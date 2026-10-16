Las franquicias argentinas siguen creciendo, con nuevos desafíos de rentabilidad

El modelo de negocio mantiene sus perspectivas de expansión, aunque enfrenta un escenario que exige mayor planificación y control de los costos

Según un relevamiento realizado por la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) junto con el Clúster de Franquicias de Córdoba, las redes registraron un crecimiento neto del 1,9% en sus puntos de venta durante el primer semestre de 2026. Sin embargo, el nivel de actividad retrocedió un 1,4% interanual.

El estudio abarcó a 60 marcas que reúnen 5.674 locales y generan más de 34.000 empleos directos. Pese al contexto, el 83,3% de las empresas continúa buscando nuevos franquiciados y el 62% espera cerrar el año con mayor actividad que en 2025.

La rentabilidad, no obstante, se convirtió en uno de los principales desafíos. El 47% de las marcas obtuvo retornos inferiores a los previstos y casi la mitad no logró ajustar sus precios al ritmo de la inflación.

En este escenario, la profesionalización de los negocios, la incorporación de tecnología y la elección de formatos de inversión más eficientes aparecen como factores clave para sostener el crecimiento del sector.

GAF 2027 incorpora inteligencia artificial para conectar franquicias e inversores

La Guía Argentina de Franquicias (GAF), publicación oficial de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), abrió la convocatoria para su 11.ª edición, que se publicará en 2027. La propuesta combinará sus versiones impresa y digital con el Portal GAF, al que sumará herramientas tecnológicas desarrolladas junto con SearchMAS.

La Guía Argentina de Franquicias (GAF) conecta a franquicias con potenciales inversores.

Entre las principales novedades se encuentra GAF Analytics, una solución que permitirá a las marcas conocer el rendimiento de sus fichas online. También incorporará GAFi, un asistente de inteligencia artificial disponible las 24 horas para orientar a potenciales inversores de acuerdo con sus intereses y capacidad de inversión.

Después de reunir 173 franquicias en su edición aniversario de 2026, la guía busca consolidarse como una plataforma de información y vinculación comercial entre marcas e inversores.

Más información: www.gaf-franquicias.com

Educación, tecnología y nuevos formatos comerciales: propuestas que buscan crecer

En un mercado que exige modelos de negocio más eficientes y adaptados a los cambios en los hábitos de consumo, distintas empresas apuestan por la expansión, la especialización y la innovación para ampliar sus operaciones.

En esta edición, Eddis Educación, Tienda de Huevos y Pixelnet presentan sus propuestas de desarrollo en tres segmentos diferentes: la formación profesional, el comercio especializado y las soluciones tecnológicas para la capacitación corporativa.

Aunque operan en rubros distintos, las tres iniciativas comparten un desafío: construir modelos replicables que puedan crecer sin perder eficiencia operativa ni calidad en sus productos o servicios.

Tienda de Huevos: innovador modelo de franquicia transforma un producto básico en negocio de alta rentabilidad

Tienda de Huevos creó un modelo de negocio rentable, a partir de un producto de consumo masivo.

En el competitivo mercado de las franquicias de alimentos, una oportunidad de negocio no siempre requiere una propuesta compleja. En algunos casos, la clave está en identificar un producto de consumo cotidiano y desarrollar un sistema comercial capaz de profesionalizar su venta.

Sobre esa premisa nació Tienda de Huevos, un modelo fundado por Lucas Matías Bertachini que encontró una oportunidad en un alimento de consumo masivo, con alta rotación y demanda sostenida.

El objetivo fue transformar la comercialización de un producto básico en una experiencia de marca profesional y moderna. Desde la empresa explican: "Venimos de la producción de huevos y conocemos muy bien toda la cadena. Vimos que en el último eslabón, la comercialización, había mucho espacio para profesionalizarse".

A partir de ese diagnóstico, la compañía desarrolló un formato comercial que busca combinar la demanda recurrente del producto con una operación sencilla y replicable en distintos puntos del país.

