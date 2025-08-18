La acumulación de bitcoin marca récord: más de 336.000 direcciones mantienen sus BTC sin vender, reflejo de la confianza en el activo digital

La demanda de bitcoin (BTC) por parte de los inversionistas que deciden mantener sus monedas sin vender alcanzó niveles inéditos, de acuerdo con datos del explorador on-chain CryptoQuant.

La métrica conocida como demand from accumulator addresses, o "demanda de direcciones de acumuladores", superó esta semana las 336.000 direcciones, un nuevo récord histórico. Hasta ahora, el máximo se había registrado a finales del año pasado, con poco más de 260.000.

"Esta métrica rastrea las direcciones que solo han adquirido BTC sin vender ninguno, lo que nos da una idea tanto de la demanda como de la convicción de mantener", subrayó el analista Darkfost.

El papel de las ballenas

Para el especialista en mercados Vivek Sen, gran parte de esta acumulación proviene de las llamadas ballenas, inversores que poseen más de 1.000 BTC. "Ellas saben lo que viene", aseveró.

A estas ballenas se las considera "dinero inteligente", ya que suelen comprar en momentos de precios bajos y vender en los picos del mercado. Su comportamiento es seguido de cerca porque, muchas veces, marca el pulso de los próximos movimientos de la criptomoneda.

El precio de BTC y las señales del mercado

La semana también fue importante para la cotización de bitcoin. El jueves, la criptomoneda alcanzó un nuevo máximo histórico cercano a los u$s124.000, antes de retroceder ligeramente y estabilizarse sobre los u$117.000.

La corrección se dio tras la publicación de datos de inflación en Estados Unidos peores a los previstos y comentarios del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que provocaron incertidumbre sobre cómo el gobierno planea acumular BTC. Se agregó, además, la presión de los inversores que liquidaron posiciones tras la escalada del precio.

Expectativas alcistas en un contexto inflacionario

Pese al retroceso, Sen considera que la fortaleza de bitcoin cerca de sus máximos históricos mantiene las expectativas positivas: "La oferta monetaria mundial está explotando al alza, por lo que bitcoin seguirá pronto".

El analista hace referencia a la liquidez global M2, un indicador que contempla el efectivo en circulación y los depósitos bancarios. Cuando la M2 crece, aumenta la cantidad de dinero en la economía, lo que suele traducirse en pérdida de poder adquisitivo de las monedas nacionales.

Bitcoin como refugio ante la inflación

En ese escenario, bitcoin se posiciona como un activo alternativo para resguardar valor, gracias a su suministro limitado. A diferencia del dinero fíat, cuya impresión depende de las decisiones de los gobiernos, la emisión de bitcoin se reduce a la mitad cada cuatro años mediante el halving, hasta alcanzar el máximo de 21 millones de unidades.

Esta característica lo convierte en un activo escaso, condición que sostiene su demanda y alimenta las proyecciones de crecimiento en el mercado.