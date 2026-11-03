Más de 370 jóvenes oriundos de Baradero y Zárate fueron parte de una capacitación brindada por profesionales del Grupo Mirgor sobre los conocimientos necesarios para trabajar en un entorno industrial. Los jóvenes participantes fueron seleccionados entre más de 3.000 inscriptos de ambas localidades, de los cuales el 59% fueron mujeres.

La capacitación, de tres jornadas intensivas de duración, está diseñada para abrir una puerta de acceso al mundo del trabajo industrial a personas sin experiencia previa en el sector. Se abordaron tanto temáticas relacionadas a lo específicamente productivo (hoja de procesos, calidad, sistema de producción, etc.) como otras habilidades "blandas" fundamentales para cualquier ámbito laboral (comunicación efectiva, diseño de CV, entrevista laboral simulada, trabajo en equipo, etc.).

La elección de Baradero y Zárate

El CBI es un programa que la Fundación Mirgor viene desarrollando en Río Grande, Tierra del Fuego, por el cual pasaron más de 1.200 personas. Esta edición se realizó, por primera vez en la historia del Grupo, fuera de la isla. La elección de las dos ciudades no es azarosa, el Grupo Mirgor se ha expandido en los últimos años, iniciando operaciones industriales en ambas localidades.

En Baradero, la compañía cuenta con su planta ONTEC, dedicada a la inyección de piezas plásticas de apariencia para la industria automotriz, desde la cual provee a diversos clientes de la industria automotriz como Toyota. Este año se realizó la ampliación de la planta, duplicando su tamaño y expandiendo en gran medida su capacidad productiva, lo que generará nuevos puestos de trabajo en la comunidad.

En Zárate, en tanto, Mirgor está desarrollando una nueva planta de fabricación de llantas de aluminio para las automotrices argentinas y para exportación, uno de los proyectos industriales de mayor peso en la región. Esta nueva planta generará más de 250 puestos de trabajo locales en pleno funcionamiento.

Se capacitará a más de 370 jóvenes de entornos industriales

Alianzas necesarias: municipio, sindicato y empresa

Más allá de los números de convocatoria, el dato distintivo del CBI está en el modelo. Resulta poco frecuente ver una articulación tan positiva entre los gobiernos locales, el sindicado, el sector privado y el tercer sector.

Esta alianza, se pudo ver gráficamente en los eventos de cierre de cada localidad, donde además de autoridades del Grupo Mirgor y la Fundación Mirgor, se vieron representados todos los sectores. En Zárate, la articulación se dio con la Secretaría de Producción local, y el cierre contó con la presencia del intendente Marcelo Matzkin y del Subsecretario Gremial de SMATA, Sergio Pignanelli, en el Forum Cultural de la