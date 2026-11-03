Fundación Mirgor, SMATA y los Municipios de Zárate y Baradero capacitarán a 370 jóvenes
Más de 370 jóvenes oriundos de Baradero y Zárate fueron parte de una capacitación brindada por profesionales del Grupo Mirgor sobre los conocimientos necesarios para trabajar en un entorno industrial. Los jóvenes participantes fueron seleccionados entre más de 3.000 inscriptos de ambas localidades, de los cuales el 59% fueron mujeres.
La capacitación, de tres jornadas intensivas de duración, está diseñada para abrir una puerta de acceso al mundo del trabajo industrial a personas sin experiencia previa en el sector. Se abordaron tanto temáticas relacionadas a lo específicamente productivo (hoja de procesos, calidad, sistema de producción, etc.) como otras habilidades "blandas" fundamentales para cualquier ámbito laboral (comunicación efectiva, diseño de CV, entrevista laboral simulada, trabajo en equipo, etc.).
La elección de Baradero y Zárate
El CBI es un programa que la Fundación Mirgor viene desarrollando en Río Grande, Tierra del Fuego, por el cual pasaron más de 1.200 personas. Esta edición se realizó, por primera vez en la historia del Grupo, fuera de la isla. La elección de las dos ciudades no es azarosa, el Grupo Mirgor se ha expandido en los últimos años, iniciando operaciones industriales en ambas localidades.
En Baradero, la compañía cuenta con su planta ONTEC, dedicada a la inyección de piezas plásticas de apariencia para la industria automotriz, desde la cual provee a diversos clientes de la industria automotriz como Toyota. Este año se realizó la ampliación de la planta, duplicando su tamaño y expandiendo en gran medida su capacidad productiva, lo que generará nuevos puestos de trabajo en la comunidad.
En Zárate, en tanto, Mirgor está desarrollando una nueva planta de fabricación de llantas de aluminio para las automotrices argentinas y para exportación, uno de los proyectos industriales de mayor peso en la región. Esta nueva planta generará más de 250 puestos de trabajo locales en pleno funcionamiento.
Alianzas necesarias: municipio, sindicato y empresa
Más allá de los números de convocatoria, el dato distintivo del CBI está en el modelo. Resulta poco frecuente ver una articulación tan positiva entre los gobiernos locales, el sindicado, el sector privado y el tercer sector.
Esta alianza, se pudo ver gráficamente en los eventos de cierre de cada localidad, donde además de autoridades del Grupo Mirgor y la Fundación Mirgor, se vieron representados todos los sectores. En Zárate, la articulación se dio con la Secretaría de Producción local, y el cierre contó con la presencia del intendente Marcelo Matzkin y del Subsecretario Gremial de SMATA, Sergio Pignanelli, en el Forum Cultural de la
ciudad. A su vez, en Baradero, participó el intendente Esteban "Tito" Sanzio, autoridades de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA) y representantes gremiales locales.
Consultada sobre el curso, Soledad Bertona, Directora de la Fundación Mirgor, destacó el valor del modelo de trabajo articulado: "Para nosotros es un verdadero orgullo haber sido parte de este trabajo conjunto. Ver al municipio, al sindicato, a la empresa y a la Fundación con un mismo objetivo nos muestra que cuando los sectores se unen podemos construir mucho más que con esfuerzos aislados."