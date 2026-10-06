Cripto para principiantes: Binance comparte 5 claves para dar los primeros pasos seguros

Binance, el proveedor de infraestructura de blockchain y criptomonedas más grande del mundo, comparte cinco claves para quienes quieren dar sus primeros pasos en el mundo cripto y resolver necesidades financieras del día a día a través del ecosistema de activos digitales. La guía práctica explica de forma sencilla cómo aprovechar herramientas que permiten preservar el valor del dinero, enviar dinero, pagar y obtener rendimientos, con menores costos, tiempos e intermediarios.

El acceso financiero está cambiando. Durante décadas, las personas han enfrentado barreras concretas: tener dólares requiere una cuenta bancaria en moneda extranjera, enviar dinero al exterior implica comisiones altas y demoras de días, y acceder a productos de inversión suele exigir grandes capitales o relaciones bancarias. La tecnología blockchain y los activos digitales hacen posible una propuesta distinta: herramientas financieras que reducen costos, tiempos e intermediarios, y que están disponibles desde un teléfono para cualquier persona.

Para Daniel Acosta, Head de Binance para América Latina, el foco no debe estar en cómo funciona la tecnología, sino en qué problemas resuelve: "Cada vez más, lo relevante no es entender el detalle técnico de blockchain, sino reconocer sus características inherentes (transparencia, eficiencia, acceso directo) que hacen posible una propuesta financiera más abierta, más rápida y con menos barreras. La visión de Binance no es ser solo un exchange donde se compra y vende cripto, sino una plataforma integral financiera donde una persona puede guardar valor, acceder a dólares digitales, enviar dinero al exterior, y optar por productos de rendimiento y diversificación, gestionando su dinero de forma más eficiente, todo desde una sola aplicación".

Acosta agregó: "Para nosotros, la prioridad es que los usuarios puedan acceder a estas herramientas de forma segura y transparente. Por eso, promovemos el acceso a información y educación que permitan a cualquier persona aprender desde cero, comprender qué puede hacer con estos activos y tomar decisiones informadas".

Cinco conceptos claves

1. Acceso financiero: para qué sirven los activos digitales

Los activos digitales son herramientas que permiten resolver necesidades financieras concretas. Dependiendo del activo y de la red, pueden utilizarse para resguardarse en dólares digitales sin necesidad de una cuenta bancaria en moneda extranjera, enviar dinero entre países en segundos y con costos mínimos, protegerse frente a la devaluación de la moneda local, pagar bienes y servicios, o acceder a productos de inversión que tradicionalmente requerían grandes capitales o relaciones bancarias.

También es útil familiarizarse con algunos términos básicos. Las wallets son aplicaciones que permiten gestionar activos digitales; los exchanges facilitan su compra, venta o intercambio; y las stablecoins son activos digitales diseñados para mantener su valor vinculado a una moneda de referencia, como el dólar estadounidense, ofreciendo una herramienta accesible para quienes no tienen cuentas en dólares.

2. Blockchain: la tecnología que lo hace posible

Blockchain es la tecnología que está detrás de los activos digitales, pero su importancia no está en cómo funciona técnicamente, sino en las características que la hacen distinta: es un registro público y transparente donde cada transacción queda registrada y verificada sin necesidad de un intermediario.

Estas operaciones son validadas por una red distribuida de computadoras. Una vez confirmadas, se incorporan a una cadena de registros inmutables. Esto significa que las transferencias se completan en segundos, con costos significativamente menores que los servicios tradicionales. Esas características (transparencia, eficiencia, acceso directo) son las que hacen posible una propuesta financiera más abierta e inclusiva.

3. Elegir una plataforma integral financiera

La elección de plataforma es clave, y debe ir más allá de dónde comprar y vender criptomonedas. Una plataforma integral financiera ofrece en un solo lugar acceso a stablecoins, o tokens en general, mercados P2P, transferencias transfronterizas, pagos, productos de rendimiento y diversificación y herramientas de gestión financiera.

Al elegir una plataforma, conviene revisar sus herramientas de seguridad, los procesos de verificación de identidad (KYC), la facilidad de uso, la transparencia sobre sus productos, los mecanismos de protección de cuentas y activos, y la cantidad de licencias y registros que posee en distintas jurisdicciones. Binance es el exchange con más licencias a nivel global.

4. Seguridad desde el primer día

La protección de una cuenta comienza con medidas sencillas. Utilizar una contraseña única y robusta y activar la autenticación en dos pasos (2FA) añade capas adicionales de seguridad al acceso.

También es recomendable verificar las comunicaciones recibidas, proteger los datos personales, utilizar los canales oficiales de la plataforma al momento de realizar consultas o gestionar una cuenta, y desconfiar de mensajes no solicitados que prometen retornos garantizados o presionen para actuar rápidamente.

5. Usos más allá de la compraventa: resolver necesidades del día a día

Los activos digitales sirven para mucho más que comprar y vender. Comprender sus usos prácticos es clave para aprovechar todo el potencial de una plataforma integral financiera:

Acceso a dólares digitales : las stablecoins permiten proteger el poder adquisitivo frente a la devaluación de la moneda local, sin necesidad de una cuenta bancaria en moneda extranjera, sin montos mínimos y con la facilidad de moverlos en segundos.

: las stablecoins permiten proteger el poder adquisitivo frente a la devaluación de la moneda local, sin necesidad de una cuenta bancaria en moneda extranjera, sin montos mínimos y con la facilidad de moverlos en segundos. Transferencias transfronterizas : enviar dinero entre países de forma rápida y económica, sin depender de servicios tradicionales que cobran comisiones del 5% al 10% y demoran días hábiles.

: enviar dinero entre países de forma rápida y económica, sin depender de servicios tradicionales que cobran comisiones del 5% al 10% y demoran días hábiles. Pagos cotidianos : utilizar criptomonedas para compras y servicios en comercios, a través de tarjetas o integraciones de pago, con conversión automática a la moneda local.

: utilizar criptomonedas para compras y servicios en comercios, a través de tarjetas o integraciones de pago, con conversión automática a la moneda local. Acceso a productos de rendimiento y diversificación: participar en mercados que tradicionalmente requerían grandes capitales o relaciones bancarias, ahora accesibles desde un teléfono.

A medida que una persona descubre estas herramientas, puede identificar cuáles se ajustan mejor a sus necesidades financieras y comenzar a usarlas de forma progresiva, siempre informándose y haciendo su propia investigación.

Para quienes quieran profundizar, Binance Academy ofrece recursos educativos gratuitos en español con más de 1.000 artículos y cursos sobre activos digitales, stablecoins, seguridad, y herramientas financieras del ecosistema.

Dar los primeros pasos no requiere entender cómo funciona la tecnología en detalle, sino conocer las herramientas disponibles, adoptar buenas prácticas de seguridad y descubrir cómo los activos digitales pueden resolver necesidades cotidianas de manera más eficiente.