InvGate presentó nuevas funciones de IA para gestionar activos, crear workflows y automatizar tareas desde ChatGPT, Claude y otras herramientas.

Expertos destacan que la madurez operativa y datos sólidos son clave para el éxito de la IA.

La firma con sede en Argentina InvGate presentó nuevas capacidades de inteligencia artificial para sus plataformas de gestión de servicios y de activos de IT. Entre ellas se destacan la posibilidad de consultar y gestionar el inventario tecnológico desde asistentes como Claude o ChatGPT, la creación de flujos de trabajo describiéndolos en lenguaje natural y auditorías de activos a escala mediante RFID.

Los anuncios se realizaron en ENVISION 26, la conferencia que la compañía organiza por tercer año consecutivo y que reunió en Buenos Aires a referentes de IA de Google Cloud y AWS junto a CIOs de Ternium, Pluspetrol, Banco Industrial, Liberty Latin America, Pennant Services y Marval, O'Farrell & Mairal que sirvieron como exponentes.

InvGate es un referente en el mundo del Software as a Service (SaaS). Su plataforma de gestión de servicios de IT (ITSM) - InvGate Service Management - permite a las organizaciones administrar su mesa de ayuda, incidentes, solicitudes y cambios, y extender esa gestión a otras áreas como Recursos Humanos, Legales o Finanzas. En los últimos años, el crecimiento de InvGate Service Management estuvo impulsado por grandes empresas que migraron desde plataformas obsoletas o desde soluciones que, por su complejidad, no les permitían moverse con la velocidad que necesitaban.

InvGate Asset Management, a su vez, es una plataforma de gestión de activos de IT (ITAM) que permite descubrir, inventariar y gobernar el hardware y el software de una organización a lo largo de todo su ciclo de vida.

InvGate permite gestionar activos IT desde ChatGPT y armar procesos con lenguaje natural

Qué cambia para los equipos de IT

A través del Model Context Protocol (MCP), un estándar que permite conectar asistentes de IA con otros sistemas, los equipos pueden consultar y gestionar el inventario de activos directamente desde herramientas como Claude o ChatGPT, sin tener que ingresar a la plataforma.

En el plano de los procesos, el constructor de workflows de InvGate Service Management ahora permite diseñar flujos describiéndolos en palabras, sin configurarlos paso a paso. Esto acorta la distancia entre quien conoce el proceso y quien lo implementa.

Para el relevamiento físico, InvGate Asset Management incorpora auditorías a escala con RFID, que permiten relevar grandes volúmenes de activos de IT en una fracción del tiempo que exige un conteo manual.

La compañía también lanzó Agent Studio, una herramienta para construir agentes de IA que trabajan junto al soporte técnico de nivel uno. A esto se suman un portal de autoservicio rediseñado con foco en la experiencia conversacional y mejoras en la gobernanza de activos físicos y digitales.

"ENVISION empezó para conectarnos, para estar cerca y compartir con nuestros clientes lo que estábamos construyendo. En un contexto cada vez más mediado y remoto, eso no es menor. Muchos vinieron desde muy lejos para estar con nosotros, y valió la pena: nunca introdujimos tanto software como ahora", afirmó Ariel Gesto, CEO y cofundador de InvGate.

El debate: madurez operativa antes que agentes

Más allá de los lanzamientos, la jornada giró en torno a una pregunta que atraviesa a las áreas de tecnología: por qué muchas iniciativas de IA no logran pasar de la prueba piloto. Los cofundadores de InvGate plantearon que la madurez operativa es condición previa para que la IA funcione y que las organizaciones necesitan anticipar hacia dónde evoluciona la tecnología en lugar de perseguirla.

En el panel de CIOs, Patricio Flynn (Ternium), Claudio Piccardo (Pluspetrol) y Marcela Fernie (Banco Industrial) coincidieron en que detrás de toda estrategia de IA hay un desafío de datos.

David Nalley, Director of Developer Experience de AWS, propuso dejar de preguntarse dónde usar IA y partir de lo que los clientes necesitan y todavía no reciben. Advirtió sobre la "trampa de los tokens" y defendió reservar la IA para el razonamiento y el juicio, sin desligarla de los sistemas de ejecución en los que las organizaciones ya confían.

Ali Arsanjani, Director of Applied AI Engineering de Google Cloud, trazó en "De SOA a los agentes de IA" un paralelismo con la evolución de la arquitectura orientada a servicios para explicar qué decisiones de diseño determinan qué programas de IA sobreviven en el tiempo.

La conferencia, precedida por una jornada de certificación, cerró con una reflexión de Liliana Gary, presidenta y cofundadora de InvGate, sobre la ventaja humana en un contexto en el que la inteligencia está en todas partes.