Cuatro gigantes bancarios de EE.UU. —JPMorgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo— están explorando la posibilidad de emitir en conjunto una stablecoin, según informó The Wall Street Journal el 22 de mayo, con base en fuentes cercanas a las negociaciones. También se baraja la participación de actores clave del sistema financiero, como Early Warning Services —empresa matriz de Zelle— y la red de pagos Clearing House.

Las conversaciones aún se encuentran en una etapa preliminar y el avance del proyecto dependerá de cómo evolucione el marco regulatorio y de la demanda creciente por stablecoins.

Un portavoz de JPMorgan evitó hacer comentarios al respecto. En tanto, ni Bank of America, ni Citigroup ni Wells Fargo respondieron de inmediato a las consultas de la prensa.

Avanza el debate sobre la regulación de stablecoins en EE.UU.

El interés de la banca por este tipo de criptomonedas se produce en un momento en que Estados Unidos empieza a delinear un marco normativo más claro. El 20 de mayo, el Senado aprobó por 66 votos contra 32 avanzar en el tratamiento de la Ley GENIUS (Guidance and Regulation for the U.S. Stablecoin Innovation Act), que busca establecer reglas claras sobre la colateralización de stablecoins y su cumplimiento con las leyes antilavado.

David Sacks, "zar de las criptomonedas" de la Casa Blanca, expresó esta semana su optimismo respecto a que la ley reciba apoyo bipartidista y sea finalmente sancionada. No onbstante, desde el bloque demócrata surgieron objeciones: algunos senadores quieren incorporar una cláusula que prohíba que el presidente Donald Trump y otros funcionarios se beneficien personalmente de estas monedas.

La controversia tiene como trasfondo la reciente creación de la stablecoin u$s1, lanzada por la plataforma cripto World Liberty Financial, fundada por Trump y su familia en marzo de este año.

Crece la demanda y el interés institucional

El atractivo de las stablecoins no se limita a las grandes firmas financieras: su uso también se expande entre gobiernos e instituciones. La capitalización total del mercado de stablecoins subió un 20% en lo que va del año, pasando de 205.000 a 245.000 millones de dólares.

Además, las stablecoins con rendimiento —que ofrecen un retorno a sus tenedores— ya representan el 4,5% del total, con una oferta en circulación de u$s11.000 millones.

Según expertos consultados, el lobby bancario está "entrando en pánico" ante el avance de las stablecoins, que podrían alterar de forma estructural el negocio bancario tradicional. Incluso, actores fuera del mundo financiero están tomando nota: la tecnológica Meta explora formas de integrar pagos con stablecoins dentro de sus plataformas.

El Bitcoin llegó a los u$s109.000 y alcanzó un máximo histórico: las proyecciones para los próximos meses

Bitcoin (BTC) registró un nuevo máximo histórico de precio el martes, al superar los u$s109.000, el más alto desde el 20 de enero. Durante la mañana del miércoles (UTC), BTC extendió su subida y superó los u$s108.000, consolidando una recuperación iniciada en abril tras tocar un piso local inferior a los u$s75.000. Este movimiento representa una apreciación superior al 40% en un periodo de aproximadamente un mes.

Este miércoles por la tarde, la principal criptomoneda del mundo suavizaba su suba y cotizaba en torno a los u$s108.000, lo que representaba un alza del 1,3%.

El mercado cripto había atravesado un periodo bajista tras la subida de enero, motivado por preocupaciones sobre una posible recesión global y por el endurecimiento de medidas fiscales en Estados Unidos.

Durante abril, los anuncios de nuevos aranceles promovidos por la administración Trump impactaron negativamente a los mercados financieros tradicionales, lo que también se reflejó en el comportamiento de los activos digitales. Sin embargo, la reciente flexibilización de algunas políticas generó señales de alivio entre los inversores.

Conforme las condiciones macroeconómicas se estabilizaron, Bitcoin comenzó a mostrar signos de recuperación, registrando un incremento sostenido en su cotización que culminó, por ahora, en el récord alcanzado esta semana.