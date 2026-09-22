El nuevo acuerdo entre la plataforma de exchange y la compañía de plataformas financieras se centra en impulsar USDC a nivel global

Binance anunció hoy una inversión de capital de 100 millones de dólares en Circle Internet Group, Inc. (NYSE: CRCL), así como la ampliación y renovación de su alianza estratégica para impulsar USDC en toda la plataforma global de Binance. El nuevo acuerdo tendrá una vigencia de cinco años.

Como parte de la ampliación de esta alianza, Binance promoverá USDC en toda su plataforma global, con especial énfasis en los mercados emergentes. Circle proporcionará los servicios de infraestructura necesarios para respaldar la tenencia y el uso de USDC.

Binance realiza millonaria inversión para promover el uso de USDC

En el marco de la alianza, Binance adquirió acciones ordinarias Clase A de Circle por un valor de 100 millones de dólares mediante una colocación privada, a un precio que refleja un descuento del cinco por ciento sobre el precio de mercado de CRCL previo al cierre.

"Circle se ha consolidado como uno de los emisores más confiables del mundo, con USDC, Arc y la infraestructura que está transformando la forma en que el valor se mueve a través de las fronteras. Nuestra inversión de 100 millones de dólares y nuestro compromiso por cinco años reflejan una convicción de largo plazo", afirmó Richard Teng, co-CEO de Binance. "Estamos ayudando a construir una economía digital más inclusiva, transparente y regulada. El acceso a un dólar digital estable y confiable no debería ser un privilegio: debería estar al alcance de cualquier persona con un teléfono. Ese es el futuro que esta alianza está diseñada para ofrecer".

"Binance ha construido una de las plataformas más grandes y dinámicas del mundo para el uso de monedas digitales, creando la mayor superapp financiera de internet y convirtiéndose en una de las billeteras más utilizadas del mundo para stablecoins vinculadas al dólar", afirmó Jeremy Allaire, cofundador, presidente y CEO de Circle. "Juntos vemos enormes oportunidades para aprovechar USDC con el fin de ampliar el acceso al dólar, respaldar el ahorro y la inversión mediante productos innovadores de activos digitales y llegar a personas y empresas en mercados emergentes de todo el mundo".

Acerca de Binance

Binance es un ecosistema blockchain global líder detrás del exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de trading y número de usuarios registrados. Más de 300 millones de personas en más de 100 países confían en Binance por su seguridad líder en la industria, transparencia, velocidad de su motor de trading, mecanismos de protección para los inversionistas y una cartera incomparable de productos y servicios de activos digitales que abarca trading y finanzas, educación, investigación, impacto social, pagos, servicios institucionales y funcionalidades Web3. Binance está comprometido con la construcción de un ecosistema cripto inclusivo que aumente la libertad del dinero y amplíe el acceso financiero de las personas en todo el mundo, con las criptomonedas como un medio fundamental para lograrlo. Para más información, visita: https://www.binance.com .

Acerca de Circle

Circle (NYSE: CRCL) es una de las principales compañías de plataformas financieras basadas en internet a nivel mundial y trabaja para sentar las bases de una economía global más abierta mediante infraestructura blockchain programable, activos digitales y aplicaciones de pago. La plataforma de Circle incluye la red de stablecoins más grande del mundo, respaldada por USDC; Circle Payments Network, para el movimiento global de dinero; y Arc, una blockchain de nivel empresarial diseñada para convertirse en el sistema operativo económico de internet. Empresas, instituciones financieras y desarrolladores utilizan Circle para ofrecer soluciones confiables a escala de internet.