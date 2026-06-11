Recibió u$s300.000 en su billetera cripto por el error de un robot y se negó a devolverlos

Una falla en un bot automatizado de la red Ethereum derivó en la pérdida de 167 ether (ETH), equivalentes a unos u$s300.000, luego de que los fondos fueran enviados por error a una billetera digital ajena a la operación prevista. El incidente ocurrió el 4 de junio y fue detectado por la firma de análisis blockchain PeckShield.

El caso volvió a poner el foco sobre los riesgos asociados a la automatización de estrategias financieras dentro del ecosistema cripto, especialmente en herramientas que operan de forma autónoma y ejecutan transacciones de alto valor en cuestión de segundos.

Bot MEV de Ethereum: cómo ocurrió el error que costó 300.000 dólares

El bot involucrado pertenece a Eureka Builder, una compañía dedicada a competir por la construcción de bloques rentables dentro de la red Ethereum. Este tipo de sistemas, conocidos como bots MEV, identifican oportunidades de ganancia aprovechando el orden en que las transacciones son incorporadas a la blockchain.

De acuerdo con el análisis de PeckShield, el problema se originó en el mecanismo encargado de gestionar las denominadas priority fees, pagos adicionales que algunos usuarios realizan para que sus operaciones sean procesadas con mayor rapidez.

Una interpretación incorrecta de esa lógica provocó que el software enviara 167 ETH a una wallet aleatoria como si se tratara de una comisión válida. La transferencia quedó registrada en la blockchain y, como ocurre con las operaciones confirmadas en Ethereum, no pudo revertirse.

Tras detectar el error, los responsables de Eureka Builder intentaron contactar al receptor mediante un mensaje público registrado directamente en la cadena de bloques. Incluso ofrecieron una recompensa a cambio de la devolución parcial de los fondos, pero la propuesta fue rechazada y el dinero nunca regresó.

Ethereum y los bots MEV: los riesgos detrás de la automatización financiera

El episodio generó repercusiones dentro de la comunidad especializada. Rezo, desarrollador y operador de bots MEV que compite en el mismo segmento, cuestionó los controles implementados por Eureka y sostuvo que el incidente refleja deficiencias operativas.

Según explicó, los sistemas más robustos incorporan múltiples capas de validación, límites de seguridad para cada operación y mecanismos automáticos de emergencia capaces de detener la actividad cuando detectan comportamientos anómalos.

Más allá del caso puntual, el error expone uno de los desafíos que enfrenta el ecosistema de Ethereum. La misma infraestructura que permite desarrollar herramientas financieras avanzadas también aumenta la complejidad técnica y el riesgo de fallos.

"MEV solo va a crecer. Los supervivientes a largo plazo serán los operadores que entendieron que la velocidad sin controles rigurosos es solo juego caro con mejor marketing", escribió el experto en X.

El error refleja que la programabilidad de Ethereum permite incorporar herramientas financieras sofisticadas, pero también multiplica los riesgos. Cada nueva capa de automatización agrega oportunidades de eficiencia, aunque introduce posibles puntos de error.

Cuando una transacción queda validada en la blockchain, ninguna persona u empresa tiene la capacidad de revertirla, incluso si se trata de una transferencia realizada por equivocación.