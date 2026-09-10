VNA inicia sus operaciones en la vía navegable troncal

La nueva etapa se llevará a cabo con una reducción del 13,5% en la tarifa de peaje y un plan orientado a mejorar las condiciones de navegación

Vía Navegable Argentina (VNA) anuncia el inicio formal de sus operaciones al frente de la Vía Navegable Troncal (VNT), una infraestructura estratégica que concentra cerca de 60 terminales portuarias y por la cual circula aproximadamente el 80% de las exportaciones del país, conectando la producción argentina con los mercados internacionales.

El comienzo de la nueva concesión representa un beneficio concreto para los usuarios de la vía: la tarifa de peaje se reducirá un 13,5%, al pasar de u$s4,30 a u$s3,80, lo cual podría generar un ahorro logístico sistémico de entre u$s375 millones y u$s456 millones anuales para el sector agroexportador, potenciando la competitividad de los puertos del Gran Rosario y el Litoral. Esta reducción constituye el primer impacto directo de una nueva etapa que buscará generar mayores niveles de eficiencia y previsibilidad para toda la cadena logística y productiva.

A este beneficio inicial se sumará progresivamente la mejora de las condiciones de navegación a partir de las tareas de dragado, re dragado, señalización y ampliación previstas para la vía, incorporando tecnología, innovación y conocimiento para modernizar su operación, garantizando un tráfico seguro que potencie y fortalezca el sistema logístico a partir de la circulación de mayores volúmenes de carga, reduciendo tiempos y costos.

De esta forma, VNA asume el desafío de gestionar y operar la Vía Navegable Troncal con un objetivo central: conectar a la Argentina con el mundo.