Binance presenta Binance AI, una experiencia de trading personalizada para cada usuario
Binance presentó oficialmente Binance AI, un nuevo conjunto de funciones diseñado para ofrecer experiencias financieras adaptables y personalizadas en su plataforma global.
A medida que los mercados evolucionan, Binance AI ayuda a los usuarios a moverse en un entorno cada vez más complejo. Para eso ofrece un contexto más claro, pantallas adaptadas y herramientas acordes a las necesidades, los objetivos y la experiencia de cada persona. Al facilitar el acceso a información de mercado compleja y su comprensión, Binance AI busca ampliar la inclusión financiera y reducir las barreras de entrada para todos.
Tres principios que guían la experiencia
- Se adapta al usuario: la experiencia cambia según las necesidades de cada persona. Quienes recién empiezan ven explicaciones y sugerencias más simples, mientras que los traders activos pueden acceder a un contexto de mercado más profundo, vistas de datos y módulos específicos para cada producto.
- Contexto de mercado simplificado: Binance AI muestra análisis, noticias y datos relevantes vinculados a los activos, productos y temas de mercado que sigue cada usuario.
- Control total: los widgets personalizables permiten que cada usuario elija qué aparece en su pantalla. El diseño puede reconfigurarse en cualquier momento con sus herramientas preferidas, actualizaciones de mercado y contenido educativo.
Principales funciones
Binance AI incorpora una interfaz adaptable y personalizable. Los diseños generados con inteligencia artificial ajustan los módulos y widgets a las necesidades de cada usuario, y la interfaz cambia según los activos que esté explorando, desde cripto hasta finanzas tradicionales. Entre los elementos que pueden mostrarse se encuentran:
- PNL del día anterior (Yesterday's PNL): un resumen del rendimiento del día anterior, junto con los eventos clave de los principales activos en cartera.
- Mayores movimientos (Top movers): las variaciones de precio de las últimas 24 horas en los activos del usuario, con un análisis generado por IA y personalizado según lo que tiene y sigue.
- Alertas inteligentes (Smart alerts): alertas por voz cuando se mueven los activos que el usuario sigue, sin necesidad de estar mirando la pantalla.
- Sugerencias inteligentes (Smart tooltips): indicaciones contextuales impulsadas por IA que ayudan a entender lo que se está viendo y a descubrir información oportuna. Si un usuario entra por primera vez a la página de un producto, aparecen consejos que lo guían y le explican cómo funciona.
- Master Trade: permite explorar los perfiles de inversores y traders seleccionados para entender cómo participantes experimentados del mercado distribuyen sus activos. En períodos de incertidumbre, suma contexto útil sobre cómo se posicionan otros.
- Resumen de mercado (Market brief): actualizaciones de mercado a pedido, en texto o audio, que se renuevan cada cuatro horas. Así los usuarios pueden mantenerse informados sobre los principales acontecimientos sin tener que pasar de una fuente de información a otra.
Cómo acceder
Binance AI se está habilitando de forma progresiva para todos los usuarios elegibles en la app y el sitio web de Binance. Para acceder desde la app, basta con actualizarla a la última versión. A partir de ahí, las funciones personalizadas comienzan a adaptarse automáticamente al uso de cada persona.