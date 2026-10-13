Bodega Séptima celebra sus 25 años con un Gran Atardecer Wine & Food

Pionera de los atardeceres en Mendoza, el jueves 22 de octubre Bodega Séptima abrirá sus emblemáticas terrazas en Agrelo para celebrar sus 25 años

Hace 25 años, la familia Raventós Codorníu, con más de 470 años de historia vitivinícola, puso la mirada en Mendoza y creó Bodega Séptima, la séptima bodega del grupo y la más joven de la familia.

El lugar elegido fue Agrelo, donde bautizó su primer viñedo argentino como Finca Emblema, que con el tiempo creció hasta alcanzar 150 hectáreas cultivadas alrededor de la bodega. Hoy, desde allí, Séptima produce 3,5 millones de botellas al año que viajan por Argentina y el mundo.

Pero hay algo que no cambió en estos 25 años: la pasión por elaborar vinos que reflejen el terroir en el que nacen. Vinos con identidad, elaborados con auténtica pasión y respeto por la tierra, junto con la herencia y el saber hacer de Raventós Codorníu.

Bodega Séptima celebra sus 25 años con un evento especial frente a la Cordillera

Esa misma historia es la que se podrá recorrer a través de sus vinos y en formato de celebración, durante el Gran Atardecer. Esta experiencia es diseñada con motivo de conmemorar sus primeros 25 años en la Argentina. Una celebración que invita a descubrir el portfolio completo y diverso de vinos de la bodega recorriendo diferentes stands y disfrutar copa en mano de todas las expresiones que supo lograr de sus terroirs en su primer cuarto de siglo en el país. A este recorrido se sumarán también etiquetas de sus bodegas hermanas de Napa Valley y las regiones más prestigiosas de España, invitando así a viajar por las tres regiones del mundo en las que Raventós Codorníu tiene presencia.

La gastronomía será el complemento perfecto para un atardecer inolvidable

La gastronomía a cargo del espacio culinario de la bodega será el complemento perfecto para un atardecer de celebración total, en la que cada copa podrá acompañarse de diversos tapeos mientras se recorren sus emblemáticas terrazas, con una vista imponente e inigualable de la Cordillera de los Andes.

Y mientras los rayos del sol se van escondiendo sobre las montañas, la música marcará el pulso de la celebración gracias a la refinada selección que propondrán los sets en vinilo del reconocido dj porteño Carlos Alfonsín y del selecter mendocino Coxon Vinyl.

Bodega Séptima recibirá el sello de calidad Restaurants from Spain

Así, las terrazas y la arquitectura icónica de piedra de Séptima se convertirán en el escenario perfecto para una celebración que invita a descubrir, brindar y disfrutar de un nuevo capítulo que comienza en la historia de la bodega.

Una distinción internacional de prestigio

En el marco de los festejos por su 25° aniversario, Bodega Séptima tendrá el honor de recibir el sello de calidad Restaurants from Spain (RfS), otorgado por el Gobierno de España a través de su organismo ICEX - España Exportación e Inversiones y entregado por su representación diplomática en el país. Este distinguido reconocimiento premia a restaurantes y espacios gastronómicos de todo el mundo que se destacan por ofrecer una propuesta de auténtica cocina española de calidad y por incorporar productos de origen español en sus elaboraciones.

Creado en 2020, el programa evalúa cada establecimiento a través de un proceso que garantiza objetividad y transparencia, y cuya aprobación final está a cargo de un comité independiente integrado por instituciones y referentes del sector gastronómico español.

El Atardecer

¿Cómo comprar las entradas Gran Atardecer Séptima Wine & Food?

Link de compra de entradas: https://tienda.bodegaseptima.com/gran-atardecer/

Entrada General:

Incluye:

Acceso al evento.

Degustación libre de todos los vinos de la bodega

Copa de cristal de obsequio.

2 tokens gastronómicos.

Estacionamiento general.

Precio: a partir de $75.000

(Anticipadas con descuento por tiempo limitado ; no se aplica service charge adicional)

Entrada Prestige (VIP):

Incluye:

Acceso al evento.

Acceso exclusivo al sector VIP

Degustación libre de todos los vinos de la bodega.

Degustación de vinos de añadas especiales y limitadas.

Copa de cristal italiano RCR de obsequio.

5 tokens gastronómicos.

Estacionamiento VIP.

Precio: a partir de $150.000

(Anticipadas con descuento por tiempo limitado ; no se aplica service charge adicional)

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