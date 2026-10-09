El FAL en Banco Ciudad como herramienta de planificación financiera

La entidad acompaña a empresas en planificación y administración de sus obligaciones laborales, con beneficios financieros, impositivos y operativos

Con la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), prevista para el 1° de noviembre de 2026, el Banco Ciudad acompaña a las empresas en la planificación y administración de sus obligaciones laborales, con beneficios financieros, impositivos y operativos.

La propuesta del Banco Ciudad incluye experiencia y trayectoria en la administración profesional de Asset Management y acceso a instrumentos financieros autorizados. Los Fondos de Inversión Crecer del Ciudad permiten que los aportes al FAL generen rendimiento hasta el momento en que sean requeridos, con disponibilidad inmediata cuando surjan obligaciones laborales. La solvencia del Banco Ciudad, con 148 años en el mercado, administrando fondos públicos y privados de instituciones de primera línea en el país, garantiza a las compañías la seguridad del resguardo del FAL, que por sus características y destino, es de enorme relevancia para la planificación financiera de las empresas.

El gerente de los fondos de inversión del Banco Ciudad, Sebastián Di Nucci, manifestó que "ponemos a disposición de las empresas una plataforma integrada para monitorear y gestionar digitalmente los Fondos, junto a una estructura operativa dedicada a acompañarlas de manera directa en cada desvinculación con pago indemnizatorio. Este esquema garantiza agilidad y precisión en la acreditación, capacita a sus equipos en el circuito operativo y elimina riesgos de contingencias laborales por eventuales demoras en la liquidación". Y destacó: "El Banco Ciudad no cobra ninguna comisión adicional por esta operatoria y también bonifica la comisión de administración del Fondo FAL".

A su vez, el Banco Ciudad brinda soluciones de Cash Management, gestión de pagos, y los servicios de cuenta sueldo, que incluye beneficios bancarios y herramientas financieras, entre los que se destacan los préstamos para capital de trabajo y bienes de capital para las empresas, seguros, y los préstamos personales, hipotecarios y tarjetas de crédito para los trabajadores.

Di Nucci señaló que "cuando las empresas evalúan un Fondo FAL no solo se enfocan en el rendimiento esperado, sino también en la estabilidad con la que ese resultado puede obtenerse en el tiempo. La política de inversión del Fondo Fal del Banco Ciudad busca generar retornos superiores a la inflación con la menor volatilidad posible, evitando que los recursos destinados a cubrir contingencias laborales queden expuestos a fluctuaciones significativas de mercado. A diferencia de estrategias de "crecimiento" o "agresivos", donde la variable es la duration, el objetivo es brindar previsibilidad y preservar el valor real de los fondos. De modo que la dirección de una empresa y el área de Personas pueda administrar este pasivo con mayor certidumbre y menor riesgo financiero, para una planificación óptima a lo largo del año."

Para recibir asesoramiento y avanzar con la adhesión al Banco Ciudad como administrador del FAL, las empresas que son clientes pueden contactarse con su Oficial de Negocios o a través del home banking de empresas, y en caso de no ser clientes, pueden contactarse ingresando al micrositio FAL en la web de la entidad, en:

https://bancociudad.com.ar/institucional/micrositio/FAL_FondoDeAsistenciaLaboral

El nuevo régimen, establecido por la Ley 27.802 (Ley de Modernización Laboral de Argentina), busca brindar mayor previsibilidad en la gestión de contingencias laborales mediante la constitución de fondos específicos destinados a afrontar pagos por desvinculaciones y otros compromisos vinculados a la relación laboral. La normativa referente al FAL establece que los recursos quedarán afectados a ese objetivo y serán administrados mediante vehículos de inversión colectiva supervisados por la CNV.

Entre los principales beneficios del régimen se destacan la posibilidad de anticipar y planificar pagos futuros vinculados a contingencias laborales, contribuir a una administración financiera más ordenada y generar rendimientos sobre los saldos acumulados. Asimismo, el esquema contempla ventajas impositivas, incluyendo exenciones en los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA) sobre contribuciones y rendimientos.

La elección de un administrador para el FAL es obligatoria y, en caso de que la empresa no elija ninguna, la CNV va a elegirle algún Banco o ALYC (Agente de Liquidación y Compensación) discrecionalmente, pudiendo elegirle una entidad que la empresa no conozca ni con la cual opere habitualmente.

¿Qué soon los Fondos de Asistencia Laboral (FAL)?

-El FAL es una herramienta financiera que permitirá a las empresas, a través de un fondo administrado profesionalmente, anticiparse y planificar posibles contingencias laborales.

-Es un activo independiente de la empresa.

-Se financia mediante contribuciones mensuales obligatorias a cargo del empleador.

-La alícuota varía según el tamaño de la empresa: 1% Grandes empresas / 2,5% Micro y Pymes.

-Sirven para:

Indemnizaciones por despido sin causa.

Desvinculaciones por acuerdo entre las partes.

Fallecimiento del trabajador.

Otras contingencias laborales previstas en el régimen.

-No implica aumento en el costo laboral total, sino que es una reorganización de los aportes mensuales obligatorios.