Get The Look renueva su marca y la presenta con una reapertura en el Tortugas Open Mall

La nueva propuesta sostiene que la belleza se construye desde la autenticidad. Tendencias y prueba de productos, la nueva forma de conectar con clientas

Get The Look, la marca especializada en belleza del ecosistema Farmacity, renueva su propuesta de valor, enfocada en ofrecer una nueva manera de descubrir, probar y vivir la belleza. Las personas podrán experimentar la evolución de la marca en la reapertura de su tienda en el Tortugas Open Mall (TOM), con sorteos, descuentos y sorpresas.

Get The Look es una marca que desde sus inicios se enfocó en ofrecer una belleza accesible y con propósito. Hoy evoluciona y apuesta por un concepto de belleza, donde la autenticidad es el eje central y la experiencia se construye sobre tres pilares fundamentales: la expresión sin límites, una cercanía real con las personas y la accesibilidad sin resignar estilo.

"En materia de belleza, la tendencia es precisamente ir por menos reglas, menos estándares, y más libertad para probar, combinar, descubrir y elegir. Creemos que no existe una única manera de ser, verse o sentirse bien", afirmó Carlos de Tezanos Pinto, Sponsor de Get The Look. Y agregó, "con la reapertura de nuestra tienda en el TOM buscamos ofrecerles en un mismo lugar lo que cada persona necesita o desea, pero también descubrir lo que todavía no sabían que existía o que podían probar".

Los cambios propuestos por la marca se traducen en un nuevo surtido cada vez más curado, actual y conectado con los rituales y tendencias de belleza, que combina marcas propias con otras reconocidas, como L’oréal Paris, Maybelline, NYX Professional Makeup de L’Oréal Groupe, entre otras, e integra iniciativas para experimentar y descubrir novedades.

Con una identidad visual renovada, mucho más dinámica y vibrante, la marca apunta a conquistar un público que busca cercanía y marcas atentas a la innovación y la tendencia. Tanto en las tiendas físicas como en su ecommerce, Get The Look ofrecerá un surtido curado y alineado a las tendencias del mundo beauty, donde brindará experiencias y nuevas maneras de conectar con sus clientas.

La marca especializada en belleza del ecosistema Farmacity lanzó la nueva propuesta de valor en la reapertura de su tienda en el TOM, donde contó con el acompañamiento de las marcas de consumo masivo de L´Oréal Groupe, su principal socio estratégico.

En el evento de lanzamiento, estuvo presente Ángeles Gnecco, Directora de la División de Consumo Masivo de L'Oréal Groupe en Argentina, quien sostuvo: "Estamos muy contentos de poder acompañar el desembarco de este nuevo formato de tiendas con nuestras marcas Maybelline New York, L´Oréal Paris y Nyx Professional Make Up. Esto es un paso natural en nuestra alianza estratégica con Farmacity con quienes compartimos una misma misión: democratizar la belleza. Nuestras marcas encuentran en este nuevo formato un espacio ideal para acercar a todas las personas lo mejor de la belleza, innovación y las últimas tendencias. De esta manera, podemos dar respuesta a la búsqueda de los y las consumidoras que encuentran en el maquillaje y el cuidado personal una forma de autoexpresión".

Tendencias, asesoras de belleza y tecnología

En una categoría atravesada por las tendencias en redes sociales, tutoriales y reseñas, Get The Look reafirma su diferencial humano a través de una atención personalizada basada en la escucha. Este enfoque se materializa a través de las asesoras de belleza, que más allá de acompañar un deseo de compra, cumplen un rol central al comprender las necesidades de cada persona y brindar recomendaciones a medida.

De esta manera, el formato especializado en belleza del ecosistema Farmacity, se presenta como una opción de compra, experimentación y asesoramiento integral. La tienda funciona como un espacio de descubrimiento y experimentación, mientras que el ecommerce evoluciona hacia una experiencia cada vez más personalizada e inspiracional. El objetivo es construir una propuesta omnicanal donde cada punto de contacto acompañe a las clientas a descubrir, elegir y vivir la belleza de una manera más relevante para ellas.