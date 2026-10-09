Bitcoin rompe la estacionalidad de septiembre, según Binance Research

BTC cerró su cuarto septiembre positivo consecutivo. Binance concentró una parte creciente de la actividad spot de Bitcoin durante el rally

Binance, la plataforma global de activos digitales más grande del mundo por volumen y número de usuarios, compartió un nuevo análisis de Binance Research sobre el momento del mercado cripto. El informe repasa la estacionalidad de Bitcoin, las señales del ciclo actual y los factores detrás del reciente rally.

Bitcoin rompe la "maldición" de septiembre

Bitcoin subió 6,4% en septiembre, su segundo mejor septiembre desde 2017. Después de seis caídas consecutivas en ese mes entre 2017 y 2022, septiembre ya cerró en terreno positivo durante cuatro años seguidos.

La atención está puesta ahora en octubre, históricamente el mes más fuerte para Bitcoin: según el análisis, cerró con ganancias en siete de los últimos nueve años.

Bitcoin subió 6,4% en septiembre, su segundo mejor septiembre desde 2017

El mercado empieza a recuperarse

Según Binance Research, los tres ciclos bajistas completos anteriores tocaron fondo entre 11 y 13 meses después de su pico, con un promedio de 12,3 meses. El ciclo actual se encuentra a 11,8 meses de su máximo, y la capitalización total del mercado cripto ya se recuperó alrededor de un 42% desde el mínimo del 1 de julio.

Hoy, la capitalización total del mercado cripto ronda los 2,89 billones de dólares, en la parte baja de su rango histórico ajustado por tendencia. El informe aclara que los patrones de ciclos anteriores no garantizan cuándo se producirá la recuperación.

Los tres ciclos bajistas tocaron fondo entre 11 y 13 meses después de su pico

La tokenización de activos reales, motor del próximo ciclo

El análisis plantea que cada ciclo del mercado cripto estuvo marcado por un tema dominante: el dinero digital, las cadenas inteligentes, las aplicaciones de finanzas descentralizadas y, más recientemente, la ampliación del acceso a través de ETFs. Según Binance Research, el próximo ciclo podría estar impulsado por la tokenización de activos del mundo real (RWA), que amplía lo que la infraestructura cripto puede negociar, financiar y utilizar como colateral.

Los datos acompañan esa tesis: el valor de los activos del mundo real tokenizados alcanzó los 38.600 millones de dólares, un 51,4% más que a fines de 2025, cuando sumaban 25.500 millones.

El próximo ciclo podría estar impulsado por la tokenización de activos del mundo real

La actividad del rally se concentró en Binance

Durante el reciente rally de Bitcoin, la participación de Binance en el volumen de trading spot de BTC pasó del 25% a más del 30%, con picos por encima del 40%. Entre los cinco principales exchanges, el volumen diario de Binance superó los 5.000 millones de dólares a fines de agosto y se acercó a los 4.000 millones a mediados de septiembre, unos 3.000 millones más que el siguiente exchange en ambos casos.

Binance también mantuvo durante todo el rally el libro de órdenes spot de BTC más profundo del mercado, con una profundidad al 2% consistentemente superior a los 240 millones de dólares.

El volumen diario de Binance superó los 5.000 millones de dólares a fines de agosto

La participación de Binance en el trading spot de BTC pasó del 25% a más del 30%

El análisis de Binance Research se basa en datos de CoinMarketCap, RWA.xyz y Glassnode, al 30 de septiembre y al 2 de octubre de 2026. Las referencias a ciclos anteriores son históricas y no garantizan resultados futuros. Este contenido es solo informativo y no constituye asesoramiento financiero ni de inversión.

Acerca de Binance

Binance es un ecosistema global líder de blockchain detrás del exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de trading y usuarios registrados. Binance cuenta con la confianza de más de 300 millones de personas en más de 100 países, gracias a su seguridad líder en la industria, transparencia, velocidad del motor de trading, protecciones para los inversores y un portafolio inigualable de productos y servicios de activos digitales, que abarcan desde trading y finanzas hasta educación, investigación, impacto social, pagos, servicios institucionales y funcionalidades Web3. Binance está comprometida con la construcción de un ecosistema cripto inclusivo para aumentar la libertad del dinero y el acceso financiero para personas de todo el mundo, con las criptomonedas como medio fundamental.

Disclaimer: BINANCE SERVICES LATINOAMÉRICA S.A. DE C.V. -S.S.E, (C.U.I.T. N° 30-71903746-8) Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) se encuentra inscripto bajo el N°76 de fecha 11 de septiembre de 2024 en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales de CNV Argentina. Este registro es a los fines del control como Sujeto Obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y de todo otro ente regulador facultado a tal efecto, en el marco de sus competencias, y no implica licencia ni supervisión por parte de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES sobre la actividad realizada por el PSAV. Binance no brinda consejos financieros. Efectuar transacciones con este tipo de activos y unidades digitales conlleva ciertos riesgos bajo la responsabilidad de quien las realiza. Consulta nuestras Condiciones de Uso y Advertencia de Riesgos.