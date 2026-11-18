La firma continúa con sus esfuerzos por recuperar los activos vinculados al incidente de seguridad del 29 de octubre. Los detalles del avance

Binance anunció hoy que obtuvo una orden judicial en los tribunales del Mercado Global de Abu Dabi (ADGM) como parte de sus esfuerzos en curso por recuperar los activos vinculados al incidente de seguridad del 29 de octubre.

Como se informó previamente, los activos afectados por el incidente de seguridad ya fueron repuestos en su totalidad. Los usuarios están protegidos y Binance asumió el impacto financiero. Sin embargo, los esfuerzos de recuperación de Binance continúan.

La orden judicial respalda el esfuerzo más amplio de Binance por utilizar todos los mecanismos legales disponibles para rastrear, congelar y recuperar los activos robados, mantenerlos fuera del alcance de los atacantes y asistir a los socios que requieren un proceso legal formal antes de liberar fondos congelados.

Dugan Bliss, Deputy General Counsel de Binance, señaló: "Binance obtuvo una orden judicial en los tribunales del ADGM como parte de nuestros esfuerzos en curso por recuperar los activos vinculados al incidente de seguridad del 29 de octubre. Como se informó previamente, los activos afectados ya fueron repuestos en su totalidad. Los usuarios están protegidos y Binance asumió el impacto financiero, pero nuestra responsabilidad no termina ahí. Seguiremos utilizando todas las herramientas legales disponibles para rastrear, congelar y recuperar los activos robados, apoyar a nuestros socios en la devolución de fondos cuando sea posible y mantener esos activos fuera del alcance de los atacantes."

Gibson Dunn representa a Binance en sus esfuerzos por recuperar los criptoactivos robados tras el incidente de seguridad del 29 de octubre de 2026, ampliamente difundido.

M. Kendall Day, de Gibson Dunn, afirmó: "Esta mega medida cautelar de 6.500 millones de dólares es, si no la mayor, una de las mayores órdenes de congelamiento públicamente conocidas jamás dictadas. Junto con la orden de congelamiento de alcance mundial contra los perpetradores, Gibson Dunn obtuvo medidas cautelares patrimoniales y órdenes de restitución en nombre de Binance para recuperar lo que fue sustraído. Igual de relevante es cómo funcionarán estas órdenes en la práctica: pueden notificarse a través de la blockchain, y el mercado será notificado de una 'lista viva' en actualización permanente con 26.000 direcciones de wallet identificadas como poseedoras de activos robados, lo que permite congelar esos activos rápidamente incluso mientras se blanquean a gran velocidad. La disposición del tribunal del ADGM a dictar órdenes de esta magnitud y novedad, con tal rapidez, da cuenta de su eficiencia y de su disposición a innovar en apoyo de los litigantes."

Tras el incidente, Binance ha continuado trabajando con fuerzas del orden, autoridades competentes, emisores, exchanges, empresas de inteligencia blockchain y socios de la industria para rastrear y monitorear los activos vinculados al ataque, y para apoyar el congelamiento y la recuperación de activos siempre que sea legalmente posible.

Hoy, los tribunales del Mercado Global de Abu Dabi (ADGM), con el juez William Stone SBS KC, dictaron una orden de congelamiento de alcance mundial contra determinadas personas desconocidas, identificadas como los perpetradores del fraude. El monto de la orden asciende a 6.500 millones de dólares, lo que la convierte quizá en la mayor orden de este tipo públicamente conocida. Binance también obtuvo medidas cautelares patrimoniales provisionales y órdenes de restitución contra distintas categorías de personas desconocidas, así como órdenes patrimoniales provisionales contra ciertos demandados identificados que congelaron parte de los activos robados, pero a quienes no se les imputa ninguna conducta ilícita.

Las órdenes dictadas incluyen además disposiciones novedosas y de amplio alcance para su notificación y comunicación. Esto comprende la notificación a través de la blockchain y la comunicación de una lista de direcciones de wallet identificadas como poseedoras de activos robados, que se actualiza de forma permanente. El mercado será notificado de las actualizaciones de esta 'lista viva', con el objetivo de facilitar el congelamiento rápido de los activos robados —que se blanquean de manera continua y a gran velocidad— y de brindar el proceso legal formal que algunas empresas requieren antes de que los fondos congelados puedan liberarse o devolverse.

La disposición de los tribunales del ADGM a dictar órdenes de esta magnitud y novedad con tanta celeridad es muestra de su eficiencia y de su voluntad de innovar para asistir a los litigantes.

En algunos casos, emisores, exchanges u otros socios solicitan una orden judicial formal antes de que los activos congelados puedan liberarse, transferirse o devolverse. La orden del tribunal del ADGM contribuye a crear esa vía legal.

Binance seguirá brindando actualizaciones verificadas a medida que avance el proceso de recuperación.