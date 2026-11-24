Se trata de "tres de las firmas más respetadas del sector", según Jimmy Su, Chief Security Officer de la plataforma de exchange

Binance anunció hoy que contrató a tres firmas líderes e independientes de ciberseguridad –Mandiant, SlowMist y Verichains– para realizar revisiones integrales e independientes de sus procedimientos de seguridad. Las revisiones validarán la infraestructura de seguridad actual de Binance y evaluarán su postura de seguridad de cara al futuro.

Mandiant , parte de Google Cloud , es una de las firmas de respuesta a incidentes e inteligencia de amenazas más destacadas del mundo, con más de dos décadas de experiencia en primera línea investigando ciberataques avanzados y de actores estatales.

SlowMist es una firma de inteligencia de amenazas especializada en la seguridad de ecosistemas blockchain, fundada en 2018 y respaldada por más de una década de experiencia en seguridad de redes.

Verichains es una firma de seguridad que combina investigación avanzada y un profundo conocimiento ofensivo para ayudar a organizaciones de todo el mundo a defenderse de ataques sofisticados y reales, con una trayectoria en la investigación y mitigación de algunos de los mayores incidentes en Web3.

Jimmy Su, Chief Security Officer de Binance, dijo: "Contratamos a tres de las firmas más respetadas del sector para que revisen de forma independiente nuestros procedimientos de seguridad. Van a revisar nuestros sistemas y nos van a decir en qué podemos ser más sólidos. Estamos comprometidos a actuar en función de lo que encuentren".

Richard Teng, co-CEO de Binance, dijo: "La seguridad de los activos de nuestros usuarios es nuestra primera responsabilidad. La revisión independiente por parte de expertos de primer nivel es la forma en que nos exigimos el más alto estándar. Nos tomamos esa responsabilidad muy en serio".

23pds, Partner y CISO de SlowMist, dijo: "La seguridad es un esfuerzo continuo. Las revisiones independientes pueden ayudar a las organizaciones a poner a prueba sus controles, identificar brechas y fortalecer su resiliencia. A partir de nuestra experiencia en la investigación de numerosos incidentes de seguridad reportados públicamente en la industria, nos complace aportar nuestro conocimiento en seguridad blockchain e inteligencia de amenazas a esta revisión. Esperamos que este trabajo contribuya a seguir mejorando la protección de los usuarios y del ecosistema de activos digitales en general".

"La era de la IA exige una nueva mentalidad de defensa", dijo Thanh Nguyen, CEO de Verichains. "No se puede vencer a los atacantes potenciados por IA solo aplicando parches más rápido; por eso, la industria debe pasar de corregir vulnerabilidades con mayor velocidad a diseñar sistemas en los que los ataques fracasen. Esperamos trabajar con Binance para fortalecer su seguridad y resiliencia a medida que las amenazas siguen evolucionando".

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