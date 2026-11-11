Binance, la plataforma financiera global líder impulsada por blockchain, anunció hoy la primera tanda de oradores de la Binance Blockchain Week (BBW) Bangkok 2026 . El evento insignia regresa a Asia los días 28 y 29 de noviembre de 2026, en el Queen Sirikit National Convention Center, en un regreso estratégico a la región, en momentos en que las finanzas tradicionales y los activos digitales convergen en los mercados de rápido crecimiento de la región.

Bajo el lema de este año, Evolve, el programa refleja un punto de inflexión en las finanzas digitales: los mercados tradicionales y digitales convergen en una infraestructura compartida, la inteligencia artificial está transformando la forma en que las personas acceden a la información y gestionan su capital, y los gobiernos, las instituciones y los desarrolladores colaboran cada vez más en marcos claros y confiables para el crecimiento sostenible de la industria. Los pagos, las acciones tokenizadas, los activos del mundo real y los activos digitales se están fusionando en un único sistema conectado, mientras las barreras de entrada para las personas de todo el mundo siguen cayendo.

El evento reunirá a destacados responsables de políticas públicas de toda la región, entre ellos Gizzat Baitursynov, viceministro del Ministerio de Inteligencia Artificial y Desarrollo Digital de la República de Kazajistán, y Shaun Tan, Head of Crypto and Fintech Growth de Gelephu Mindfulness City (GMC), Bután. Su presencia refleja un cambio decisivo, ya que los reguladores y los desarrolladores trabajan cada vez más codo a codo para establecer reglas claras.

Al referirse al anuncio de hoy, Richard Teng, Co-CEO de Binance, afirmó: "La innovación regulatoria ya no se limita a los centros financieros tradicionales. Cada vez más, las jurisdicciones emergentes están dando forma al futuro de las finanzas digitales. Los marcos regulatorios y la infraestructura financiera que los países construyan hoy determinarán hacia dónde fluye el capital, dónde eligen crecer las empresas y qué mercados liderarán el mañana. Agradecemos poder convocar este diálogo fundamental en Bangkok".

El programa reúne a reconocidos líderes de las finanzas, la tecnología y los activos digitales, entre ellos Arthur Hayes, CIO de Maelstrom, creador del swap perpetuo, hoy uno de los productos más negociados en el mundo cripto; Sushant Singh, APAC Expansion de Tether; Matthew Roszak, presidente de Bloq; y CZ (Changpeng Zhao), fundador de Giggle Academy y de Binance.

A medida que las finanzas tradicionales y los activos digitales convergen, la lista de oradores sigue al dinero hacia la cadena de bloques.

Se sumarán líderes de instituciones financieras globales, redes de pago y empresas de tecnología, entre ellos Dan Maley, APAC Head of Digital Assets de BlackRock; Roger Bayston, Head of Digital Assets Ecosystem Development de Franklin Templeton; Kelly Sohn, Head of Digital Asset de Mirae Asset Securities (HK) Limited; Min Linn, Managing Director y Head of Global Business Development de Ondo Finance; Nischint Sanghavi, Head of Digital Currencies para Asia Pacífico de Visa; Athena Y, CEO de United Stables; Yuki Jinguji, Head of Financial Business Development de PayPay Corporation; Thomas Chen, Chief Business Officer de BNB Chain; Yoshi Yokokawa, cofundador y CEO de Alpaca; y Ella Zhang, Managing Partner y Head of YZi Labs.

El programa también contará con voces destacadas de los medios, la investigación y los datos on-chain del ecosistema cripto, entre ellas Nic Puckrin, fundador de Coin Bureau; Joshua de Vos, Research Lead de CoinDesk; Alex Svanevik, CEO de Nansen; Anastasia Melachrinos, Head of Research de Kaiko; y Roosa Kivisto, Head of Business Development de DeFiLlama.

"A medida que las finanzas tradicionales y los activos digitales convergen, nuestro foco se mantiene constante: mejorar el acceso, fortalecer la protección de los usuarios y ofrecer experiencias fluidas", afirmó Yi He, Co-CEO y cofundadora de Binance. "Bajo el lema de este año, Evolve, Binance Blockchain Week reúne a los arquitectos de esta transformación".

El escenario también contará con referentes clave de Binance: Richard Teng, Co-CEO; Yi He, Co-CEO y cofundadora; Eowyn Chen, Chief Marketing Officer; SB Seker, Head of APAC; Catherine Chen, Head of VIP and Institutional; Shunyet Jan, Head of Exchange and Trading; Thomas Gregory, VP of Payments and Fiat; Jeff Li, VP of Product; Antonio Alvarez Lorenzo, Deputy Chief Compliance Officer; y Nirun Fuwattananukul, CEO de Binance TH by Gulf Binance. Se anunciarán más oradores en las próximas semanas.

El camino a Binance Blockchain Week en Binance Live

La conversación empieza antes de Bangkok con una sesión especial previa al evento en Binance Live, el 17 de noviembre a las 11:00 UTC en Binance Square, con invitados exclusivos y un sorteo de red packets por u$s5.000. Es un anticipo de los temas que marcarán el evento de este año y una oportunidad para ser parte de la previa desde cualquier lugar.

Qué esperar en BBW

Después de ediciones en Singapur, Estambul, París y Dubái, el evento insignia del grupo Binance regresa a Asia en un momento clave: a medida que las infraestructuras de las finanzas tradicionales y del mundo cripto se integran cada vez más, Bangkok se convierte en el epicentro de la infraestructura que conecta a ambas. Durante dos días, miles de desarrolladores, inversores institucionales, líderes fintech y responsables de políticas públicas se reunirán para definir el próximo capítulo de los activos digitales.

Binance Blockchain Week es el encuentro insignia de la marca y la máxima expresión de sus 1.500 eventos globales, donde las mentes más brillantes del blockchain se reúnen para dar forma al futuro de las finanzas digitales. Desde diálogos gubernamentales de alto nivel hasta la participación de la comunidad de base, el evento conecta todos los rincones del ecosistema. Binance Blockchain Week 2026 da la bienvenida a Celo (CELO) como Title Sponsor, y a Kite (KITE) y Plasma (XPL) como Platinum Sponsors.