Una nueva herramienta digital permite que miles de mujeres accedan al trabajo en movilidad, priorizando inclusión y autonomía femenina

Moverse con tranquilidad sigue siendo un desafío pendiente para las mujeres en Argentina. Según estudios recientes, el 64% de las mujeres afirma sentirse insegura al caminar sola de noche por su barrio, una cifra que se dispara al 78% en el Gran Buenos Aires y al 71% en la Capital Federal. Frente a este diagnóstico, y con el propósito de brindar opciones de traslado con mayor tranquilidad, Cabify anunció el avance de la expansión de Cabify Mujer, la funcionalidad bidireccional que permite que conductoras y pasajeras elijan viajar exclusivamente entre ellas.

Nacida en Mendoza en 2021, donde Cabify se convirtió en la primera app en ofrecer esta herramienta, la solución continuó su despliegue en Rosario en febrero de 2025 y alcanzó nuevos destinos clave en agosto de 2026 con su llegada a Bariloche y Buenos Aires (AMBA).

Esta nueva herramienta se suma al programa +MUJERES, la iniciativa local desarrollada por Cabify junto a Luly Dietrich y Mujeres al Volante, la comunidad argentina referente en movilidad. Esta alianza comparte un objetivo central: derribar la brecha de género en un sector donde actualmente solo el 35% de las licencias de conducir en Argentina pertenecen a mujeres, y apenas el 4% son licencias profesionales, impulsando la presencia femenina al volante y fomentando su independencia económica.

Cabify acelera su apuesta por la movilidad inclusiva (Foto: Cabify)

Gracias a este trabajo en conjunto, los resultados reflejan un crecimiento significativo:

En Argentina, la cantidad de mujeres al volante en la app creció un +35% en comparación con 2024

En el caso puntual de Buenos Aires, la proporción de conductoras en la flota pasó de un 4% inicial a un 13%

Además, el 86% de las conductoras sostiene que elige manejar exclusivamente con Cabify por los estándares de seguridad que ofrece la plataforma

De cara al futuro, la compañía proyecta alcanzar un aumento del 25% de mujeres al volante para fines de 2026 e incrementar los viajes realizados por conductoras en horarios nocturnos.

"En Cabify estamos convencidos de que las mujeres hacemos de la ciudad un mejor lugar para vivir y de las calles un mejor lugar para manejar", destacó Florencia Sassone, Head de Marketing de Cabify Argentina y Uruguay.

Un encuentro para celebrar el crecimiento de la comunidad femenina

En el marco de este compromiso y para celebrar el crecimiento de la iniciativa, Cabify llevó a cabo el evento "+ Mujeres", una mañana de desayuno, networking y aprendizaje pensada especialmente para la comunidad de mujeres.

Luly Dietrich durante su charla "Manejá tu cabeza" (Foto: Cabify)

Durante la jornada se compartieron tres charlas clave:

Iniciativa + Mujeres (Florencia Sassone | Cabify): Repasó la evolución del programa y las alianzas estratégicas orientadas a derribar sesgos en el sector de la movilidad

(Florencia Sassone | Cabify): Repasó la evolución del programa y las alianzas estratégicas orientadas a derribar sesgos en el sector de la movilidad Al volante de tus finanzas (Helena Estrada): Brindó herramientas clave para el bienestar económico, destacando la importancia de tomar el control del dinero a través de tres pasos: Saber (diagnóstico de ingresos/egresos), Decidir (metas claras) y Actuar (planes de ahorro e inversión)

(Helena Estrada): Brindó herramientas clave para el bienestar económico, destacando la importancia de tomar el control del dinero a través de tres pasos: Saber (diagnóstico de ingresos/egresos), Decidir (metas claras) y Actuar (planes de ahorro e inversión) Manejá tu cabeza (Luly Dietrich | Mujeres al Volante): Abordó la gestión de las emociones y el manejo de creencias limitantes para derribar las barreras que impiden a las mujeres animarse a manejar

"A menudo nos frenan creencias o mandatos sociales, pero la realidad es que el 80% de los pensamientos que nos limitan ni siquiera son reales. Animarse implica atravesar cierta incomodidad, pero esa carga se aligera cuando tenés herramientas y red de contención. Ese es el propósito que nos mueve en Mujeres al Volante", señaló Dietrich.

Con la expansión de Cabify Mujer y estas acciones de acompañamiento, la compañía no solo responde a una demanda histórica de seguridad en el transporte urbano, sino que consolida su compromiso con una movilidad inclusiva, transformando una problemática social en una oportunidad de desarrollo económico para las mujeres.