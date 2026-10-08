El Banco Nación, como motor del crédito en el sistema financiero

La entidad expandió los préstamos al sector privado en $6,3 billones, lo que representa el equivalente al 36,8% del incremento del sistema financiero

En el marco de su 135° aniversario, el Banco Nación expandió los préstamos al sector privado en $6,3 billones, lo que representa el equivalente al 36,8% del incremento del sistema financiero, ratificando su rol como el principal canalizador de crédito hacia la economía real.

La cartera del BNA creció un 39,2% frente al 15% del resto del sistema, consolidando una participación de mercado del 21,2%, 3 puntos porcentuales por encima del nivel de diciembre de 2025.

El dinamismo del crédito en pesos se verifica con mayor nitidez en el segmento de personas: las financiaciones de la entidad a familias -sin considerar saldos en tarjeta de crédito- creció un 55,1% en lo que va del año, contra un avance del 10,5% del resto del sistema financiero, por lo que el Banco explicó el 58,1% del incremento de ese segmento en el sistema.

En "Banca Empresas", la cartera en pesos del BNA avanzó un 30,5%, superando el crecimiento del 23,7% del resto del sistema financiero. El Banco contribuyó con el 22,7% del incremento del segmento, reforzando su posición como uno de los principales financiadores del sector productivo.

Asimismo, los préstamos en moneda extranjera también registraron un desempeño favorable: en un contexto de estabilidad cambiaria que reactivó la demanda de financiamiento en dólares la entidad acompañó esa dinámica con una presencia activa en el segmento.

Los préstamos al sector privado en dólares crecieron el 40,2% en los primeros nueve meses de 2026, reflejando la recuperación del crédito en esta moneda como instrumento de financiamiento productivo.

Liderazgo en el crédito hipotecario para la vivienda

La entidad anunció, recientemente, el "Programa de Licitación de Plazos Fijos con Destino a Crédito Hipotecario", mediante el cual el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) canalizará hasta $ 2 billones hacia las entidades financieras a través de licitaciones periódicas.

La iniciativa adquiere relevancia porque se implementa en un contexto en el que el mercado comienza a mostrar signos de recuperación luego de varios meses de menor dinamismo.

En este sentido, los recursos provenientes del FGS podrían contribuir a consolidar la mejora reciente, fortaleciendo la capacidad prestable de las entidades y aliviando una de las principales restricciones que enfrentó la operatoria durante los últimos meses: la disponibilidad de fondeo de largo plazo ajustable por inflación.

El Banco Nación también es la principal entidad en lo relacionado al acceso a financiamiento de vivienda del sistema. A septiembre de 2026, la cartera de créditos hipotecarios con destino vivienda del BNA alcanzó un saldo promedio de aproximadamente $ 4 billones, con un crecimiento del 71,7% respecto de diciembre de 2025. En el mismo período, el resto del sistema financiero expandió esta cartera un 19,6%, lo que implica que el BNA creció a un ritmo 3,7 veces superior al mismo.

El impacto del BNA en el mercado hipotecario resulta aún más pronunciado al analizar el aporte al crecimiento del sistema: el Banco explicó el 73,4% del incremento del crédito hipotecario para vivienda del sistema financiero en 2026, lo que equivale a decir que 3 de cada 4 pesos del nuevo financiamiento hipotecario destinado a la adquisición de vivienda fue otorgado por nuestra institución.

De esta manera, en el mes de un nuevo aniversario, el Banco Nación confirma su posición de liderazgo, al ser la entidad financiera más grande del país y con presencia en todo el territorio nacional. Su misión es promover el desarrollo económico y la inclusión financiera, canalizando el crédito hacia la producción, el comercio y las familias argentinas. La evolución de los préstamos a septiembre de 2026 son expresión de ese mandato en acción.