Lucas Matías Bertachini que encontró una oportunidad en un alimento de consumo masivo, con alta rotación y demanda sostenida.

Las claves de un modelo eficiente y sin fricciones

A diferencia de las franquicias gastronómicas tradicionales, Tienda de Huevos apuesta por una estructura operativa simplificada. El negocio no requiere cocina ni procesos de elaboración, tampoco grandes dotaciones de personal. Su formato está pensado para funcionar bajo un esquema de autoempleo, en el que una sola persona puede encargarse de la operación cotidiana del local.

Uno de los principales diferenciales del modelo es su integración vertical. Detrás de la franquicia existe una estructura productiva y de distribución propia que abastece directamente a los puntos de venta.

Este esquema permite a la compañía mantener un mayor control sobre la cadena de valor, desde la producción hasta la comercialización, y busca contribuir a la rentabilidad de los franquiciados mediante un abastecimiento organizado y una operación estandarizada.

Perfil del inversor: actitud por sobre experiencia

Para incorporarse a la red no es necesario contar con experiencia previa en el rubro alimenticio. La marca prioriza el perfil emprendedor, la disposición para trabajar y el compromiso con la gestión diaria del negocio.

La empresa se encarga de transferir el know-how del modelo y ofrece capacitación y acompañamiento durante las distintas etapas del proceso, desde la búsqueda del local hasta la operación cotidiana.

La elección de la ubicación es otro factor determinante. La compañía busca zonas con densidad residencial y circulación peatonal, donde exista potencial para generar compras recurrentes. En ese punto, el conocimiento que el franquiciado tiene de su ciudad y de la dinámica comercial de cada barrio puede resultar una ventaja para identificar oportunidades.

Un negocio "antimoda" con proyección nacional. A la hora de evaluar una inversión, la empresa destaca que su propuesta no depende de tendencias pasajeras. Los huevos forman parte del consumo habitual de los hogares argentinos, una característica que puede favorecer la recurrencia de compra.

De cara a los próximos años, la estrategia apunta a expandir la marca de manera planificada. El objetivo no consiste solamente en sumar locales, sino también en construir una red que pueda sostenerse desde el punto de vista logístico y ofrecer condiciones de operación viables para sus franquiciados.

La aspiración de largo plazo es instalar a Tienda de Huevos como una referencia comercial para los consumidores que buscan este producto.

Ficha Técnica de la Franquicia

Empresa: Tienda de Huevos.

Actividad: Producción, comercialización y distribución de huevos y productos relacionados.

Modelo de negocio: Red de franquicias, con un formato adaptable al autoempleo.

Cobertura: Argentina.

Fundador / Titular: Lucas Matías Bertachini.

La capacitación en oficios gana terreno, debido a la necesidad de obtener una rápida salida laboral y las exigencias del mercado.

Franquicias educativas: por qué la capacitación en oficios gana terreno como oportunidad de inversión

La búsqueda de salidas laborales más rápidas, el crecimiento del trabajo independiente y la necesidad de incorporar nuevas habilidades impulsan la demanda de formación profesional. En ese escenario, las franquicias educativas encuentran oportunidades de expansión mediante modelos que combinan estructuras operativas acotadas, actualización de contenidos y acompañamiento al inversor.

El mercado laboral atraviesa una transformación que también modifica las decisiones educativas. Frente a carreras extensas y a un entorno profesional que exige actualizar conocimientos con mayor frecuencia, jóvenes y adultos buscan capacitaciones cortas que les permitan mejorar sus posibilidades de empleo, generar ingresos adicionales o iniciar una actividad por cuenta propia.

Esta tendencia se refleja especialmente en la formación en oficios. Plomería domiciliaria, electricidad e instalación y reparación de aires acondicionados figuran entre las capacitaciones más demandadas dentro de EDDIS Educativa, una red con más de 30 años de trayectoria.

