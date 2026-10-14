Binance presenta Binance AI, una experiencia de trading personalizada para cada usuario

Las nuevas funciones adaptan la plataforma a necesidades, objetivos y experiencia de cada persona, para que la información sea más fácil de entender

Binance presentó oficialmente Binance AI, un nuevo conjunto de funciones diseñado para ofrecer experiencias financieras adaptables y personalizadas en su plataforma global.

A medida que los mercados evolucionan, Binance AI ayuda a los usuarios a moverse en un entorno cada vez más complejo. Para eso ofrece un contexto más claro, pantallas adaptadas y herramientas acordes a las necesidades, los objetivos y la experiencia de cada persona. Al facilitar el acceso a información de mercado compleja y su comprensión, Binance AI busca ampliar la inclusión financiera y reducir las barreras de entrada para todos.

Tres principios que guían la experiencia

Se adapta al usuario: la experiencia cambia según las necesidades de cada persona. Quienes recién empiezan ven explicaciones y sugerencias más simples, mientras que los traders activos pueden acceder a un contexto de mercado más profundo, vistas de datos y módulos específicos para cada producto.

Contexto de mercado simplificado: Binance AI muestra análisis, noticias y datos relevantes vinculados a los activos, productos y temas de mercado que sigue cada usuario.

vinculados a los activos, productos y temas de mercado que sigue cada usuario. Control total: los widgets personalizables permiten que cada usuario elija qué aparece en su pantalla. El diseño puede reconfigurarse en cualquier momento con sus herramientas preferidas, actualizaciones de mercado y contenido educativo.

Principales funciones

Binance AI incorpora una interfaz adaptable y personalizable. Los diseños generados con inteligencia artificial ajustan los módulos y widgets a las necesidades de cada usuario, y la interfaz cambia según los activos que esté explorando, desde cripto hasta finanzas tradicionales. Entre los elementos que pueden mostrarse se encuentran:

PNL del día anterior (Yesterday's PNL) : un resumen del rendimiento del día anterior, junto con los eventos clave de los principales activos en cartera.

: un resumen del rendimiento del día anterior, junto con los eventos clave de los principales activos en cartera. Mayores movimientos (Top movers): las variaciones de precio de las últimas 24 horas en los activos del usuario, con un análisis generado por IA y personalizado según lo que tiene y sigue.

las variaciones de precio de las últimas 24 horas en los activos del usuario, con un análisis generado por IA y personalizado según lo que tiene y sigue. Alertas inteligentes (Smart alerts): alertas por voz cuando se mueven los activos que el usuario sigue, sin necesidad de estar mirando la pantalla.

alertas por voz cuando se mueven los activos que el usuario sigue, sin necesidad de estar mirando la pantalla. Sugerencias inteligentes (Smart tooltips): indicaciones contextuales impulsadas por IA que ayudan a entender lo que se está viendo y a descubrir información oportuna. Si un usuario entra por primera vez a la página de un producto, aparecen consejos que lo guían y le explican cómo funciona.

indicaciones contextuales impulsadas por IA que ayudan a entender lo que se está viendo y a descubrir información oportuna. Si un usuario entra por primera vez a la página de un producto, aparecen consejos que lo guían y le explican cómo funciona. Master Trade: permite explorar los perfiles de inversores y traders seleccionados para entender cómo participantes experimentados del mercado distribuyen sus activos. En períodos de incertidumbre, suma contexto útil sobre cómo se posicionan otros.

permite explorar los perfiles de inversores y traders seleccionados para entender cómo participantes experimentados del mercado distribuyen sus activos. En períodos de incertidumbre, suma contexto útil sobre cómo se posicionan otros. Resumen de mercado (Market brief): actualizaciones de mercado a pedido, en texto o audio, que se renuevan cada cuatro horas. Así los usuarios pueden mantenerse informados sobre los principales acontecimientos sin tener que pasar de una fuente de información a otra.

Cómo acceder

Binance AI se está habilitando de forma progresiva para todos los usuarios elegibles en la app y el sitio web de Binance. Para acceder desde la app, basta con actualizarla a la última versión. A partir de ahí, las funciones personalizadas comienzan a adaptarse automáticamente al uso de cada persona.