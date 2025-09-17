Bitcoin se prepara para un nuevo ciclo alcista: liquidez global, flujos institucionales y expectativa de recorte de tasas impulsan la confianza

Tras semanas de volatilidad, Bitcoin muestra señales de recuperación que podrían marcar el inicio de un nuevo ciclo alcista, según Coinext. La consultora destaca que la combinación de liquidez abundante a nivel global y la expectativa de un recorte de tasas de interés en EE. UU. fortalecen la confianza de los inversores.

Condiciones favorables para el mercado cripto

José Artur Ribeiro, CEO de Coinext, advirtió en una entrevista que el momento podría ser clave: "Las apuestas del mercado son claras y los datos crean consenso: un recorte de las tasas de interés llegará y el mercado cripto está ante el gatillo que disparará nuevas alzas".

El ejecutivo resaltó que el S&P500 se acerca a su séptima semana consecutiva de subas, con cinco nuevos máximos históricos en el período reciente. Al mismo tiempo, destacó que los ETF de Bitcoin recibieron más de 2.800 millones de dólares en septiembre, lo que representa un incremento cercano al 5% en la capitalización de mercado.

"Aunque no haya una ruptura inmediata después de un eventual recorte de las tasas de interés por parte de la Fed, los flujos en ETF, la liquidez global y la base técnica consistente mantienen a Bitcoin bien posicionado para avances adicionales en las próximas semanas. Un nuevo rally está a punto de comenzar: la ruptura de la resistencia en 117.500 dólares abrirá espacio para un nuevo máximo", señaló.

Señales técnicas y comportamiento reciente

El análisis de Bitfinex respalda la perspectiva alcista. La última semana, Bitcoin cerró con un aumento del 4,2%, tras tres semanas consecutivas de caída. El soporte se mantuvo cerca de 107.500 dólares, mientras que el nivel de 112.500 dólares consolidó la recuperación y permitió espacio para nuevas ganancias.

Los registros on-chain indican un interés de compra significativo alrededor de los 108.000 dólares, en tanto que la franja entre 110.000 y 116.000 dólares concentra la mayor oferta reciente, marcando zonas clave para que Bitcoin consolide su recuperación.

El informe concluye: "Para confirmar una recuperación más consistente, el precio necesita romper con firmeza la barrera de los 116.000 dólares".

Contexto macroeconómico favorable

El escenario global también refuerza la expectativa alcista. El IPC de agosto en EE. UU. registró la mayor suba desde enero, mientras que las solicitudes de seguro de desempleo llegaron a máximos desde 2021.

Este contexto aumenta la presión sobre la Reserva Federal para recortar tasas, lo que podría liberar más liquidez hacia activos de riesgo como Bitcoin. Al mismo tiempo, la confianza del consumidor alcanzó su nivel más bajo desde el quinto mes del año, pero el gasto se mantiene impulsado por el crédito y el retiro de ahorros, generando un entorno favorable para los activos de riesgo, como las criptomonedas.

Adopción corporativa en aumento

El interés institucional también crece. La empresa Méliuz implementó derivados para rentabilizar sus reservas en Bitcoin, marcando un hito en la región. Según Will Hernandez, gerente de Bitfinex: "La iniciativa marca un hito para el mercado corporativo de América Latina".

Este movimiento evidencia que las empresas regionales comienzan a ver a Bitcoin como herramienta legítima de planificación financiera a largo plazo.

Con espacio para nuevos máximos

El analista independiente Axel Adler Jr. señala que han transcurrido 504 días desde el último halving y que el mercado se encuentra en una fase madura del régimen alcista. Señala que, tras picos recientes en 70.000, 98.000 y 117.000 dólares, se ha producido una redistribución saludable absorbida por la demanda institucional.

"La señal clásica de fin de ciclo solo debe ocurrir cuando el precio esté aproximadamente 11 veces por encima de la base de costo de los inversores a largo plazo. La ventana más probable para que esto se abra será entre octubre y noviembre de 2025", explicó Adler.

Por ahora, el consenso del mercado señala que Bitcoin mantiene una posición sólida para aspirar a nuevos máximos, respaldado por la liquidez global, la participación institucional y un interés corporativo en aumento.