La inteligencia artificial también comienza a ganar espacio en el sector, tanto como contenido de estudio como herramienta para mejorar los procesos internos. La compañía incorporó soluciones de IA en la atención de alumnos y en su campus, después de capacitar a franquiciados y equipos comerciales.

Sin embargo, frente a la amplia oferta de cursos específicos sobre esta tecnología, la estrategia mantiene el foco en aquellas formaciones para las que identifica una demanda laboral concreta.

Un negocio basado en capacitación y acompañamiento

Para quienes evalúan ingresar al sistema de franquicias, el respaldo que reciben después de realizar la inversión constituye uno de los aspectos centrales del negocio.

En el modelo de EDDIS Educativa, el acompañamiento comienza con formación en producto, marketing, administración y pedagogía, y continúa durante el funcionamiento de la sede.

Cada franquiciado cuenta con una ejecutiva del área de Atención al Franquiciado, que trabaja junto con él sobre los objetivos de facturación y la gestión cotidiana. La propuesta también incluye dos meses de servicio de agencia de marketing sin cargo y capacitación para desarrollar campañas en Meta.

Antes de la apertura, el local debe adecuarse a los lineamientos de identidad de la marca. Para ello, se desarrolla un diseño específico mediante renders y un layout adaptado a cada caso.

El perfil buscado no depende exclusivamente de la disponibilidad de capital. La red prioriza emprendedores con predisposición para aprender, capacidad de trabajo en equipo y orientación comercial.

La rentabilidad es uno de los objetivos del negocio, aunque debe convivir con otro factor que la compañía considera estratégico: la experiencia del alumno durante todo su recorrido formativo.

Una estructura sin stock y con demanda sostenida

Una de las particularidades de las franquicias educativas es que no requieren comprar mercadería inicial ni reponer inventario de manera mensual. Esta característica permite operar con una estructura diferente de la que necesitan los negocios comerciales tradicionales.

Según la compañía, esa dinámica también se traduce en costos de mantenimiento e inversión inicial comparativamente más bajos, aunque las necesidades concretas dependen de las características de cada sede.

La demanda se vincula con una necesidad que atraviesa distintos escenarios económicos: adquirir conocimientos para conseguir empleo, mejorar la posición laboral o desarrollar una actividad independiente.

A la hora de evaluar una franquicia educativa, desde el sector recomiendan analizar variables que van más allá del capital necesario para ingresar. Entre ellas se encuentran la cantidad de sedes de la marca, su reputación, el posicionamiento, el soporte ofrecido al franquiciado y la aceptación de la propuesta por parte del público.

En ese contexto, EDDIS destaca la actualización permanente de sus cursos, el crecimiento de su red y las recomendaciones de sus propios franquiciados como aspectos diferenciales de su modelo.

El próximo paso: crecer en América Latina

EDDIS Educativa busca expandirse en América Latina.

La expansión internacional aparece entre los próximos objetivos de la compañía. La marca ya cuenta con seis franquicias en Paraguay y Uruguay y analiza avanzar hacia otros mercados de América Latina.

Colombia, Perú y Ecuador figuran entre los países de interés. Para avanzar en esas plazas, la estrategia contempla una modalidad diferente de crecimiento: el desarrollo mediante el sistema de Master Franquicia.

La combinación de una demanda sostenida de capacitación, el interés por los oficios y una estructura que no depende de inventarios posiciona a la educación como una alternativa particular dentro del mercado de franquicias.

Después de más de tres décadas de actividad, el desafío consiste en trasladar un modelo consolidado a nuevos mercados sin perder su capacidad de adaptación a las necesidades laborales.

Más información: eddis.edu.ar | Instagram de franquicias EDDIS

Capacitación corporativa: la tecnología que permite crecer sin perder calidad

Las plataformas de e-learning y la IA permiten incrementar las oportunidades de capacitación corporativa.

