La cotización perdió terreno después de acercarse a los u$s80.000. La incertidumbre en Estados Unidos y una crisis tecnológica agravaron las ventas

El precio del bitcoin cayó por debajo de los u$s70.000 después de varios días de retrocesos. La cotización profundizó una corrección que había comenzado cuando la criptomoneda rondaba los u$s80.000 y dejó al mercado frente a un escenario de mayor incertidumbre.

La evolución del activo estuvo condicionada por acontecimientos que excedieron al propio sector cripto. Las decisiones de los inversores en Wall Street, las nuevas perspectivas sobre las tasas estadounidenses, los incidentes de ciberseguridad y la crisis en la conducción de Nvidia confluyeron en una misma dirección: una reducción de las posiciones en activos de riesgo.

Bitcoin pierde terreno por la crisis de Nvidia y la salida de Jensen Huang

Uno de los episodios que mayor impacto tuvo sobre el tramo final de la caída fue la situación interna de Nvidia. La compañía tecnológica quedó involucrada en una controversia relacionada con presuntos vínculos de espionaje con la firma Megaspeed y revelaciones sobre relaciones extramatrimoniales de su histórico CEO, Jensen Huang.

La crisis derivó en la renuncia inmediata del directivo, según informó CriptoNoticias. La reacción del mercado fue contundente: los papeles de Nvidia retrocedieron un 10% y la incertidumbre se extendió a otros activos vinculados con el sector tecnológico. La salida de Jensen Huang de Nvidia también repercutió en la cotización de bitcoin.

La relación entre la criptomoneda y el Nasdaq 100 contribuyó a trasladar ese impacto. Cuando los inversores reducen su exposición a las acciones tecnológicas, también suelen revisar sus posiciones en bitcoin. La presión vendedora terminó por debilitar niveles de cotización que hasta entonces funcionaban como referencia para el mercado.

La caída de las acciones de Nvidia en Wall Street ya había generado preocupación entre los operadores.

Las decisiones de la Reserva Federal agregaron presión sobre el mercado

El panorama monetario de Estados Unidos se convirtió en otro condicionante para las criptomonedas. Los últimos indicadores económicos elevaron las expectativas de que la Reserva Federal pudiera adoptar una política más restrictiva, un escenario que suele restar atractivo a los activos de mayor volatilidad.

El dato de inflación correspondiente a octubre mostró un avance mensual del 0,4% en el índice de precios al consumidor (IPC), por encima de lo que esperaba el mercado. La medición subyacente, que excluye los componentes más volátiles, registró un incremento del 0,3%.

La reacción del bitcoin ante los datos de inflación de Estados Unidos muestra cómo los indicadores económicos pueden repercutir sobre los activos digitales. Sin embargo, el mercado laboral también aportó información relevante: durante el período se crearon 165.000 nóminas de empleo. Con esos datos sobre la mesa, los operadores modificaron sus proyecciones sobre el próximo movimiento de la Fed.

La herramienta CME FedWatch llegó a reflejar casi un 90% de probabilidades de que el organismo dispusiera un aumento de 0,50 puntos en las tasas durante diciembre.

Una política monetaria más restrictiva puede favorecer al dólar y elevar el rendimiento de los bonos del Tesoro. Ese movimiento reduce los incentivos para mantener inversiones más expuestas a las fluctuaciones del mercado, como bitcoin. En ese contexto, la criptomoneda perdió también el umbral de los u$s74.000. La aceleración de los precios en Estados Unidos fue otro factor detrás de la corrección.

El resultado electoral en Estados Unidos modificó las expectativas de los inversores

La política también tuvo incidencia en el comportamiento de los mercados. La consolidación del Partido Demócrata en las elecciones legislativas abrió un nuevo escenario en Washington y generó interrogantes sobre el rumbo que podrían tomar las regulaciones vinculadas con la inteligencia artificial.

Las dudas llevaron a algunos fondos a modificar la composición de sus carteras. En lugar de mantener posiciones en sectores expuestos a una mayor volatilidad, parte del capital se desplazó hacia industrias defensivas.

El Nasdaq 100 llegó a registrar una caída diaria del 4%. La corrección del índice tecnológico se trasladó al mercado de criptomonedas y empujó inicialmente al bitcoin hacia los u$s77.000. El impacto de las elecciones legislativas de Estados Unidos sobre Bitcoin también estuvo bajo análisis de los inversores.

Las alertas de ciberseguridad también afectan la confianza en las criptomonedas

Más allá de las variables financieras, el ecosistema enfrenta otro problema: el crecimiento de los ataques informáticos contra instituciones y plataformas.

Durante el segundo semestre de 2026 se registró un incremento significativo de las brechas de seguridad reportadas por entidades financieras tradicionales y empresas vinculadas con las criptomonedas. Parte de esta ofensiva estaría impulsada por actores que utilizan herramientas de inteligencia artificial.

La posibilidad de que estas tecnologías sean aprovechadas para vulnerar sistemas financieros incorporó un nuevo foco de preocupación. En un mercado que depende de la confianza en su infraestructura digital, los incidentes de seguridad pueden agravar la cautela de los inversores. La ofensiva informática global puso bajo presión a distintos actores del sistema financiero.

La combinación de estos acontecimientos dejó a bitcoin por debajo de los u$s70.000. La evolución de la criptomoneda quedó así ligada tanto a las condiciones económicas de Estados Unidos como a episodios que afectaron la confianza en el sector tecnológico y en la seguridad de las plataformas financieras.