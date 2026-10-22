Truco o dato: Binance desarma los mitos cripto en este Halloween

Pagos cotidianos, seguridad impulsada por IA y educación al alcance de todos: qué hay de cierto en las creencias más comunes sobre activos digitales

A más de 15 años de su nacimiento, las criptomonedas siguen rodeadas de rumores e inexactitudes. En este Halloween, Binance, la plataforma global de activos digitales más grande del mundo por volumen y número de usuarios, aborda cuatro de los mitos más frecuentes sobre el ecosistema, con el fin de ayudar a ahuyentar los fantasmas y acercar sus beneficios a más personas.

El contexto cambió mucho en los últimos dos años. Al cumplir nueve años, en julio de 2026, Binance superó los 323 millones de usuarios registrados en todo el mundo. Cripto ya dejó de ser una conversación de nicho y pasó a formar parte de cómo millones de personas preservan el valor de su dinero, pagan, envían dinero e invierten. En ese escenario, entender cómo funciona es cada día más importante.

Mito 1: Cripto es solo especulación y no sirve para el día a día

Durante años, la conversación sobre cripto giró casi exclusivamente en torno al precio. Pero el uso real cuenta otra historia. Las stablecoins, activos digitales diseñados para mantener un valor estable, generalmente vinculado al dólar, se convirtieron en una herramienta para pagar, enviar dinero y cuidar el valor de los ahorros.

Los datos de Binance Pay muestran ese cambio. En 2023, buena parte de las operaciones eran transferencias de alrededor de un dólar que los usuarios hacían para probar si la tecnología funcionaba. Hoy, la plataforma registra micropagos cercanos a los 18 dólares, asociados con operaciones reales. Además, alrededor del 60% de los pagos con stablecoins que observa Binance está relacionado con operaciones transfronterizas.

En América Latina, ese uso cotidiano ya tiene herramientas concretas: la tarjeta Binance, en sus versiones virtual y física, y el QR de Binance Pay permiten usar activos digitales para pagar en comercios.

Realidad: cripto ya no es solo una inversión. Cada vez más personas la usan para pagar, enviar y recibir dinero en su vida diaria. ¡Mito derribado!

Mito 2: Cripto es inseguro y está lleno de estafadores

Muchas personas que recién se acercan al ecosistema creen que es inseguro por naturaleza. Lo cierto es que las plataformas responsables invierten cada vez más en proteger a sus usuarios, y la tecnología juega a favor.

En el primer semestre de 2026, los sistemas de riesgo de Binance impulsados por inteligencia artificial ayudaron a proteger a más de 8 millones de usuarios y a prevenir aproximadamente 4.600 millones de dólares en pérdidas potenciales. En ese período, Binance interceptó millones de intentos de estafa y phishing, incluyó en listas negras más de 42.000 direcciones maliciosas y emitió más de 14.000 advertencias diarias en tiempo real. Para eso, opera más de 100 modelos de IA dedicados a controles antifraude y antiestafa, con analistas humanos que supervisan los casos de mayor riesgo.

Binance también cuenta con un Red Team interno que pone a prueba sus defensas como lo haría un atacante real. "Estos ejercicios nos ayudan a identificar debilidades antes que los atacantes, validar que nuestros controles funcionen en condiciones realistas y fortalecer continuamente a las personas, los procesos y la tecnología que protegen a nuestros usuarios", señaló Jimmy Su, Chief Security Officer de Binance.

A eso se suma una característica propia de la blockchain: su transparencia. Cada transacción deja un registro permanente que permite rastrear el origen y el movimiento de los fondos, algo que facilita la cooperación con las autoridades. Solo entre enero y junio de 2026, Binance respondió más de 36.000 solicitudes de fuerzas de seguridad de todo el mundo.

Realidad: con sistemas de protección sólidos y cooperación con las autoridades, el ecosistema puede ofrecer altos estándares de seguridad. La clave es elegir plataformas responsables y aprender a cuidarse.

Mito 3: Cripto es solo para expertos

Otro mito frecuente es que para usar activos digitales hay que entender de tecnología o de mercados. La experiencia de millones de usuarios muestra lo contrario, y la educación es parte central de ese camino. Binance Academy, la plataforma educativa de Binance, reúne a más de 40 millones de usuarios en el mundo y está disponible en 23 idiomas.

En octubre de 2026, Binance dio un paso más con el lanzamiento de Binance Intelligence, un conjunto de herramientas de inteligencia artificial integradas en la app. Una de ellas, Binance AI, es gratuita y adapta la información de mercado al nivel de conocimiento e intereses de cada usuario, con vistas simplificadas para quienes recién empiezan y resúmenes de mercado en texto o audio.

"Las finanzas siempre se construyeron para quienes ya las entienden", afirmó Richard Teng, Co-CEO de Binance. "Binance Intelligence cierra esa brecha al darle a cada persona un socio inteligente que la acompaña en su nivel, dentro de la misma app de Binance que ya usa. La blockchain le da a todos acceso a los mercados; la IA les da el conocimiento para recorrerlos."

Realidad: no hace falta ser experto para empezar. Hace falta informarse, y hoy hay más herramientas que nunca para hacerlo.

Mito 4: Cripto y las finanzas tradicionales son mundos separados

Hace algunos años, cripto parecía un universo paralelo al sistema financiero. Hoy, la frontera entre ambos es cada vez más difusa.

Un ejemplo es la alianza con Circle. En septiembre de 2026, Binance y Circle, emisor de la stablecoin USDC, anunciaron una inversión de capital de 100 millones de dólares y un nuevo acuerdo comercial de cinco años para impulsar el uso de USDC en la plataforma.

Realidad: las stablecoins funcionan como un puente entre las finanzas tradicionales y la infraestructura cripto, y amplían el acceso a productos que antes eran difíciles de alcanzar.

Con esta iniciativa, Binance reafirma su compromiso con la educación como base para una adopción responsable, para que cada vez más personas puedan aprovechar los beneficios de los activos digitales de manera informada y segura.