La criptomoneda perdió más del 20% de su valor en un mes. El hackeo de Binance, las tasas de Estados Unidos y la salida de fondos explican la caída

El Bitcoin atraviesa uno de sus momentos más difíciles de los últimos meses. Después de haber protagonizado fuertes subas, la criptomoneda más conocida del mundo sufrió una importante corrección que volvió a encender las alarmas entre los inversores. La caída se produjo en medio de una combinación de factores, entre ellos el histórico hackeo a Binance, la salida de capitales de fondos vinculados con activos digitales y las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos.

La magnitud del retroceso se refleja en los números. Este martes 17 de noviembre, Bitcoin operaba a u$s65.016,66, frente a los u$s81.454,64 registrados un mes atrás. Esto representa una pérdida de valor del 20,18% en apenas 30 días. Durante el último fin de semana, incluso llegó a acercarse a los u$s62.000, antes de recuperar parcialmente terreno.

Cuánto perdió quien invirtió u$s10.000 en Bitcoin

Para entender el impacto de la caída, alcanza con comparar el precio de Bitcoin de hace un mes con su cotización actual.

El cálculo para una inversión realizada hace 30 días es el siguiente:

Inversión inicial: u$s10.000.

Precio de Bitcoin al momento de comprar: u$s81.454,64.

Precio de Bitcoin el 17 de noviembre: u$s65.016,66.

Valor actual de la inversión: aproximadamente u$s7.982.

Pérdida de valor: alrededor de u$s2.018.

Caída porcentual: 20,18%.

Es importante aclarar que se trata de un ejemplo basado en cotizaciones de referencia. El resultado puede variar según el momento exacto de compra, la plataforma utilizada y las comisiones aplicadas. Además, mientras el inversor conserve sus Bitcoin, la pérdida es de valuación y no necesariamente una pérdida realizada. Esta última se concretaría si decidiera vender sus tenencias a un precio inferior al de compra.

El hackeo de Binance y las razones detrás de la caída

Uno de los acontecimientos que golpeó la confianza del mercado fue el ciberataque sufrido por Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo.

El episodio ocurrió el 29 de octubre y provocó el robo de aproximadamente u$s6.300 millones en activos digitales. Los atacantes lograron vulnerar la infraestructura que autorizaba transacciones y retiraron fondos de billeteras utilizadas por la compañía. Binance aseguró que cubriría las pérdidas mediante sus reservas y recursos propios. Sin embargo, la magnitud del ataque generó preocupación sobre la seguridad de las plataformas y contribuyó al nerviosismo entre los inversores.

El hackeo no fue el único factor detrás del retroceso de Bitcoin. También influyeron las expectativas de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos. La posibilidad de nuevas subas de tasas por parte de la Reserva Federal reduce el atractivo de los activos considerados riesgosos, entre ellos las criptomonedas.

A esto se sumaron las ventas de inversores institucionales. Los fondos cotizados en Bolsa que invierten directamente en Bitcoin registraron varias jornadas consecutivas de retiros de capital, lo que incrementó la presión sobre los precios.

Qué puede pasar con Bitcoin después del desplome

La fuerte caída reabrió el debate sobre el futuro de Bitcoin. Mientras algunos analistas consideran que los precios actuales podrían ofrecer oportunidades para inversores de largo plazo, otros advierten que todavía existen riesgos de nuevas bajas.

Entre las variables que seguirá de cerca el mercado aparecen las próximas decisiones de la Reserva Federal, la evolución de los fondos de inversión en criptomonedas y la confianza de los usuarios después del ataque a Binance.

El comportamiento de las acciones tecnológicas estadounidenses también resulta relevante, debido a que Bitcoin suele verse afectado por los cambios en el apetito global por inversiones de riesgo.

Para quienes compraron en niveles más altos, la corrección representa una pérdida considerable de valor. Y para quienes evalúan ingresar ahora, el episodio vuelve a mostrar una característica fundamental de las criptomonedas: su precio puede experimentar variaciones muy importantes en períodos relativamente cortos.