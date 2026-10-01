Más capacidad para acompañar a las empresas: Grupo ST integra Aval Federal

FIDaval, la Sociedad de Garantía Recíproca de Grupo ST, absorberá a Aval Federal SGR, adquirida por el Grupo en 2025. La operación fue aprobada por la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa (SEPyME).

La integración elevará el fondo de riesgo de FIDaval a más de $24.000.000.000, permitiéndole respaldar operaciones de mayor monto y acompañar a un universo más amplio de pequeñas y medianas empresas.

"Esta integración fortalece nuestra capacidad para acompañar a las PyMEs cuando deciden invertir y crecer. Buscamos que encuentren el respaldo necesario para transformar una oportunidad en un proyecto concreto", señaló Santiago González Pini, gerente general de las compañías financieras de Grupo ST.

Los avales vigentes de Aval Federal conservarán sus plazos y condiciones y sus socios partícipes y entidades acreedoras continuarán siendo atendidos por los equipos que ya conocen sus operaciones.

La operación forma parte de una estrategia que Grupo ST viene desarrollando a lo largo de su trayectoria: crecer y construir nuevas capacidades a partir de las necesidades de sus clientes. A medida que las empresas avanzan, cambian la escala y la complejidad de sus proyectos, y también las herramientas que necesitan para llevarlos adelante.

Grupo ST reúne capacidades de garantías, financiamiento, leasing, inversión, mercado de capitales y seguros, que articula de acuerdo con las necesidades de cada empresa y cada etapa de su crecimiento. Una estrategia que busca acompañar el progreso de sus clientes y, a través de ellos, contribuir al desarrollo del país.

Acerca de FIDaval

FIDaval es la Sociedad de Garantía Recíproca de Grupo ST, orientada a facilitar a las PyMEs el acceso al financiamiento para desarrollar sus proyectos de inversión y crecimiento.