Pago TIC presentó sus nuevas oficinas ante empresarios y referentes del sector público

El líder de la fintech mostró su plan para transformar la economía de las comunidades: "Más que maldecir la oscuridad, queremos prender una luz", expresó

La apuesta busca ir más allá del desarrollo tecnológico: construir una red económica con propósito capaz de generar empleo, fortalecer las economías locales y convertir las transacciones cotidianas en una herramienta de impacto social. Durante el evento, Fabián Barros Requeijo, presidente de la compañía, anunció además que proyectan donar 5 millones de dólares a causas solidarias.

La propuesta fue presentada bajo el concepto Junto a TIC, una iniciativa que busca conectar tecnología, desarrollo económico y solidaridad a través de herramientas como una billetera solidaria, un marketplace para potenciar el comercio local y soluciones de crowdfunding. "Queremos que la solidaridad sea un hecho cotidiano", sostuvo Barros Requeijo.

La convocatoria reunió a dueños y representantes de los principales bancos, referentes de las principales marcas de tarjetas de crédito, decenas de integradores de software, dirigentes del oficialismo y la oposición, periodistas de distintos medios de comunicación, dirigentes de importantes instituciones deportivas y de los sectores fintech, tecnológico y educativo, además de clientes y amigos de la compañía, reflejando la diversidad de sectores vinculados a Pago TIC.

Con este encuentro, Pago TIC, plataforma de tesorería digital especializada en instituciones, buscó representar mucho más que la inauguración de un nuevo espacio físico: marcó una nueva etapa en el crecimiento de una compañía que lleva 13 años desarrollando tecnología para transformar y simplificar la gestión de pagos de organizaciones y empresas de todo el país.

Estanislao Bachrach, uno de los protagonistas del encuentro

En consonancia con el espíritu de cambio, uno de los momentos destacados de la jornada fue la participación de Estanislao Bachrach, biólogo molecular, autor y divulgador especializado en neurociencia, quien compartió una charla sobre cambio y transformación.

El especialista explicó que, frente a lo desconocido, el cerebro tiende naturalmente a interpretar el cambio como una amenaza. "Para el cerebro todo lo que es cambio es incertidumbre", señaló. Sin embargo, destacó que las personas tienen la capacidad de reconocer y gestionar las emociones que aparecen frente a esos escenarios. En ese sentido, resumió una de las ideas centrales de su exposición: "La gente que mueve el mundo es la gente que frente a la incertidumbre se anima".

Estanislao Bachrach, uno de los protagonistas del encuentro

En un contexto marcado por la evolución tecnológica y nuevas formas de vincular instituciones y comunidades, la exposición reforzó uno de los conceptos que atravesó la jornada: la tecnología puede acelerar los procesos de transformación, pero son las personas y las organizaciones las que finalmente hacen posible el cambio.

Junto a TIC: una luz en la oscuridad

Durante su presentación, Fabián Barros Requeijo, presidente de Pago TIC planteó una idea que sintetizó el espíritu de la jornada: "Inaugurar una oficina no es ningún mérito", si ese crecimiento no está acompañado por un equipo humano, la confianza de quienes utilizan la plataforma y una manera sustentable de construir la compañía. "Manolito decía: ‘Para amasar una fortuna hay que hacer harina a los demás", evidentemente no conocía Pago TIC’", aseguró.

En este marco, un imprevisto terminó convirtiéndose en parte del mensaje. Una dificultad técnica provocó un corte de luz y dejó por unos instantes el espacio a oscuras. Lejos de interrumpir el sentido de la presentación, la escena le dio una dimensión inesperada a una de las ideas que Barros Requeijo buscaba transmitir.

"Más que maldecir la oscuridad, queremos prender una luz", expresó, e invitó a los presentes a encender las luces de sus celulares. En pocos segundos, el auditorio volvió a iluminarse, esta vez desde las manos de los invitados.

Fabián Barros Requeijo, durante el momento de encendido de luces.

La imagen funcionó como una metáfora de la propuesta que Pago TIC presentó esa noche: Junto a TIC, una nueva etapa con la que la plataforma digital busca profundizar la construcción de una red económica con propósito, utilizando la tecnología para fortalecer comunidades y transformar el crecimiento de la compañía en impacto. "Pago TIC solo es posible Junto a TIC", aseguró el presidente a los asistentes.

Respecto al futuro, Barros Requeijo destacó que esta nueva etapa de la compañía estará marcada por el crecimiento y adelantó algunos de los próximos pasos de Pago TIC. "Creceremos dando más empleo de calidad, generando crecimiento y desarrollo económico, y creceremos donando 5 millones de dólares a causas solidarias", anunció.

Entre los desarrollos presentados dentro de esta etapa se encuentran Marketplace Junto a TIC, orientado a fortalecer el comercio y las economías locales; herramientas de crowdfunding para facilitar la recaudación colectiva de fondos; y una billetera solidaria, pensada para generar microaportes automáticos a entidades a partir de las transacciones de sus usuarios, con la que acciones cotidianas como realizar un pago podrán convertirse también en una forma de colaborar con clubes, instituciones y otras causas.

La compañía proyecta estas herramientas como parte de una red que permita generar empleo, potenciar las economías locales y contribuir a un desarrollo sustentable, profundizando en la idea de que el crecimiento de Pago TIC se construye junto a las organizaciones, empresas y personas que forman parte de su ecosistema.

Sobre Pago TIC

Pago TIC es una plataforma de recaudación digital elegida por más de 1.500 instituciones y empresas de todo el país, que permite ofrecer todos los medios de pago y centralizar la información en un único lugar, de forma totalmente conciliada. Con 13 años de trayectoria, trabaja junto a organizaciones públicas y privadas, entre ellas municipios, universidades, clubes, empresas y poderes judiciales. Actualmente cuenta con un equipo de 140 colaboradores y atiende a más de 3 millones de pagadores.