La plataforma aseguró que ya repuso el 98% de los activos afectados y detalló las medidas que implementó para reforzar sus sistemas de seguridad

Binance presentó un informe preliminar sobre el incidente de seguridad que sufrió el 29 de octubre de 2026 y explicó cómo se habría desarrollado el ataque, cuáles fueron sus principales puntos de acceso y qué medidas tomó para contenerlo. La compañía aseguró que absorberá el impacto financiero de los fondos robados y que sus usuarios no deberán afrontar esas pérdidas.

Según informó la plataforma de criptomonedas, al 3 de noviembre ya había repuesto el 98% de los activos en tokens afectados. Además, reservó más del 100% de los fondos necesarios para cubrir la pérdida y se encuentra trabajando para recuperar los activos restantes, que presentan menor liquidez.

El informe reúne los hallazgos de la investigación interna hasta el momento y las acciones implementadas para reforzar la infraestructura comprometida. La compañía también anticipó que convocará a firmas independientes de ciberseguridad para realizar una revisión adicional.

Cómo se originó el incidente de seguridad de Binance

De acuerdo con la investigación preliminar de Binance, el ataque fue el resultado de una campaña de varias etapas que combinó técnicas de ingeniería social, software malicioso y accesos no autorizados a sistemas internos. La empresa señaló que no se trató de un episodio aislado ni de un simple caso de phishing.

La reconstrucción de los hechos ubica los primeros antecedentes en junio de 2026, cuando un integrante del equipo de infraestructura de billeteras descargó una instalación de software manipulada mientras intentaba utilizar una herramienta de programación con inteligencia artificial. Aunque el equipo de seguridad detectó la anomalía y reemplazó el dispositivo, la compañía identificó posteriormente que parte de la información vinculada con las funciones de ese empleado había quedado expuesta.

En septiembre, otro integrante del equipo fue contactado mediante una plataforma legítima de búsqueda laboral por personas que se presentaron como representantes de una empresa. Durante el proceso de selección, le solicitaron descargar una supuesta tarea de programación que contenía código malicioso.

Según Binance, ese software permitió comprometer la computadora del empleado y facilitó nuevos accesos a otros integrantes de los equipos vinculados con la infraestructura de billeteras.

La investigación también identificó el uso de una herramienta interna de inteligencia artificial como parte de la secuencia que permitió ampliar el acceso a los sistemas. El 29 de octubre, los atacantes aprovecharon las credenciales comprometidas para intervenir en los mecanismos de autorización de transacciones de las billeteras.

Qué ocurrió el 29 de octubre y cómo respondió la empresa

El ataque se concretó mediante transferencias de activos digitales desde billeteras de Binance hacia direcciones controladas por los atacantes. La compañía detectó movimientos de gran volumen y puso en marcha una investigación para contener el incidente.

Entre las primeras medidas, suspendió los retiros, coordinó acciones con socios de la industria para congelar activos y trabajó para revocar autorizaciones que permitían movimientos no autorizados.

Según los datos difundidos por la empresa, aproximadamente u$s6.340 millones en activos digitales se vieron afectados por el incidente. De ese total, cerca de US$2.850 millones en activos fueron congelados o interceptados, una cifra sujeta a conciliación y a las variaciones de los precios de mercado.

Binance explicó que la contención requirió acciones adicionales porque algunas autorizaciones maliciosas podían seguir operando de forma independiente de los sistemas habituales de retiro. Por ese motivo, la suspensión de las operaciones no fue suficiente para detener de inmediato todos los movimientos.

La última transferencia no autorizada identificada se completó durante la noche del 29 de octubre, según la cronología publicada por la plataforma. Binance indicó que no observó nuevas transferencias no autorizadas después de ese momento.

Binance cubrirá las pérdidas y reforzará la seguridad

La compañía sostuvo que su prioridad es proteger a los usuarios y garantizar la cobertura de los activos afectados. En ese sentido, confirmó que asumirá el impacto financiero del incidente sin trasladarlo a sus clientes.

Al 3 de noviembre, el 98% de los activos en tokens afectados ya había sido repuesto y podía verificarse mediante la página de Prueba de Reservas de Binance. La empresa señaló que continúa trabajando para adquirir los activos restantes, que tienen menor liquidez.

En paralelo, implementó una serie de medidas para fortalecer los sistemas involucrados en el ataque. Entre ellas, reconstruyó la infraestructura de billeteras afectada en un nuevo entorno, reemplazó los dispositivos comprometidos y desactivó las credenciales y los permisos vinculados con los empleados afectados.

También reconstruyó la herramienta interna de inteligencia artificial involucrada en el incidente, reforzó los controles de acceso y amplió los mecanismos de detección de comportamientos anómalos basados en inteligencia artificial.

A estas acciones se suman controles de riesgo más estrictos en los servicios de billeteras y análisis de seguridad adicionales en los dispositivos de los empleados.

Qué medidas tomará Binance a partir de ahora

La investigación continúa y la empresa anticipó nuevas iniciativas para fortalecer sus defensas y reducir el riesgo de incidentes similares.

Una de las principales acciones será una revisión integral a cargo de especialistas externos e independientes en ciberseguridad. El objetivo será validar los hallazgos de la investigación, evaluar la respuesta al incidente e identificar nuevas oportunidades de mejora.

Binance también prevé incrementar la inversión en detección de amenazas mediante inteligencia artificial, protección de dispositivos, seguridad de los entornos de desarrollo y monitoreo de comportamientos anómalos.

Además, trabaja en iniciativas de investigación en seguridad junto con empresas de inteligencia artificial, participantes de la industria y firmas especializadas, con foco en la protección de los entornos vinculados con blockchain.

En su informe, la compañía indicó que algunos detalles técnicos permanecerán confidenciales para evitar que puedan ser utilizados para preparar nuevos ataques. También señaló que continuará compartiendo información a medida que avance la investigación.

"Compartimos este informe inicial porque la seguridad mejora cuando la industria aprende en conjunto", expresó Binance al explicar los motivos de la publicación.

La empresa sostuvo que el documento representa un primer balance de lo ocurrido y de las medidas adoptadas hasta el momento. Los resultados definitivos dependerán de la continuidad de la investigación y de las revisiones independientes previstas.