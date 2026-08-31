Por qué un banco de Wall Street cree que Bitcoin puede alcanzar los u$s300.000

Bernstein proyecta un nuevo máximo histórico de u$s150.000 para 2027 y un pico de u$s300.000 en 2029, impulsado por deuda, liquidez y escasez

Bitcoin volvió a quedar en el centro de las proyecciones de Wall Street. Un equipo de analistas de Bernstein, encabezado por Gautam Chhugani, estima que la criptomoneda podría alcanzar un nuevo máximo histórico de u$s150.000 a mediados de 2027 y llegar a un pico de u$s300.000 hacia fines de 2029.

La proyección parte de un escenario base y no constituye una garantía sobre la evolución futura del activo. De hecho, Bernstein también contempla un escenario mucho más alcista, en el que una aceleración de los flujos institucionales y una mayor depreciación monetaria podrían llevar a Bitcoin hasta u$s500.000 en 2029.

Qué tendría que pasar para que Bitcoin llegue a u$s300.000

La estimación de Bernstein no se basa solamente en una expectativa de mayor demanda por criptomonedas. El centro de su análisis es un cambio en el escenario macroeconómico: después de cuatro décadas caracterizadas por una tendencia descendente de las tasas de interés, los gobiernos enfrentan ahora niveles de deuda más elevados y mayores costos para financiarla.

Según Chhugani y su equipo, el aumento de los rendimientos de los bonos genera una dinámica complicada, ya que mayores tasas implican mayores pagos de intereses. Esto podría ampliar los déficits fiscales y obligar a los gobiernos a emitir todavía más deuda.

De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que la deuda pública mundial superará el 100% del PBI global para 2029, un nivel que, de concretarse, sería el más elevado desde 1948. El organismo también advirtió que los riesgos están inclinados hacia escenarios en los que la deuda podría acumularse todavía más rápido. La apuesta de Wall Street por la depreciación monetaria

A partir de ese escenario aparece uno de los conceptos principales del informe de Bernstein: la "debasement trade", o estrategia de depreciación monetaria.

La tesis es que, frente a la dificultad política de realizar un ajuste fiscal suficientemente fuerte para reducir el peso de la deuda, los gobiernos podrían terminar tolerando una mayor depreciación de sus monedas.

Para Bernstein, esa alternativa sería políticamente menos disruptiva que afrontar directamente el problema fiscal. En ese escenario, los inversores tendrían un incentivo mayor para buscar activos cuya oferta no pueda ampliarse fácilmente.

Bernstein ubica a Bitcoin entre los principales beneficiarios potenciales de esa estrategia, justamente por su oferta limitada y por la posibilidad de utilizarlo como un activo escaso frente a la pérdida de poder adquisitivo de las monedas tradicionales.

Bitcoin tiene un límite de emisión programado de 21 millones de unidades. Además, la cantidad de nuevos bitcoins que ingresan al mercado se reduce aproximadamente cada cuatro años mediante el denominado halving, que recorta a la mitad la recompensa que reciben los mineros por cada bloque validado.

El modelo que utiliza Bernstein para llegar a u$s300.000

La proyección tampoco surge de multiplicar arbitrariamente el precio actual. Bernstein utiliza un modelo que relaciona el precio de Bitcoin con el costo marginal de producción, es decir, el costo que enfrenta el minero menos eficiente dentro del mercado.

De acuerdo con el análisis, el máximo de alrededor de u$s125.000 registrado en octubre de 2025 representó un múltiplo de aproximadamente 1,4 veces ese costo marginal. Para su escenario base, Bernstein estima que el próximo pico de 2029 podría alcanzarse con un múltiplo de 1,25 veces el costo marginal, suficiente para llevar el precio hasta los u$s300.000.

La firma mantiene además una proyección todavía más ambiciosa para el largo plazo: u$s1 millón por Bitcoin hacia 2033. Ese objetivo permanece vigente tanto en su escenario base como en el alcista.

Cuánto tendría que subir Bitcoin para llegar a u$s300.000

El objetivo de Bernstein considera una suba muy importante respecto de los niveles actuales. Bitcoin cotizaba alrededor de los u$s80.000 al difundirse el nuevo informe de la firma.

Si se toma ese valor como referencia, alcanzar u$s300.000 implicaría multiplicar aproximadamente por 3,75 el precio y obtener una suba cercana al 275%. Para llegar a los u$s150.000 previstos para mediados de 2027, en tanto, debería prácticamente duplicar su cotización desde esos niveles.

El camino tampoco sería necesariamente lineal. El análisis de Bernstein sostiene que Bitcoin continúa siguiendo ciclos de aproximadamente cuatro años, caracterizados por etapas de ruptura, euforia, corrección y acumulación. La firma considera que el ciclo actual todavía es compatible con ese patrón.

El escenario alcista que llevaría a Bitcoin a u$s500.000

Los u$s300.000 no representan el máximo de la proyección de Bernstein. La firma también planteó un escenario alcista en el que Bitcoin podría alcanzar aproximadamente u$s200.000 a mediados de 2027 y llegar hasta u$s500.000 en 2029.

Para que eso ocurra, los analistas consideran necesario que el capital institucional acelere su ingreso al mercado y que el proceso de depreciación monetaria sea todavía más intenso. En ese caso, el múltiplo sobre el costo marginal utilizado en el modelo sería sustancialmente mayor.

La diferencia entre ambos escenarios muestra qué variables considera Bernstein determinantes. En el escenario base, el ciclo histórico de Bitcoin y la evolución del costo marginal sostienen el objetivo de u$s300.000. En el escenario alcista, la combinación de mayor liquidez, depreciación monetaria y compras institucionales llevaría el precio todavía más arriba.

Qué papel juegan los grandes inversores

Otro de los argumentos de Bernstein está relacionado con la estructura de los tenedores de Bitcoin. Según el análisis citado por la firma, aproximadamente 60% de los bitcoins está en manos de inversores considerados poco sensibles a las variaciones de precio, capaces de mantener sus posiciones incluso después de fuertes caídas.

Para Bernstein, esa característica puede limitar la cantidad de oferta disponible cuando aumenta la demanda y favorecer movimientos alcistas durante una nueva fase del ciclo.

La otra transformación importante se produjo por la expansión de los canales de acceso institucional. La aprobación de los ETF de Bitcoin en Estados Unidos abrió una vía regulada para que determinados inversores puedan obtener exposición al activo sin tener que comprar y custodiar directamente las criptomonedas.

La advertencia detrás del pronóstico de Wall Street

El escenario de Bernstein es particularmente optimista, pero también depende de supuestos que pueden no cumplirse. La relación histórica entre los halvings y las subas de Bitcoin, por ejemplo, no garantiza que el comportamiento futuro vaya a repetirse.

Además, la tesis de la depreciación monetaria supone que los gobiernos terminarán priorizando esa alternativa frente a un ajuste fiscal más severo. Se trata de una hipótesis de Bernstein, pero no una certeza.

Por lo tanto, una política monetaria más restrictiva durante un período prolongado, una caída de la liquidez global o un menor interés institucional podrían modificar completamente el escenario.