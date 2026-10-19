Binance AI Pro permite a usuarios la creación de estrategias con inteligencia artificial

Un agente especializado en finanzas convierte ideas de trading en estrategias automatizadas, con aprobación, fondeo y revocación controlados

Binance lanza hoy Binance AI Pro , un agente de IA especializado en finanzas que convierte ideas de trading en estrategias automatizadas a través de una simple conversación. Está disponible para los usuarios en el sitio web y la app de Binance, sin necesidad de registrarse por separado.

Los usuarios describen lo que quieren en lenguaje cotidiano: los activos, las condiciones, los parámetros y los límites de riesgo, de la misma forma en que se lo explicarían a un amigo. Binance AI Pro ayuda a completar lo que falta, mejora la estrategia y la presenta como un flujo de trabajo visual para su revisión. No se necesita saber programar.

"Binance AI Pro se trata de acceso: creación de estrategias de nivel profesional, sin necesidad de programar y con el usuario al mando en cada paso", afirmó Jeff Li, VP de Producto de Binance. "Los usuarios describen la idea, revisan el flujo de trabajo, la prueban con trading simulado (paper trading) y aprueban ellos mismos su puesta en marcha. Le estamos dando a cada usuario la libertad de decidir cómo quiere participar en el mercado".

Cómo funciona Binance AI Pro

Binance AI Pro genera cada estrategia como un flujo de trabajo visual, el Strategy Canvas, que en la versión de escritorio se muestra junto al chat. Los usuarios pueden hacer clic en cualquier paso para inspeccionarlo, ajustar parámetros, agregar o quitar componentes, o anotar los módulos con instrucciones. En el celular, la creación y el ajuste se hacen a través del chat. Los flujos de trabajo van más allá del trading: reportes diarios, monitoreo del mercado, alertas por suscripción y generación de señales.

Mirá la demo (comienza en el minuto 16:42) para ver Binance AI Pro en acción.

Los usuarios describen una idea en lenguaje natural y reciben un Strategy Canvas visual y editable.

Binance AI Pro en escritorio: los usuarios describen una idea en lenguaje natural y reciben un Strategy Canvas visual y editable.

Pruebas antes de operar

Cada estrategia puede probarse con trading simulado (paper trading), que usa fondos virtuales en un entorno simulado, antes de cualquier puesta en marcha real. Pasar a operar en real requiere un paso aparte de revisión y aprobación, y se ejecuta en una AI Strategy Account dedicada, una subcuenta virtual aislada de la cuenta principal de Binance del usuario. Solo el usuario puede fondearla, mediante una transferencia manual; el agente no puede mover fondos por sí solo, y las estrategias pueden pausarse, ajustarse o revocarse en cualquier momento.

En el celular, los usuarios describen su idea en lenguaje natural y Binance AI Pro escribe el código

Binance AI Pro en el celular: los usuarios describen una idea en lenguaje natural y Binance AI Pro escribe el código. Los usuarios siempre tienen el control de sus decisiones.

Pensado para las finanzas, nativo de Binance

Binance AI Pro se nutre de los datos de mercado y los análisis de Binance, junto con fuentes de terceros seleccionadas. Por dentro, Binance AI Pro combina la base de un modelo de lenguaje de gran tamaño con un entorno de agente específico para finanzas desarrollado por Binance, con salvaguardas integradas y un generador de flujos de trabajo que convierte ideas expresadas en lenguaje cotidiano en código de estrategia ejecutable.

Basado en el liderazgo en políticas públicas

El diseño de Binance AI Pro sigue los principios de "autonomía acotada" (bounded autonomy) planteados en "Know Your Agent: Building the Compliance Layer for Agentic Finance" , un documento de políticas públicas publicado a principios de este mes por el equipo de Global Policy de Binance: los agentes analizan y recomiendan; las acciones con consecuencias siempre requieren la aprobación explícita de una persona.

Disponibilidad

Binance AI Pro irá sumando progresivamente soporte para más productos de trading y del exchange.

Todos los usuarios comienzan con el Plan Standard gratuito, que incluye 250.000 créditos mensuales. El Plan Premium, de 19,99 USDC por mes, eleva el límite a 10 millones de créditos mensuales, suma modelos de frontera como ChatGPT Sol, ChatGPT Astra y Claude Opus, donde estén disponibles, y permite recargar créditos. El pago se realiza a través de Binance Pay.