarios y organizaciones a comprender y gestionar los riesgos asociados al ecosistema de activos digitales. El curso está disponible online y forma parte de la estrategia de Binance de fortalecer la educación y la protección de los usuarios en el espacio cripto.

Cripto abre la puerta a un nuevo mundo de oportunidades financieras, pero también introduce nuevos tipos de riesgo. Ya sea operando en un exchange, guardando tokens en una billetera digital o supervisando una tesorería cripto corporativa, entender el riesgo es la base para proteger los activos y tomar decisiones con confianza e información. En el ecosistema cripto, los usuarios tienen un mayor control sobre sus activos en comparación con las finanzas tradicionales; sin embargo, un solo error, como interactuar con un contrato inteligente malicioso o un enlace de phishing, puede provocar pérdidas significativas.

El nuevo curso de Gestión de riesgos cripto ayuda a los estudiantes a ir más allá de la concientización básica y avanzar hacia la acción práctica. Al entender de dónde provienen los riesgos y cómo gestionarlos, los usuarios y las organizaciones pueden participar en el cripto de forma más segura y con mayor confianza.

El curso abarca áreas clave de riesgo, como la volatilidad del mercado, la seguridad de la billetera, la prevención de fraudes, el cumplimiento y gobernanza, y la respuesta ante incidentes. Está diseñado tanto para principiantes como para usuarios con experiencia, y no requiere conocimientos previos de trading cripto ni experiencia técnica, aunque contar con conocimientos financieros básicos puede ser útil.

La estructura del curso de Binance

El curso se divide en cuatro secciones e incluye 16 módulos. Cada módulo dura aproximadamente de cinco a ocho minutos, con una duración total del curso de alrededor de 95 minutos. Al finalizar el curso, los estudiantes podrán:

Identificación de riesgos cripto: comprender las principales categorías de riesgo cripto, incluidos los riesgos de mercado, custodia, protocolo, comportamiento y regulación. Aprender cómo surgen estos riesgos, cómo se pueden mitigar y por qué el cripto requiere un enfoque diferente para la gestión de riesgos. Protección de activos cripto y billeteras: tomar decisiones informadas sobre billeteras, soluciones de custodia, arquitectura de seguridad, almacenamiento en caliente y en frío, y configuraciones de multifirma. Reconocimiento y defensa contra estafas cripto: identificar vectores de fraude comunes, tácticas de ingeniería social, patrones de ataque en DeFi y otras amenazas técnicas dirigidas a usuarios y organizaciones cripto. Cumplimiento y gobernanza: explorar consideraciones regulatorias, marcos de gobernanza, planificación de respuesta ante incidentes y cómo construir una cultura de riesgo más sólida.

"El riesgo no se puede eliminar por completo, pero se puede comprender, reducir y gestionar", señala Daniel Acosta, gerente general de Binance para América Latina. "Ya seas un holder individual o un inversor institucional, los principios de este curso pueden ayudarte a mejorar cómo proteges tus sistemas y a navegar el ecosistema cripto con mayor confianza".

Esta iniciativa educativa está alineada con la misión de Binance de aumentar la concientización sobre el cripto, fortalecer la protección del usuario y apoyar el crecimiento a largo plazo del ecosistema. Al ayudar a los usuarios a comprender y gestionar mejor el riesgo, Binance Academy busca que la participación en el cripto sea más segura, más informada y más accesible para todos.