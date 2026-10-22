Banco de Comercio: "Listos para darte una mano", el concepto detrás de su nueva campaña

En un escenario marcado por la digitalización, Banco de Comercio puso el foco en un diferencial que sigue teniendo un valor central

En un escenario donde la digitalización transformó profundamente la relación entre las empresas y las entidades financieras, Banco de Comercio eligió poner el foco en un diferencial que sigue teniendo un valor central: la capacidad de responder de manera cercana y personalizada.

De esa búsqueda surge "Gente que responde", el nuevo territorio de marca de Banco de Comercio, que se presenta a través de la campaña "Listos para darte una mano".

La idea parte de una premisa concreta: para una empresa, una necesidad financiera, una operación de comercio exterior o un desafío de gestión muchas veces requiere mucho más que una herramienta. Requiere poder hablar con alguien que entienda el contexto, conozca el negocio y pueda acompañar en la búsqueda de una solución.

Así, "Gente que responde" sintetiza una forma de vincularse con las empresas y destaca el rol de los equipos del Banco como parte de esa experiencia. Con un lenguaje visual cercano, la campaña pone en escena una idea simple: detrás de las soluciones hay personas preparadas para responder, entender cada necesidad y ayudar a resolverla.

Cuando una empresa necesita una respuesta, alguien tiene que estar ahí.

"En un contexto donde la tecnología permite resolver cada vez más operaciones de manera automatizada, creemos que todavía hay un camino por recorrer hacia la digitalización de procesos para muchas Pymes y Empresas en Argentina. Queremos acompañar ese proceso combinando tecnología con algo que para nosotros sigue siendo fundamental: entender a cada empresa, conocer su negocio y responder de manera personalizada. Buscamos que nuestros clientes sepan que detrás de cada solución hay un equipo dispuesto a acompañarlos", sostuvo Hernán Villegas, CEO de Banco de Comercio

"Listos para darte una mano", el nuevo cocepto del Banco de Comercio detrás de su nueva campaña

Un banco que acompaña la evolución de las empresas

Con el lanzamiento de esta campaña, Banco de Comercio consolida una propuesta de valor orientada específicamente a Pymes y Empresas, poniendo en primer plano las distintas soluciones y el acompañamiento que el banco ya brinda para atender las necesidades que surgen en el desarrollo de sus negocios.

Esta propuesta combina financiación, tecnología y asesoramiento especializado. Incluye soluciones para capital de trabajo y financiación de proyectos, renovación de flota y maquinaria, así como herramientas tecnológicas para automatizar cobros, pagos y procesos recurrentes a través de APIs.

A esto se suma un servicio especializado de Comercio Exterior, con un equipo de profesionales que acompaña a empresas que buscan importar, exportar o ampliar sus operaciones internacionales, brindando asesoramiento durante las distintas etapas de cada operación.

El objetivo es acercar a las empresas no solo herramientas financieras y tecnológicas, sino también el conocimiento necesario para aprovechar nuevas oportunidades de gestión y crecimiento en un escenario de transformación de los procesos económicos y financieros.

Esta estrategia se complementa con presencia comercial propia en Bahía Blanca y Neuquén, dos plazas estratégicas por su actividad productiva y empresarial, además de su presencia en la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí, Banco de Comercio trabaja con compañías de distintos sectores en sus proyectos y necesidades, combinando conocimiento del negocio, soluciones financieras y atención personalizada.

De esta manera, el banco consolida una propuesta integral para Pymes y Empresas, en la que la tecnología y la digitalización conviven con un modelo de atención basado en la cercanía.

Porque en un contexto donde cada vez más procesos pueden resolverse de manera automatizada, Banco de Comercio busca poner en valor aquello que sigue haciendo la diferencia: conocer al cliente, entender lo que necesita y saber que, cuando busca una respuesta, hay alguien del otro lado dispuesto a dar una mano.