En las empresas y redes de franquicias en expansión, formar equipos distribuidos se convirtió en un desafío estratégico. Las plataformas de e-learning permiten centralizar conocimientos, reducir costos y medir resultados, mientras que la inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para la capacitación corporativa.

Cuando una empresa tiene una estructura pequeña, la formación de sus colaboradores suele resolverse de manera informal, mediante documentos compartidos, tutoriales, grupos de WhatsApp o encuentros presenciales. Sin embargo, a medida que el negocio crece, ese esquema puede resultar insuficiente.

Capacitar a 20 personas puede ser relativamente sencillo. Hacerlo con cientos de colaboradores distribuidos entre sucursales, ciudades o países requiere una metodología que permita mantener criterios comunes y garantizar el acceso a los mismos contenidos.

En ese escenario, las plataformas de e-learning dejaron de funcionar únicamente como repositorios de materiales y comenzaron a ocupar un lugar en la gestión de las organizaciones. Permiten que los equipos accedan a la misma información, independientemente de su ubicación o turno de trabajo, y ofrecen una herramienta para hacer un seguimiento de los procesos de aprendizaje.

Saber quién completó una capacitación, cuándo lo hizo y qué resultados obtuvo permite medir avances y acreditar el cumplimiento de determinados procedimientos. Esta posibilidad adquiere especial relevancia en sectores sujetos a exigencias de seguridad, normativas o compliance.

Para las redes de franquicias, el desafío es todavía mayor. A medida que se incorporan nuevos locales, franquiciados y colaboradores, transmitir procedimientos, estándares de atención y cultura de marca de manera homogénea resulta fundamental.

Un campus virtual permite centralizar contenidos para distintas áreas, desde la incorporación de nuevos empleados hasta la formación de personal administrativo, técnico, comercial, de mantenimiento, seguridad y atención al cliente.

La posibilidad de desarrollar materiales a medida también marca una diferencia. Los cursos estandarizados pueden ser suficientes para transmitir conocimientos generales, pero los procesos internos, las herramientas propias y las metodologías específicas de una empresa requieren contenidos adaptados a su funcionamiento.

La personalización permite trabajar con situaciones reales, terminología propia y objetivos concretos de la organización. Además, cuando los materiales se utilizan de manera recurrente, la inversión inicial puede distribuirse entre una cantidad creciente de personas capacitadas.

La tecnología también modifica los costos asociados con la formación. En una compañía con presencia geográfica amplia, trasladar capacitadores de manera permanente implica gastos de viajes, tiempos de desplazamiento y recursos difíciles de sostener a medida que aumenta la cantidad de sedes.

El aprendizaje online permite acceder a los contenidos desde distintos lugares y horarios, sin que eso implique necesariamente perder el componente humano del proceso formativo.

A estas posibilidades se suma el avance de la inteligencia artificial, que comienza a intervenir tanto en el desarrollo de plataformas y contenidos como en la evaluación de resultados. Las métricas permiten identificar dificultades de aprendizaje, niveles de abandono y áreas que necesitan refuerzo, y aportan información para mejorar las decisiones de capacitación.

Con 27 años de experiencia en proyectos de e-learning, Pixelnet acompañó una transformación profunda del sector: desde los entrenamientos presenciales que requerían traslados, jornadas completas y capacitadores recorriendo distintas locaciones hasta los modelos de formación a distancia, hoy ampliamente extendidos.

Otro aspecto relevante es la gestión integral de los proyectos. Centralizar la plataforma, los contenidos, la administración, el soporte y el hosting permite simplificar la operación y contar con un único responsable ante posibles inconvenientes, en lugar de distribuir esas tareas entre distintos proveedores.

Para las empresas y franquicias que buscan expandirse, el desafío ya no consiste solamente en capacitar a más personas, sino en hacerlo de forma consistente, medible y sostenible. En ese proceso, la tecnología adquiere un papel central: convertir el conocimiento interno en un activo que acompañe el crecimiento de toda la organización.