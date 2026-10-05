Hilton Pilar celebra octubre con experiencias para homenajear a mamá

El hotel presenta actividades especialmente pensadas para celebrar el Día de la Madre y un gran cierre de mes con una divertida experiencia de Halloween

Bienestar, gastronomía, escapadas, experiencias sensoriales y propuestas para toda la familia se unen en la agenda de octubre de Hilton Pilar. Con actividades especialmente pensadas para celebrar el Día de la Madre y un gran cierre de mes con una divertida experiencia de Halloween, el hotel presenta una programación que invita a disfrutar de la naturaleza, el descanso y los pequeños placeres.

Escapada Día de la Madre: descanso, bienestar y naturaleza

Para quienes buscan sorprender con una experiencia diferente, Hilton Pilar presenta su Escapada Día de la Madre, una propuesta que combina alojamiento, relax y actividades recreativas en un entorno natural privilegiado.

El programa incluye una o dos noches de alojamiento en habitación Deluxe, desayuno en Restaurant Leonforte, acceso a Eforea Spa y piscina climatizada, cortesía dulce en la habitación y un regalo especial de VZ Live Simply.

Además, las familias podrán disfrutar de Kids Club, playroom, actividades recreativas, taller de mini cakes, talleres de masa pop y paseos guiados en bicicleta, sumando entretenimiento para grandes y chicos.

Piscina del hotel para festejar el Día de la Madre. Imagen gentileza del Hilton Pilar

Day Spa Día de la Madre: una pausa para reconectar

Quienes prefieran regalar bienestar encontrarán en el programa Full Experience de Eforea Spa una oportunidad ideal para celebrar.

La propuesta contempla un circuito de cuatro horas que incluye acceso a sauna húmedo y seco, ducha escocesa, tumbonas térmicas, piscina lúdica climatizada, hidromasajes internos y externos, fitness center y sala de relax.

La experiencia se completa con un masaje relajante o descontracturante de 25 minutos, una hidratación facial de 25 minutos, una comida a elección (desayuno, merienda, almuerzo o cena) y un obsequio especial de Lidherma.

El programa Full Experience de Eforea Spa es ideal para celebrar. Imagen gentileza Hilton Pilar

Un almuerzo especial para celebrar a mamá

El próximo domingo 18 de octubre, Restaurant Leonforte será escenario de un exclusivo Buffet Especial Día de la Madre.

La propuesta reunirá los platos más destacados de los tradicionales buffets del hotel, con estaciones de cocina en vivo y horno de barro, además de un gran mesón de postres pensado especialmente para homenajear a las madres en su día.

La experiencia estará acompañada por vinos de la línea Reserva de Bodega Salentein, bebidas sin alcohol y un regalo especial para cada mamá.

El hotel presenta opciones de almuerzo en el Día de la Madre. Imagen gentileza Hilton Pilar

Perfume Workshop & Afternoon Tea: crear, conectar y disfrutar

El sábado 17 de octubre, Hilton Pilar invita a vivir una experiencia diferente con el Perfume Workshop & Afternoon Tea, una propuesta que combina creatividad, bienestar y gastronomía.

Durante la actividad, las participantes aprenderán sobre notas aromáticas, fragancias y técnicas de composición para crear su propio perfume o home perfume personalizado, guiadas por especialistas en perfumería.

Al finalizar el workshop, podrán disfrutar del tradicional Afternoon Tea de Hilton Pilar, convirtiendo la tarde en una experiencia completa para compartir con mamá, amigas o simplemente para regalarse un momento especial.

Cada participante contará con materiales, esencias premium, frascos, pipetas y se llevará a su casa la creación realizada durante el taller.

Halloween by Chiquito: una celebración familiar donde el terror se transforma en diversión

Para cerrar el mes, el 31 de octubre, Hilton Pilar recibirá una nueva edición de Halloween by Chiquito, una propuesta especialmente pensada para disfrutar en familia.

Entre las 15 y las 17 horas, el Salón Egeo se transformará en un universo encantado donde una Bruja, un Hombre Lobo, una Calavera, una Calabaza y Drácula recibirán a los asistentes con juegos, fotos y sorpresas.

El espectáculo principal estará protagonizado por Chiquito y Jorge, su inseparable títere, quienes recorrerán las historias y tradiciones de Halloween a través de canciones, humor, magia y participación del público.

La experiencia incluirá merienda, recepción temática, show interactivo y un espacio final para fotografías con todos los personajes, consolidándose como una de las propuestas familiares más esperadas de la temporada.

Octubre, una invitación a quedarse

Con propuestas que van desde una escapada de descanso y bienestar hasta experiencias gastronómicas, creativas y familiares, Hilton Pilar propone vivir octubre como una oportunidad para hacer una pausa, celebrar los vínculos y crear nuevos recuerdos, en un entorno rodeado de naturaleza y a pocos minutos de Buenos Aires.

Más información y reservas: https://www.hiltonpilar.ar/tienda-online