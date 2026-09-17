Binance anunció el lanzamiento de su Binance Card física en Argentina. La tarjeta internacional se emite de forma gratuita, directamente desde la app de Binance, permitiendo a los usuarios pagar con criptomonedas en cualquier comercio que acepte pagos con tarjeta, con conversión automática a pesos en tiempo real en el momento de la compra. Además, puede agregarse a Apple Pay y Google Pay para pagos contactless.

Binance Card funciona como una tarjeta prepaga vinculada a la wallet de Binance. Los usuarios pueden cargarla con criptomonedas (como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB, y stablecoins como USDT) y usarla para compras online, en comercios físicos y a través de wallets móviles. La conversión de cripto a fiat se realiza automáticamente en el punto de venta, sin necesidad de transferencias manuales ni comisiones adicionales por conversión.

Hasta el 31 de diciembre, la tarjeta ofrece cashback de un 3% fijo en criptomonedas (USDC) sobre todas las compras realizadas en cripto, con tope de 100 USDC mensuales, que se acreditan directamente en la wallet de Binance del usuario. No tiene costo de emisión ni mantenimiento, y está disponible para todos los usuarios residentes en Argentina que completen el proceso de verificación de identidad (KYC).

¿Te vas de viaje? No tenés que llamar al banco para habilitar la tarjeta: Binance Card funciona directamente con el saldo en dólares digitales del usuario, sin trámites ni esperas. Además, al pagar con dólares digitales no se aplica la percepción del 30% aplicable a pagos internacionales con tarjetas tradicionales (lo que incluye suscripciones a plataformas internacionales de películas y series, servicios de inteligencia artificial y cualquier gasto en moneda extranjera).

"Argentina es uno de los mercados cripto más dinámicos del mundo, con una adopción que ya no se limita a la inversión sino que se extiende a pagos, búsqueda de rendimientos y transferencias del día a día", señaló Matías Alberti, gerente general de Binance para Argentina y el Cono Sur. "Con la tarjeta física, estamos dando el siguiente paso en nuestra estrategia de expandir los instrumentos financieros cripto para que los usuarios puedan usar sus activos digitales en su vida cotidiana: pagar el supermercado, cargar combustible o comprar online, todo directamente desde la app de Binance. La idea es simple: que la cripto deje de ser solo para invertir y pase a ser también para vivir en nuestro día a día".

El lanzamiento de Binance Card en Argentina se inscribe dentro de una estrategia más amplia de Binance de convertir su plataforma en una app financiera integral, donde los usuarios pueden operar cripto, enviar y recibir pagos con Binance Pay, y ahora también pagar con tarjeta, todo desde una sola cuenta, sin necesidad de múltiples apps ni intermediarios.

La tarjeta, se solicita de forma gratuita a través de la web o app de Binance. Su envío es gratuito. Además, permite gestionar todo desde la app de Binance: el usuario cuenta con alertas en tiempo real, bloqueo de la tarjeta y control total de sus gastos para operar con tranquilidad en cualquier momento y lugar.

Para obtener más información sobre Binance Card, los usuarios pueden visitar: https://www.binance.com/es-AR/cards

La Binance Card Argentina es emitida por Pomelo Fintech Services S.A.S. (CUIT 30-71714070-9). Binance Services Latinoamérica S.A. de C.V. (CUIT N° 30-71903746-8), Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), se encuentra inscripto bajo el N°76 en el Registro de PSAV de CNV Argentina. Este registro es a los fines del control como Sujeto Obligado ante la UIF y no implica licencia ni supervisión por parte de la CNV sobre la actividad realizada por el PSAV.

Descargo de responsabilidad

Los precios de los activos digitales están sujetos a alto riesgo de mercado y volatilidad de precios. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el monto invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión y Binance no se hace responsable de ninguna pérdida en la que pueda incurrir. El rendimiento pasado no es un predictor confiable del rendimiento futuro. Solo debe invertir en productos con los que esté familiarizado y donde comprenda los riesgos.

Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, situación financiera, objetivos de inversión y tolerancia al riesgo, y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para más información, consulte nuestros Términos de Uso y Advertencia de Riesgo.